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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Русенборг
1:3
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
23' Гол
Менерт Маркус
27' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
1:1
28' Пенальти
Нельсон Джейден
1:2
35' Гол
Валсвик Густав
80' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
1:3
90' Гол
Томассон Логи
90'+5
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
25
Андерссон
Адам
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
5
Шелбред
Пер-Сильян
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

32 матча

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:0
К
4:1
Э
4:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:2

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.33
1.53

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

66
36

Голов в среднем за матч

2.06
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
80

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.28
Нельсон Джейден 4 (1) 0.14
Нипан Сверре Халсет 4 0.14
Хольсе Карло 3 0.1
Торвальдссон Исак 3 0.1
Фредериксен Эмиль 2 0.07
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Ростен Хокон 2 0.07
Корник Лео 1 0.03
Перейра Адриан 1 0.03
Ага Оскар 1 0.03
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.03
Magnus Holte 1 0.03
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.03
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.21
Валсвик Густав 5 0.17
Стенгель Херман 4 (4) 0.14
Менерт Маркус 4 0.14
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.14
Гулликсен Тобиас 3 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
Стеневик Халлдор 1 0.03
Томассон Логи 1 0.03
Ипалибо Джек 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Ханссен Сондре 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Marko Lawk Farji 1 0.03
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 6 0
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Йенссен Ульрик 4 0
Корник Лео 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Сельнес Оле 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бьёрло Мортен 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Хансен Андре 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Fredrik Kristensen Dahl 5 0
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Лейфссон Ари 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Русенборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

8
16
Русенборг
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Стрёмсгодсет
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Пропущено

20
19
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
20%
2
11%
1-15
5
25%
4
21%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
7
37%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

30
14
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
8
27%
2
14%
1-15
1
3%
4
29%
16-30
8
27%
3
21%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
6
20%
1
7%
76-90

Забито

40
36
14 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
9
23%
3
8%
46-60
9
23%
8
22%
61-75
8
20%
10
28%
76-90

Пропущено

50
33
30 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
12
24%
4
12%
1-15
6
12%
8
24%
16-30
12
24%
4
12%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
3
6%
5
15%
61-75
10
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Русенборг
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
4
10
4
11
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
11
18
1.5
8
21
5
24
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
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