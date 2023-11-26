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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Лиллестрём
0:1
Первый тайм: 18'
Одд

Ход матча

2'
0:1
Йоргенсен Филип
(Ингебритсен Микаэль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Одд
3.90
5.10
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5.30
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
2
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
25
Эд
Эскил
14
Болли
Матис
10
Ольсен
Томас
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
20
Thomas
Rekdal
14
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
Лиллестрём
3-5-2
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Лиллестрём
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.63
1.36

Среднее время на гол

144
66

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.52
Ольсен Томас 12 (1) 0.41
Осен Йермунд 3 0.1
Тённесен Кристоффер 3 0.1
Гарнас Эспен 3 0.1
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.03
Vetle Skjaervik 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.03
Болли Матис 1 0.03
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 5 0.17
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.17
Рууд Эспен 4 (1) 0.14
Ингебритсен Микаэль 3 0.1
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.03
Валлем Конрад 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 1 0.03
Свендсен Тобиас 1 0.03
Томас Диого 1 0.03
Евтович Милан 1 0.03
Thomas Rekdal 1 0.03
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.03
Leon Hien 1 0.03
Овусу Леонард 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Свендсен Тобиас 5 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Скогволд Хенрик 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Рууд Эспен 5 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
13
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
16
Лиллестрём
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
18% (5)
29% (8)
Одд
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

31
18
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
13%
4
22%
1-15
6
19%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
3
17%
8
35%
61-75
2
11%
6
26%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

47
35
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
6
13%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
7
15%
6
17%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
14
30%
30%
9
26%
76-90

Пропущено

42
38
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
5
12%
4
11%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
9
21%
10
26%
61-75
9
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Одд

Точный счет

3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
5
9
6
8
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
12
16
1.5
9
19
7
21
2.5
3
25
4
24
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 29 21 4 4 74 - 35 67
2.
Бранн
 1:0 29 19 4 6 52 - 30 61
3.
Викинг
 2:0 29 18 4 7 58 - 43 58
4.
Тромсё
 0:0 29 18 4 7 45 - 31 58
5.
Молде
 1:0 29 15 5 9 62 - 37 50
6.
Лиллестрём
 0:1 29 13 3 13 45 - 45 42
7.
Сарпсборг-08
 0:1 29 12 5 12 54 - 48 41
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 29 11 4 14 31 - 34 37
9.
Одд
 1:0 29 10 7 12 35 - 39 37
10.
Русенборг
 0:0 29 10 7 12 40 - 46 37
11.
Хам-Кам
 0:0 29 10 4 15 38 - 56 34
12.
Хёугесунн
 0:0 29 8 7 14 30 - 38 31
13.
Стабек
 1:0 29 7 8 14 29 - 44 29
14.
Саннефьёрд
 0:1 29 7 7 15 45 - 54 28
15.
Волеренга
 0:0 29 6 8 15 36 - 49 26
16.
Олесунн
 0:2 29 5 3 21 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 15 12 2 1 32 - 13 38
2.
Будё-Глимт
 0:1 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 2:0 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 1:0 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:1 15 9 0 6 30 - 20 27
6.
Тромсё
 0:0 15 8 3 4 21 - 14 27
7.
Сарпсборг-08
 0:1 15 8 2 5 34 - 22 26
8.
Русенборг
 0:0 15 7 4 4 23 - 17 25
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 1:0 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 0:0 15 6 4 5 21 - 20 22
12.
Стабек
 1:0 15 6 3 6 16 - 15 21
13.
Хёугесунн
 0:0 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 0:1 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 0:2 15 4 3 8 13 - 25 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 10 2 3 37 - 19 32
2.
Тромсё
 0:0 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 2:0 15 8 2 5 20 - 20 26
4.
Бранн
 1:0 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 1:0 15 6 3 6 26 - 22 21
6.
Волеренга
 0:0 15 4 5 6 18 - 21 17
7.
Сарпсборг-08
 0:1 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:1 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 4 3 8 12 - 19 15
10.
Одд
 1:0 15 4 3 8 17 - 25 15
11.
Хам-Кам
 0:0 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 5 8 9 - 18 11
14.
Стабек
 1:0 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 0:1 15 2 2 11 20 - 37 8
16.
Олесунн
 0:2 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Одд
3.90
5.10
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5.30
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