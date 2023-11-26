Тур: 29. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Сагги Рохит
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБакенга Мушага
50' Желтая карточкаDanilo Al-Saed
1:1
63' ПенальтиТветер Александер Рууд
64' Желтая карточкаНесс Николай
2:1
90' ГолКабран Кевин
90' Желтая карточкаФосс Сандер Моэн
90'+8
Ход матча
8'
50'
63'
64'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Стабек
Саннефьёрд
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.18
1.64
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
141
90
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.41
1.32
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|9 (1)
|0.31
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|3
|0.1
|Костадинов Калоян
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Несс Николай
|1
|0.03
|Педерсен Каспер
|1
|0.03
|Оттесен Стурла
|1
|0.03
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.03
|Эдвардс Кертис
|1
|0.03
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|11
|0.38
|Ньенету Франклин
|6
|0.21
|Тветер Александер Рууд
|6 (3)
|0.21
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.14
|Jesper Taaje
|3
|0.1
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0.1
|Оттоссон Филип
|2
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Бикоро Федерико
|1
|0.03
|Кьяер Йеппе
|1
|0.03
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|Айер Кинин
|1
|0.03
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Крогстад Фредрик
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Danilo Al-Saed
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
15
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Саннефьёрд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
6
18
Стабек
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Саннефьёрд
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
8
33
Голы по времени матча
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
4
19%
76-90
Пропущено
18
38
8 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
6%
7
18%
1-15
5
28%
10
26%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
7
39%
7
18%
76-90
Забито
12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
25%
5
23%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
27%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
25%
5
23%
76-90
Пропущено
30
20
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
4
13%
6
30%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
8
27%
7
35%
76-90
Забито
27
43
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
7
26%
8
19%
1-15
4
15%
2
5%
16-30
3
11%
11
26%
31-45
4
15%
5
12%
46-60
3
11%
8
19%
61-75
6
22%
9
21%
76-90
Пропущено
48
58
25 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
13%
10
17%
1-15
12
25%
10
17%
16-30
7
15%
9
16%
31-45
5
10%
11
19%
46-60
3
6%
4
7%
61-75
15
31%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1
Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1
Результаты матчей
Стабек
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стабек
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
510
77
213
410
114
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
311
78
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
821
1415
326
821
128
326
128
128
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Одд
|Рууд Эспен
|6