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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Стабек
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
8' Гол
Бакенга Мушага
50' Желтая карточка
Danilo Al-Saed
1:1
63' Пенальти
Тветер Александер Рууд
64' Желтая карточка
Несс Николай
2:1
90' Гол
Кабран Кевин
90' Желтая карточка
Фосс Сандер Моэн
90'+8

Ход матча

8'
Бакенга Мушага
(Крогстад Фредрик)
1:0
50'
 
Danilo Al-Saed
63'
1:1
Тветер Александер Рууд
64'
Несс Николай
 
68'
Костадинов Калоян
Sebastian Olderheim
 
69'
Luca Kjerrumgaard
Бакенга Мушага
 
76'
Oskar Spiten-Nysaether
Крогстад Фредрик
 
83'
 
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
83'
 
Рисан Сандер
Нильссон Александер II
89'
 
Амин Симон
Кьяер Йеппе
89'
 
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
90'
Кабран Кевин
2:1
90'
 
Фосс Сандер Моэн

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
40
Sebastian
Olderheim
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Стабек
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Саннефьёрд

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
1:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
1:3
Э
1:2
ТМК
1:0
Э
2:4
К
0:1
Э
4:0
ТМК
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
4:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.18
1.64

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

141
90

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.41
1.32

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 9 (1) 0.31
Kasper Waarst Hoegh 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Костадинов Калоян 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Несс Николай 1 0.03
Педерсен Каспер 1 0.03
Оттесен Стурла 1 0.03
Rasmus Eggen Vinge 1 0.03
Эдвардс Кертис 1 0.03
Крогстад Фредрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 11 0.38
Ньенету Франклин 6 0.21
Тветер Александер Рууд 6 (3) 0.21
Нильссон Александер II 4 (1) 0.14
Jesper Taaje 3 0.1
Jakob Masloe Dunsby 3 0.1
Оттоссон Филип 2 0.07
Эгели Ветле Валле 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.03
Бикоро Федерико 1 0.03
Кьяер Йеппе 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Айер Кинин 1 0.03
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Крогстад Фредрик 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Несс Николай 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Фосс Сандер Моэн 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Danilo Al-Saed 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Кето Хуго 2 0
Рисан Сандер 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Амин Симон 1 0

Результаты матчей

Стабек
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
15
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Саннефьёрд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

6
18
Стабек
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Саннефьёрд
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

8
33

Голы по времени матча

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

18
38
8 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
6%
7
18%
1-15
5
28%
10
26%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
7
39%
7
18%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
25%
5
23%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
27%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
25%
5
23%
76-90

Пропущено

30
20
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
4
13%
6
30%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
8
27%
7
35%
76-90

Забито

27
43
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
7
26%
8
19%
1-15
4
15%
2
5%
16-30
3
11%
11
26%
31-45
4
15%
5
12%
46-60
3
11%
8
19%
61-75
6
22%
9
21%
76-90

Пропущено

48
58
25 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
13%
10
17%
1-15
12
25%
10
17%
16-30
7
15%
9
16%
31-45
5
10%
11
19%
46-60
3
6%
4
7%
61-75
15
31%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1
Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1

Результаты матчей

Стабек
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стабек
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
7
7
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
8
21
1.5
14
15
3
26
2.5
8
21
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 29 21 4 4 76 - 38 67
2.
Бранн
 29 19 4 6 55 - 32 61
3.
Тромсё
 29 19 3 7 47 - 32 60
4.
Викинг
 29 18 4 7 60 - 43 58
5.
Молде
 29 15 5 9 64 - 38 50
6.
Лиллестрём
 29 13 4 12 49 - 48 43
7.
Сарпсборг-08
 29 12 5 12 55 - 50 41
8.
Стрёмсгодсет
 29 12 3 14 34 - 35 39
9.
Русенборг
 29 10 6 13 41 - 49 36
10.
Одд
 29 9 8 12 38 - 43 35
11.
Хам-Кам
 29 10 3 16 38 - 58 33
12.
Хёугесунн
 29 8 6 15 31 - 40 30
13.
Стабек
 29 7 8 14 30 - 45 29
14.
Саннефьёрд
 29 7 7 15 46 - 55 28
15.
Волеренга
 29 7 7 15 38 - 49 28
16.
Олесунн
 29 5 3 21 22 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 14 9 2 3 36 - 15 29
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
12.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
13.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
14.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
9.
Лиллестрём
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
11.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
15.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Одд Рууд Эспен 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Крогстад Фредрик сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 2:1 Саннефьёрд онлайн

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