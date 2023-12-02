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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
0:0
Второй тайм: 51'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 301 Количество передач 204
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 143
Ньюкасл 64.3% (92)
X 19.6% (28)
Манчестер Юнайтед 16.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.90
3.85
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22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
20
Далот
Диогу
39
Мактоминай
Скотт
37
Майну
Кобби
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Марсьяль
Антони
Ньюкасл
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

31 матч

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.35
1.79

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

54
42

Голов в среднем за матч

1.74
1.35

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.5
Уилсон Каллум 7 (2) 0.5
Гордон Энтони 5 0.36
Альмирон Мигель 2 0.14
Лонгстафф Шон 2 0.14
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Ботман Свен 1 0.07
Гимараэс Бруно 1 0.07
Бёрн Дэн 1 0.07
Ласcеллс Джамал 1 0.07
Тонали Сандро 1 0.07
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.21
Мактоминай Скотт 3 0.21
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.14
Эриксен Кристиан 1 0.07
Линделоф Виктор 1 0.07
Далот Диогу 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Варан Рафаэль 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Межбри Ханнибал 1 0.07
Гарначо Алехандро 1 0.07
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Жоэлинтон 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

12
7
Ньюкасл
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
4
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
6
19%
7
41%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
4
9
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 14 8 1 5 16 - 16 25
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 7 3 4 31 - 14 24
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
2.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 8 6 1 1 18 - 4 19
3.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    49'
    Следом еще один угловой, уже шестой сегодня, заработали "сороки", Триппьер закрутил мяч прямо в створ ворот, но Онана был к этому готов и отбил снаряд кулаками.
  • Угловой
    48'
    Шоу прерывает прострел Жоэлинтона от лицевой, зарабатывая угловой на правом фланге, но корнер не привел ни к чему интересному.
  • 47'
    Ливраменто смещается с левого фланга вдоль линии штрафной и отдает передачу на Альмирона, у которого совсем не получается удар с левой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал Роберт Джонс к основному времени первого тайма.
  • 45'
    В продолжение атаки оставшийся впереди Шер отметился обводящим ударом с линии штрафной, однако в створ Фабиан не попал.
  • Угловой
    44'
    После подачи с углового и верхового единоборства мяч отскакивает к Шеру, однако мощный удар швейцарца принимает на себя один из соперников.
  • 43'
    Ливраменто врывается в штрафную с левого края и простреливает в центр, мяч от ноги Магуайра отскакивает в сетку с внешней стороны - угловой.
  • 42'
    Жоэлинтон прорвался по левому краю штрафной и выдал передачу на Исака, однако бригада арбитров определила, что предварительно бразилец упустил мяч за лицевую линию.
  • 40'
    Да, на гол "Ньюкасл" по ходу первого тайма явно наиграл, но ворота "Манчестер Юнайтед" удивительным образом остаются заколдованы.
  • Опасный момент
    39'
    Долго готовил удар Триппьер, в итоге пальнул Киран знатно - мяч перелетел "стенку", угодил в перекладину и вылетел в поле совсем рядом с линией ворот!
  • Фол, нарушение
    37'
    Шер смело продвинулся к штрафной площади "МЮ" и в нескольких метрах от границы был сбит Магуйаром. Отличный шанс для "Ньюкасла".
  • 35'
    Альмирон входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую, однако не попадает в дальний верхний угол.
  • 34'
    Буквально месяц назад команды встречались в Кубке лиги на "Олд Траффорд", там "Ньюкасл" забил три безответных мяча и вслед за "Сити" выбил и другой клуб из Манчестера.
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    • 33'
      Исак отмечается обводящим ударом с линии штрафной из-под Магуайра - мяч проходит правее створа, но Онана, кажется, всё контролировал.
    • 32'
      Последний матч на "Сент-Джеймс Парк" в апреле этого года завершился победой "сорок" со счётом 2:0, при этом до середины второго тайма голов в той встрече не было.
    • 30'
      Марсьяль заработал штрафной на левом фланге атаки, Шоу исполнил подачу в гущу игроков, а первым на выходе сыграл Поуп.
    • Угловой
      29'
      Угловой с правого фланга подает Триппьер, Онана на выходе мяч смахивает не очень далеко, но всё же создать момента "сорокам" не удается.
    • 28'
      А ведь в последнем туре через полторы недели предстоит сыграть против хоть и немотивированной, но всё же "Баварии", а в паралелльном матче в Дании при собственной победе требуется ничья.
    • 27'
      Регулярно нам показывали по ходу первого тайма Онана, который откровенно привез в Стамбуле в Лиге чемпионов. "МЮ" упустил победу и теперь идет последним в квартете с "Баварией", "Галатасараем" и "Копенгагеном". 
    • 26'
      Гимараэс после передачи Альмирона исполняет кросс в чужую штрафную, однако удается манкунианцам выбить мяч подальше.
    • 24'
      Альмирон разгоняет стремительную контратаку "Ньюкасла", протащив мяч на добрые 50 метров, а вот передача на Гордона от парагвайца не прошла.
    • 22'
      8:2 у нас по ударам к середине первого тайма, 68 процентов игрового времени мячом владеют хозяева.
    • 21'
      Магуайр перешнуровывает бутсы, организуя важнейшую паузу для "Манчестер Юнайтед", крайне суровым выдался атакующий отрезок "Ньюкасла".
    • Угловой
      20'
      Затяжной розыгрыш углового завершается ударом Ласселлса в верховой борьбе с соперником - мяч пролетает над перекладиной.
    • Опасный момент
      19'
      Альмирон врывается в штрафную и от лицевой отдает на Исака, тот зряче пробивает в ближний угол, однако снаряд цепляет пятку Магуайра и проходит рядом со штангой!
    • 18'
      Еще одна атака удается "Ньюкаслу", в завершении её оказывается Гимараэс, мощно стреляющий с радиуса штрафной площади - мяч пролетает чуть выше "девятки".
    • Опасный момент
      17'
      Жоэлинтон получает мяч на правом краю штрафной и оставляет под удар Альмирону, который катит в дальний нижний угол, но Онана спасает свои ворота!
    • 16'
      Работает прессинг "Ньюкасла", удар Гордона из-за пределов штрафной пришелся в Гимараэса, после отскока от бразильца снова Энтони пробил по воротам - Онана на месте.
    • 15'
      Позиционно поддавливает "Ньюкасл" в эти минуты, Исак в завершении не смог пробить мимо Шоу, а прыжок Онана позволил "МЮ" избежать углового.
    • 13'
      Гарначо с левого края штрафной прострелил по диагонали назад, мяч в опорной зоне подбирает Уан-Биссака, однако удар Аарона низом заблокирован.
    • Опасный момент
      11'
      Гарначо в быстрой атаке "МЮ" после паса Фернандеша добирается до штрафной по левому краю и пробивает в ближний угол - Поуп ногой отводит угрозу!
    • 10'
      Как тут не вспомнить резонансный пенальти в ворота "Ньюкасла" в Париже, в результате которого "сороки" упустили победу и пропустили "ПСЖ" на вторую строчку в группе.
    • 9'
      Далот после передачи с левого фланга неуклюже выбивает мяч, попадая себе в руку. Такой технический брак пенальти не наказывается.
    • 8'
      Бруно Гимараэс получает мяч на правом краю штрафной и пытается шведой пробить по воротам, но попадает в одного из соперников.
    • Угловой
      7'
      Онана после навеса с углового уткнулся в Гимараэса и не смог сыграть на выходе, но повезло камерунцу, что Исак также не добрался до мяча и пробить по воротам не сумел.
    • 6'
      Ливраменто вошел в штрафную с левого края, однако прострел во второй темп удается прервать защитникам "МЮ".
    • 5'
      Рэшфорд получил мяч на правом фланге, легко обыграл одного защитника, смещаясь в центр, однако Жоэлинтон классно сыграл на подстраховке.
    • 4'
      Ливраменто приближается к штрафной гостей с левого края и исполняет подачу, Далота не удается сыграть верховой мяч, но и Майли острого продолжения не придумал.
    • 2'
      Напомним, что команды соседствуют в турнирной таблице, "МЮ" благодаря трем победам подряд и вовсе опережает "Ньюкасл" на одно очко в погоне за топ-4.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    64.3% (92)
    Ничья
    19.6% (28)
    Манчестер Юнайтед
    16.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.04% (84)
    Меньше
    26.96% (31)