Тур: 29. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
0:1
2' ГолДиоп Джибрил
0:2
11' ГолАдегбенро Самуэль
0:3
56' ГолСвеннсен Сандер
61' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
0:4
88' ГолТрипич Златко
Ход матча
2'
0:1
11'
56'
0:3
88'
0:4
91'
0:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
27
Диоп
Моктар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Олесунн
Викинг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.73
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
46
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.6
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.17
|Атанга Исаак
|5
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.14
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.1
|Сегберг Эрленд
|2
|0.07
|Рамсланн Мартин
|1
|0.03
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.03
|Диоп Моктар
|1
|0.03
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|12 (5)
|0.41
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.34
|Свеннсен Сандер
|5
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.14
|Адегбенро Самуэль
|4
|0.14
|Д'Агостино Николас
|3
|0.1
|Танген Харальд
|3
|0.1
|Брекало Давид
|3
|0.1
|Язбек Патрик
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.07
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.03
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.03
|Эукленн Сондре
|1
|0.03
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.03
|Стенснесс Джанни
|1
|0.03
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.03
|Диоп Джибрил
|1
|0.03
|Хауген Херман
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Сегберг Эрленд
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Викинг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Олесунн
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Викинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
39
8
Упущенные победы
2
31
Олесунн
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Викинг
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
41
12
Упущенные победы
7
35
Голы по времени матча
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
5
22%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Пропущено
26
19
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
7
27%
2
11%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
7
37%
76-90
Забито
11
37
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
3
27%
4
11%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
36%
1
3%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
1
9%
12
32%
61-75
2
18%
12
32%
76-90
Пропущено
40
24
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
8%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
6
15%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
12
30%
7
29%
29%
76-90
Забито
25
60
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 44
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
3
12%
9
15%
1-15
3
12%
5
8%
16-30
8
32%
2
3%
31-45
4
16%
9
15%
46-60
2
8%
15
25%
61-75
5
20%
20
33%
76-90
Пропущено
66
43
25 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
11%
5
12%
1-15
8
12%
9
21%
16-30
10
15%
5
12%
31-45
14
21%
4
9%
46-60
9
14%
6
14%
61-75
18
27%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1
Результаты матчей
Олесунн
Викинг
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
312
113
213
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
113
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
254
425
1811
227
1118
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6