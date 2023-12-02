Первый тайм

44' Артета у кромки поля продолжает активно похаживать. Кроме того, наставник "Арсенала" размахивает руками и требует от своей команды включиться, чтобы перед перерывом забить в рамку противника третий мяч.

42' Сака получил мяч сейчас себе на ход, но в подкате против него тут же сыграл защитник "Вулверхэмптона", которому удалось избежать неприятных последствий по итогам эпизода.

41' Килман вернулся на поле. Судя по всему, пока он сможет продолжить встречу. Но если что-то пойдет не так, его заменят. Вероятно, что в перерыве.

40' Килману сейчас оказывается медицинская помощь. Повреждение явное футболист получает. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Он пока лежит на поле и с газоне подняться не может.

38' Угловой "Арсенал" на правом фланге заработал. Разыграли корнер "канониры". В итоге после скидки из центра замыкал "рыбкой" левую штангу Жезус, но послал сферу он выше цели. Правда, там еще и офсайд у игрока "пушкарей" был определен.

37' МОМЕНТИЩЕ! Мартинелли! С левого края в чужую штрафную он ворвался. Нанес игрок удар в дальний угол. Мяч попал в ногу защитнику, врезался в штангу, после чего вылетел в поле.