Тур: 14. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Питер Банкс
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
6'
1:0
13'
23'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
41
Райс
Деклан
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
17
Буэно
Уго
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
-
17 Буэно УгоПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.36
|Нкетиа Эдди
|5
|0.36
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.29
|Троссар Леандро
|3
|0.21
|Райс Деклан
|2
|0.14
|Хаверц Кай
|2 (1)
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.07
|Зинченко Александр
|1
|0.07
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.07
|Салиба Вильям
|1
|0.07
|Жезус Габриэл
|1
|0.07
|Уайт Бен
|1
|0.07
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|7 (1)
|0.5
|Кунья Матеус
|3
|0.21
|Лемина Марио
|2
|0.14
|Калайджич Саша
|2
|0.14
|Нету Педру
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|6
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
6
Арсенал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
6
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
26
18
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
9
35%
7
39%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
3
27%
8
35%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2
Результаты матчей
Арсенал
Вулверхэмптон
Точный счет
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
34
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
85
67
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|18.
|2:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 32
|7
|19.
|0:2 Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 36
|5
|20.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|2:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
97% (130)
Ничья
3% (4)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
32.8% (44)
2:1 Арсенал
17.9% (24)
3:1 Арсенал
17.2% (23)
3:0 Арсенал
6% (8)
1:0 Арсенал
5.2% (7)
3:2 Арсенал
2.2% (3)
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