Тур: 29. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 6067 Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
35' ГолПсише Кристоф
2:0
52' ГолВестерлунн Никлас
2:1
74' ГолSorry Diarra
90' Желтая карточкаAnders Baertelsen
90'+6
Ход матча
35'
1:0
52'
74'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
11
Йенсен
Рубен
26
Malick
Diouf
18
Нордас
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Среднее время на гол
51
108
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.71
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
113
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (4)
|0.48
|Вестерлунн Никлас
|5 (1)
|0.17
|Yaw Paintsil
|5
|0.17
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.17
|Траоре Маи
|4
|0.14
|Malick Diouf
|3
|0.1
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|Опсал Сакариас
|1
|0.03
|Псише Кристоф
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|1
|0.03
|Басси Даниэль
|1
|0.03
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|8 (1)
|0.28
|Теркильдсен Петер
|3
|0.1
|Нжи Билал
|3
|0.1
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|Лейте Бруно
|2
|0.07
|Claus Niyukuri
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|1
|0.03
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.03
|Санде Мадс
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Реесе Сёрен
|1
|0.03
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|Oscar Krusnell
|1
|0.03
|Anders Baertelsen
|1
|0.03
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
|Troy Nyhammer
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Malick Diouf
|3
|1
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|4
|1
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Sorry Diarra
|2
|2
|Содерлунд Александер
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Фредриксен Ульрик
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
5
Тромсё
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Хёугесунн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
22
15
Тромсё
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Хёугесунн
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
24
10
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
17%
2
20%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
1
10%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
7
35%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Забито
24
19
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
7
37%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
8
47%
5
23%
76-90
Забито
48
29
15 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
5
10%
5
17%
1-15
3
6%
4
14%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
13
27%
3
10%
46-60
10
21%
4
14%
61-75
10
21%
9
31%
76-90
Пропущено
31
42
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
3
10%
3
7%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
3
10%
10
24%
46-60
5
16%
12
29%
61-75
11
35%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Тромсё
Хёугесунн
Точный счет
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
87
410
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
78
77
213
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1811
1514
623
623
425
227
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6