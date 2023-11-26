Тур: 29. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Svein Torre Sinnes
4:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЙоргенсен Филип
10' Undefined phrase: football_event_Гарнас Эспен
19' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
0:2
25' ГолЙоргенсен Филип
1:2
31' ГолОсен Йермунд
1:3
41' ГолИнгебритсен Микаэль
60' Желтая карточкаРууд Эспен
2:3
74' ГолОльсен Томас
3:3
76' ГолГабриэльсен Рубен
3:4
82' ГолИнгебритсен Микаэль
84' Undefined phrase: football_event_Anders Ryste
86' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
87' Желтая карточкаОвусу Леонард
90' Желтая карточкаБротвейт Пер-Кристиан
4:4
90' ПенальтиОльсен Томас
90' Желтая карточкаОвусу Соломон
90'+12
Ход матча
2'
10'
25'
31'
1:2
41'
60'
74'
76'
82'
84'
87'
90'
4:4
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
14
Болли
Матис
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Лиллестрём
Одд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.63
1.36
Среднее время на гол
144
66
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
58
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.52
|Ольсен Томас
|14 (2)
|0.48
|Осен Йермунд
|4
|0.14
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.1
|Гарнас Эспен
|3
|0.1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.03
|Vetle Skjaervik
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.03
|Болли Матис
|1
|0.03
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.03
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Daniel Johan Skaarud
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|6
|0.21
|Ингебритсен Микаэль
|5
|0.17
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.17
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.14
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Валлем Конрад
|1
|0.03
|Свендсен Тобиас
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.03
|Томас Диого
|1
|0.03
|Thomas Rekdal
|1
|0.03
|Евтович Милан
|1
|0.03
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.03
|Leon Hien
|1
|0.03
|Овусу Леонард
|0
|0
|Anders Ryste
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Свендсен Тобиас
|5
|0
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Скогволд Хенрик
|3
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|6
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Валлем Конрад
|6
|0
|Овусу Леонард
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Бротвейт Пер-Кристиан
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
17
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
16
Лиллестрём
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Одд
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
35
22
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
11%
5
23%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
11
31%
5
23%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
3
14%
9
33%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
51
39
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 8
6
12%
6
15%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
16
31%
10
26%
76-90
Пропущено
46
42
19 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
9
20%
11
26%
61-75
10
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Одд
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
96
59
78
212
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
410
510
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
1316
1019
821
425
524
227
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6