  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Олесунн
0:4
Конец матча
Викинг
0'
0:1
2' Гол
Диоп Джибрил
0:2
11' Гол
Адегбенро Самуэль
0:3
56' Гол
Свеннсен Сандер
61' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
0:4
88' Гол
Трипич Златко
90'+5
0:4
91' Не забитый пенальти
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
8
Haakon
Butli
Hammer
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
27
Диоп
Моктар
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
23
Урбанчич
Йошт
8
Сольбаккен
Маркус
29
Свеннсен
Сандер
14
Язбек
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
10
Трипич
Златко
27
Адегбенро
Самуэль
Олесунн
4-5-1
Викинг
4-1-4-1

История личных встреч

Олесунн
Викинг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
2:2
К
1:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
0:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.73
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

46
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.6

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.17
Атанга Исаак 5 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.14
Эбийе Мозес 3 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.03
Haakon Butli Hammer 1 0.03
Диоп Моктар 1 0.03
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 12 (5) 0.41
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.34
Свеннсен Сандер 5 0.17
Бьёрсхоль Сондре 4 0.14
Адегбенро Самуэль 4 0.14
Д'Агостино Николас 3 0.1
Танген Харальд 3 0.1
Брекало Давид 3 0.1
Язбек Патрик 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Эукленн Сондре 1 0.03
Лёкберг Кристоффер 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Sondre Klingen Langaas 1 0.03
Диоп Джибрил 1 0.03
Хауген Херман 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Диоп Моктар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Белл Джо 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Викинг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Олесунн
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Викинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

39
8

Упущенные победы

2
31
Олесунн
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Викинг
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

41
12

Упущенные победы

7
35

Голы по времени матча

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
5
22%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Пропущено

26
19
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
7
27%
2
11%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
7
37%
76-90

Забито

11
37
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
3
27%
4
11%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
4
36%
1
3%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
1
9%
12
32%
61-75
2
18%
12
32%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
8%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
6
15%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
12
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

25
60
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 44
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
3
12%
9
15%
1-15
3
12%
5
8%
16-30
8
32%
2
3%
31-45
4
16%
9
15%
46-60
2
8%
15
25%
61-75
5
20%
20
33%
76-90

Пропущено

66
43
25 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
11%
5
12%
1-15
8
12%
9
21%
16-30
10
15%
5
12%
31-45
14
21%
4
9%
46-60
9
14%
6
14%
61-75
18
27%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1

Результаты матчей

Олесунн
Викинг

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
11
3
2
13
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
1
13
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
25
4
4
25
1.5
18
11
2
27
2.5
11
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Олесунн пробил пенальти, но промахнулся
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Трипич Златко сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Свеннсен Сандер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Олесунн 0:4 Викинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     