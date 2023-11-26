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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 6067 Главный судья: Моен Кристиан
Тромсё
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
35' Гол
Псише Кристоф
2:0
52' Гол
Вестерлунн Никлас
2:1
74' Гол
Sorry Diarra
90' Желтая карточка
Anders Baertelsen
90'+6

Ход матча

35'
Псише Кристоф
(Нордас Лассе)
1:0
52'
Вестерлунн Никлас
(Опсал Сакариас)
2:0
59'
 
Самуэльсен Мартин
Содерлунд Александер
59'
 
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
66'
Jakob Napoleon Romsaas
Vegard Oestraat Erlien
 
70'
 
Тунекти Себастьян
Нжи Билал
74'
2:1
Sorry Diarra
(Самуэльсен Мартин)
77'
 
Уйсман Дан
Лейте Бруно
82'
Траоре Маи
Нордас Лассе
 
90'
Jens Hjertoe-Dahl
Опсал Сакариас
 
90'
 
Anders Baertelsen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
29
Sorry
Diarra
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.71
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
113

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 14 (4) 0.48
Вестерлунн Никлас 5 (1) 0.17
Yaw Paintsil 5 0.17
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.17
Траоре Маи 4 0.14
Malick Diouf 3 0.1
Йенсен Рубен 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Опсал Сакариас 1 0.03
Псише Кристоф 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Басси Даниэль 1 0.03
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 8 (1) 0.28
Теркильдсен Петер 3 0.1
Нжи Билал 3 0.1
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.03
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Реесе Сёрен 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Oscar Krusnell 1 0.03
Anders Baertelsen 1 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Malick Diouf 3 1
Антонсен Кент-Аре 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 4 1
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Содерлунд Александер 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Тромсё
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
5
Тромсё
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Хёугесунн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

22
15
Тромсё
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Хёугесунн
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
17%
2
20%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
1
10%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
7
35%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Забито

24
19
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
7
37%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
8
47%
5
23%
76-90

Забито

48
29
15 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
5
10%
5
17%
1-15
3
6%
4
14%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
13
27%
3
10%
46-60
10
21%
4
14%
61-75
10
21%
9
31%
76-90

Пропущено

31
42
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
3
10%
3
7%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
3
10%
10
24%
46-60
5
16%
12
29%
61-75
11
35%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Тромсё
Хёугесунн

Точный счет

2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
4
10
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
8
7
7
1.5
2
13
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
18
11
15
14
1.5
6
23
6
23
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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