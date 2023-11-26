Тур: 29. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Лиен Мариус
1:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолМенерт Маркус
27' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
1:1
28' ПенальтиНельсон Джейден
1:2
35' ГолВалсвик Густав
80' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
1:3
90' ГолТомассон Логи
90'+5
Ход матча
23'
28'
1:1
35'
80'
90'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Русенборг
Стрёмсгодсет
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
32 матча
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.33
1.53
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
66
36
Голов в среднем за матч
2.06
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
43
80
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.28
|Нельсон Джейден
|4 (1)
|0.14
|Нипан Сверре Халсет
|4
|0.14
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Торвальдссон Исак
|3
|0.1
|Фредериксен Эмиль
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|2
|0.07
|Скарсем Олаус
|2
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|2
|0.07
|Йенссен Ульрик
|2
|0.07
|Ростен Хокон
|2
|0.07
|Корник Лео
|1
|0.03
|Перейра Адриан
|1
|0.03
|Ага Оскар
|1
|0.03
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.03
|Magnus Holte
|1
|0.03
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.03
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.21
|Валсвик Густав
|5
|0.17
|Стенгель Херман
|4 (4)
|0.14
|Менерт Маркус
|4
|0.14
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.14
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|Стеневик Халлдор
|1
|0.03
|Томассон Логи
|1
|0.03
|Ипалибо Джек
|1
|0.03
|Лейфссон Ари
|1
|0.03
|Ханссен Сондре
|1
|0.03
|Энерсен Оле
|1
|0.03
|Marko Lawk Farji
|1
|0.03
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торвальдссон Исак
|6
|0
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|4
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|1
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|4
|1
|Fredrik Kristensen Dahl
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Валсвик Густав
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Лейфссон Ари
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
8
16
Русенборг
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Стрёмсгодсет
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Пропущено
20
19
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
20%
2
11%
1-15
5
25%
4
21%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
7
37%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
30
14
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
8
27%
2
14%
1-15
1
3%
4
29%
16-30
8
27%
3
21%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
1
3%
2
14%
61-75
6
20%
1
7%
76-90
Забито
40
36
14 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
9
23%
3
8%
46-60
9
23%
8
22%
61-75
8
20%
10
28%
76-90
Пропущено
50
33
30 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
12
24%
4
12%
1-15
6
12%
8
24%
16-30
12
24%
4
12%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
3
6%
5
15%
61-75
10
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Русенборг
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
510
410
411
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
68
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1118
821
524
425
227
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6