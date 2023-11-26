  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Тромсё
0:0
Первый тайм: 18'
Хёугесунн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
3.95
5.70
Реклама, betboom.ru
5.60
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
29
Sorry
Diarra
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.71
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
113

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 14 (4) 0.48
Yaw Paintsil 5 0.17
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.17
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.14
Траоре Маи 4 0.14
Malick Diouf 3 0.1
Йенсен Рубен 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Опсал Сакариас 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Басси Даниэль 1 0.03
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 7 (1) 0.24
Теркильдсен Петер 3 0.1
Нжи Билал 3 0.1
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.03
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Реесе Сёрен 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Oscar Krusnell 1 0.03
Anders Baertelsen 1 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Malick Diouf 3 1
Антонсен Кент-Аре 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 4 1
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Содерлунд Александер 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Тромсё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4
Тромсё
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Хёугесунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

22
15
Тромсё
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Хёугесунн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
18%
2
22%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
6
33%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Забито

24
19
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
7
37%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
8
47%
5
23%
76-90

Забито

46
28
14 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
5
11%
5
18%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
12
26%
3
11%
46-60
10
22%
3
11%
61-75
10
22%
9
32%
76-90

Пропущено

30
40
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
10%
3
8%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
5
13%
31-45
3
10%
9
23%
46-60
4
13%
12
30%
61-75
11
37%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Тромсё
Хёугесунн

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
7
7
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
17
11
14
14
1.5
6
22
6
22
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 29 21 4 4 74 - 35 67
2.
Бранн
 1:0 29 19 4 6 52 - 30 61
3.
Викинг
 2:0 29 18 4 7 58 - 43 58
4.
Тромсё
 0:0 29 18 4 7 45 - 31 58
5.
Молде
 1:0 29 15 5 9 62 - 37 50
6.
Лиллестрём
 0:1 29 13 3 13 45 - 45 42
7.
Сарпсборг-08
 0:1 29 12 5 12 54 - 48 41
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 29 11 4 14 31 - 34 37
9.
Одд
 1:0 29 10 7 12 35 - 39 37
10.
Русенборг
 0:0 29 10 7 12 40 - 46 37
11.
Хам-Кам
 0:0 29 10 4 15 38 - 56 34
12.
Хёугесунн
 0:0 29 8 7 14 30 - 38 31
13.
Стабек
 1:0 29 7 8 14 29 - 44 29
14.
Саннефьёрд
 0:1 29 7 7 15 45 - 54 28
15.
Волеренга
 0:0 29 6 8 15 36 - 49 26
16.
Олесунн
 0:2 29 5 3 21 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 15 12 2 1 32 - 13 38
2.
Будё-Глимт
 0:1 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 2:0 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 1:0 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:1 15 9 0 6 30 - 20 27
6.
Тромсё
 0:0 15 8 3 4 21 - 14 27
7.
Сарпсборг-08
 0:1 15 8 2 5 34 - 22 26
8.
Русенборг
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 1:0 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 0:0 15 6 4 5 21 - 20 22
12.
Стабек
 1:0 15 6 3 6 16 - 15 21
13.
Хёугесунн
 0:0 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 0:1 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 0:2 15 4 3 8 13 - 25 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 10 2 3 37 - 19 32
2.
Тромсё
 0:0 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 2:0 15 8 2 5 20 - 20 26
4.
Бранн
 1:0 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 1:0 15 6 3 6 26 - 22 21
6.
Волеренга
 0:0 15 4 5 6 18 - 21 17
7.
Сарпсборг-08
 0:1 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:1 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 4 3 8 12 - 19 15
10.
Одд
 1:0 15 4 3 8 17 - 25 15
11.
Хам-Кам
 0:0 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 5 8 9 - 18 11
14.
Стабек
 1:0 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 0:1 15 2 2 11 20 - 37 8
16.
Олесунн
 0:2 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Хёугесунн.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.61. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.61 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
3.95
5.70
Реклама, betboom.ru
5.60
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Хёугесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тромсё
Хёугесунн
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 