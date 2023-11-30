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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Арсенал
 
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Вулверхэмптон
Прогнозы 41
Арсенал 100% (41)
X 0% (0)
Вулверхэмптон 0% (0)
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Арсенал
Вулверхэмптон

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.38
Сака Букайо 4 (2) 0.31
Троссар Леандро 3 0.23
Эдегор Мартин 3 (2) 0.23
Райс Деклан 2 0.15
Хаверц Кай 2 (1) 0.15
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Виейра Фабиу 1 (1) 0.08
Салиба Вильям 1 0.08
Зинченко Александр 1 0.08
Жезус Габриэл 1 0.08
Томиясу Такэхиро 1 0.08
Уайт Бен 1 0.08
Смит-Роу Эмиль 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 7 (1) 0.54
Кунья Матеус 3 0.23
Лемина Марио 2 0.15
Калайджич Саша 2 0.15
Нету Педру 1 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.08
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 6 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Нету Педру 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0
Дойл Томми 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
6
Арсенал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Вулверхэмптон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
6
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

26
18
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
9
35%
7
39%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
3
27%
8
35%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2

Результаты матчей

Арсенал
Вулверхэмптон

Точный счет

2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
14.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Арсенал 100% (41)
    X 0% (0)
    Вулверхэмптон 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вулверхэмптон
    10.00
    5.80
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    10.50
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    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    39% (16)
    2:1 Арсенал
    29.3% (12)
    3:1 Арсенал
    12.2% (5)
    3:0 Арсенал
    7.3% (3)
    1:0 Арсенал
    4.9% (2)
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