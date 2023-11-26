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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Олесунн
0:2
Первый тайм: 17'
Викинг

Ход матча

2'
0:1
Диоп Джибрил
(Трипич Златко)
11'
0:2
Адегбенро Самуэль
(Хауген Херман)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Викинг
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Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
8
Haakon
Butli
Hammer
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
27
Диоп
Моктар
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
23
Урбанчич
Йошт
8
Сольбаккен
Маркус
29
Свеннсен
Сандер
14
Язбек
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
10
Трипич
Златко
27
Адегбенро
Самуэль
Олесунн
4-5-1
Викинг
4-1-4-1

История личных встреч

Олесунн
Викинг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
2:2
К
1:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
0:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.73
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

46
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.6

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.17
Атанга Исаак 5 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.14
Эбийе Мозес 3 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.03
Haakon Butli Hammer 1 0.03
Диоп Моктар 1 0.03
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.34
Свеннсен Сандер 4 0.14
Бьёрсхоль Сондре 4 0.14
Адегбенро Самуэль 4 0.14
Д'Агостино Николас 3 0.1
Танген Харальд 3 0.1
Брекало Давид 3 0.1
Язбек Патрик 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Эукленн Сондре 1 0.03
Лёкберг Кристоффер 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Sondre Klingen Langaas 1 0.03
Диоп Джибрил 1 0.03
Хауген Херман 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Белл Джо 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Олесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Викинг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Олесунн
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Викинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

39
8

Упущенные победы

2
31
Олесунн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
18% (5)
25% (7)
Викинг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

41
12

Упущенные победы

7
35

Голы по времени матча

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Пропущено

22
19
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
5
23%
7
37%
76-90

Забито

11
37
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
3
27%
4
11%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
36%
1
3%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
1
9%
12
32%
61-75
2
18%
12
32%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
8%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
6
15%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
12
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

25
56
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 42
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
3
12%
7
13%
1-15
3
12%
5
9%
16-30
8
32%
2
4%
31-45
4
16%
8
14%
46-60
2
8%
15
27%
61-75
5
20%
19
34%
76-90

Пропущено

62
43
23 В 1-м тайме 19
39 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
5
8%
5
12%
1-15
8
13%
9
21%
16-30
10
16%
5
12%
31-45
13
21%
4
9%
46-60
9
15%
6
14%
61-75
17
27%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1

Результаты матчей

Олесунн
Викинг

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
11
3
2
12
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
24
4
4
24
1.5
17
11
2
26
2.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 29 21 4 4 74 - 35 67
2.
Бранн
 1:0 29 19 4 6 52 - 30 61
3.
Викинг
 2:0 29 18 4 7 58 - 43 58
4.
Тромсё
 0:0 29 18 4 7 45 - 31 58
5.
Молде
 1:0 29 15 5 9 62 - 37 50
6.
Лиллестрём
 0:1 29 13 3 13 45 - 45 42
7.
Сарпсборг-08
 0:1 29 12 5 12 54 - 48 41
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 29 11 4 14 31 - 34 37
9.
Одд
 1:0 29 10 7 12 35 - 39 37
10.
Русенборг
 0:0 29 10 7 12 40 - 46 37
11.
Хам-Кам
 0:0 29 10 4 15 38 - 56 34
12.
Хёугесунн
 0:0 29 8 7 14 30 - 38 31
13.
Стабек
 1:0 29 7 8 14 29 - 44 29
14.
Саннефьёрд
 0:1 29 7 7 15 45 - 54 28
15.
Волеренга
 0:0 29 6 8 15 36 - 49 26
16.
Олесунн
 0:2 29 5 3 21 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 15 12 2 1 32 - 13 38
2.
Будё-Глимт
 0:1 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 2:0 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 1:0 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:1 15 9 0 6 30 - 20 27
6.
Тромсё
 0:0 15 8 3 4 21 - 14 27
7.
Сарпсборг-08
 0:1 15 8 2 5 34 - 22 26
8.
Русенборг
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 1:0 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 0:0 15 6 4 5 21 - 20 22
12.
Стабек
 1:0 15 6 3 6 16 - 15 21
13.
Хёугесунн
 0:0 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 0:1 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 0:2 15 4 3 8 13 - 25 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 10 2 3 37 - 19 32
2.
Тромсё
 0:0 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 2:0 15 8 2 5 20 - 20 26
4.
Бранн
 1:0 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 1:0 15 6 3 6 26 - 22 21
6.
Волеренга
 0:0 15 4 5 6 18 - 21 17
7.
Сарпсборг-08
 0:1 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:1 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 4 3 8 12 - 19 15
10.
Одд
 1:0 15 4 3 8 17 - 25 15
11.
Хам-Кам
 0:0 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 5 8 9 - 18 11
14.
Стабек
 1:0 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 0:1 15 2 2 11 20 - 37 8
16.
Олесунн
 0:2 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Викинг
7.20
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5.90
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1.80
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