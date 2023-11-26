Тур: 29. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
14
Болли
Матис
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Лиллестрём
Одд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.63
1.36
Среднее время на гол
144
66
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
58
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.52
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.41
|Осен Йермунд
|3
|0.1
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.1
|Гарнас Эспен
|3
|0.1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.03
|Vetle Skjaervik
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.03
|Болли Матис
|1
|0.03
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|5
|0.17
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.17
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.14
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0.1
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Валлем Конрад
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.03
|Свендсен Тобиас
|1
|0.03
|Томас Диого
|1
|0.03
|Евтович Милан
|1
|0.03
|Thomas Rekdal
|1
|0.03
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.03
|Leon Hien
|1
|0.03
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Свендсен Тобиас
|5
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Скогволд Хенрик
|3
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Рууд Эспен
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
13
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
16
Лиллестрём
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
18% (5)
29% (8)
Одд
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
31
18
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
13%
4
22%
1-15
6
19%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
9
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
3
17%
8
35%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
47
35
21 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
6
13%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
7
15%
6
17%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
14
30%
30%
9
26%
76-90
Пропущено
42
38
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
5
12%
4
11%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
9
21%
10
26%
61-75
9
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Одд
Точный счет
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
59
68
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
217
1216
919
721
325
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|21
|4
|4
|74 - 35
|67
|2.
|1:0
|29
|19
|4
|6
|52 - 30
|61
|3.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|58 - 43
|58
|4.
|0:0
|29
|18
|4
|7
|45 - 31
|58
|5.
|1:0
|29
|15
|5
|9
|62 - 37
|50
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|45 - 45
|42
|7.
|0:1
|29
|12
|5
|12
|54 - 48
|41
|8.
|0:0
|29
|11
|4
|14
|31 - 34
|37
|9.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|35 - 39
|37
|10.
|0:0
|29
|10
|7
|12
|40 - 46
|37
|11.
|0:0
|29
|10
|4
|15
|38 - 56
|34
|12.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|30 - 38
|31
|13.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|29 - 44
|29
|14.
|0:1
|29
|7
|7
|15
|45 - 54
|28
|15.
|0:0
|29
|6
|8
|15
|36 - 49
|26
|16.
|0:2
|29
|5
|3
|21
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 13
|38
|2.
|0:1
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|3.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|0
|6
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|7.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|34 - 22
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|9.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|12.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|13.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|14.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|15.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|37 - 19
|32
|2.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 20
|26
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|5.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|10.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|11.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|14.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|15.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|20 - 37
|8
|16.
|0:2
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6