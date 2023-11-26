Тур: 29. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Моен Кристиан
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
11
Йенсен
Рубен
26
Malick
Diouf
18
Нордас
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Среднее время на гол
51
108
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.71
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
113
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (4)
|0.48
|Yaw Paintsil
|5
|0.17
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.14
|Траоре Маи
|4
|0.14
|Malick Diouf
|3
|0.1
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|Опсал Сакариас
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|1
|0.03
|Басси Даниэль
|1
|0.03
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|7 (1)
|0.24
|Теркильдсен Петер
|3
|0.1
|Нжи Билал
|3
|0.1
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|Лейте Бруно
|2
|0.07
|Claus Niyukuri
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|1
|0.03
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.03
|Санде Мадс
|1
|0.03
|Реесе Сёрен
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|Oscar Krusnell
|1
|0.03
|Anders Baertelsen
|1
|0.03
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
|Troy Nyhammer
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Malick Diouf
|3
|1
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|4
|1
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Sorry Diarra
|2
|2
|Содерлунд Александер
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Фредриксен Ульрик
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
4
Тромсё
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Хёугесунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
22
15
Тромсё
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Хёугесунн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
18%
2
22%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
6
33%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Забито
24
19
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
7
37%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
8
47%
5
23%
76-90
Забито
46
28
14 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
5
11%
5
18%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
12
26%
3
11%
46-60
10
22%
3
11%
61-75
10
22%
9
32%
76-90
Пропущено
30
40
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
10%
3
8%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
5
13%
31-45
3
10%
9
23%
46-60
4
13%
12
30%
61-75
11
37%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Тромсё
Хёугесунн
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
410
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
77
212
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1711
1414
622
622
424
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6