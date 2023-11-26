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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Лиллестрём
4:4
Конец матча
Одд
0'
0:1
2' Гол
Йоргенсен Филип
10' Undefined phrase: football_event_
Гарнас Эспен
19' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
0:2
25' Гол
Йоргенсен Филип
1:2
31' Гол
Осен Йермунд
1:3
41' Гол
Ингебритсен Микаэль
60' Желтая карточка
Рууд Эспен
2:3
74' Гол
Ольсен Томас
3:3
76' Гол
Габриэльсен Рубен
3:4
82' Гол
Ингебритсен Микаэль
84' Undefined phrase: football_event_
Anders Ryste
86' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
87' Желтая карточка
Овусу Леонард
90' Желтая карточка
Бротвейт Пер-Кристиан
4:4
90' Пенальти
Ольсен Томас
90' Желтая карточка
Овусу Соломон
90'+12
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
2
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
25
Эд
Эскил
14
Болли
Матис
10
Ольсен
Томас
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
20
Thomas
Rekdal
14
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
Лиллестрём
3-5-2
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Лиллестрём
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.63
1.36

Среднее время на гол

144
66

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.52
Ольсен Томас 14 (2) 0.48
Осен Йермунд 4 0.14
Тённесен Кристоффер 3 0.1
Гарнас Эспен 3 0.1
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.03
Vetle Skjaervik 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.03
Болли Матис 1 0.03
Габриэльсен Рубен 1 0.03
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Daniel Johan Skaarud 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 6 0.21
Ингебритсен Микаэль 5 0.17
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.17
Рууд Эспен 4 (1) 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.03
Валлем Конрад 1 0.03
Свендсен Тобиас 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 1 0.03
Томас Диого 1 0.03
Thomas Rekdal 1 0.03
Евтович Милан 1 0.03
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.03
Leon Hien 1 0.03
Овусу Леонард 0 0
Anders Ryste 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Свендсен Тобиас 5 0
Габриэльсен Рубен 4 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Скогволд Хенрик 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 6 1
Рууд Эспен 6 0
Валлем Конрад 6 0
Овусу Леонард 6 0
Томас Диого 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
17
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
16
Лиллестрём
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Одд
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

19
33

Голы по времени матча

Забито

35
22
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
11%
5
23%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
11
31%
5
23%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
3
14%
9
33%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

51
39
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 8
6
12%
6
15%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
16
31%
10
26%
76-90

Пропущено

46
42
19 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
9
20%
11
26%
61-75
10
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Одд

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
5
9
7
8
2.5
2
12
4
11
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
22
7
13
16
1.5
10
19
8
21
2.5
4
25
5
24
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Thomas Rekdal сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ингебритсен Микаэль бьет в цель!
    • 31'
      Г О О О О Л - Осен Йермунд бьет в цель!
    Где смотреть матч Лиллестрём 4:4 Одд онлайн

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