Ливраменто смещается с левого фланга вдоль линии штрафной и отдает передачу на Альмирона, у которого совсем не получается удар с левой.

Шоу прерывает прострел Жоэлинтона от лицевой, зарабатывая угловой на правом фланге, но корнер не привел ни к чему интересному.

Следом еще один угловой, уже шестой сегодня, заработали "сороки", Триппьер закрутил мяч прямо в створ ворот, но Онана был к этому готов и отбил снаряд кулаками.

В продолжение атаки оставшийся впереди Шер отметился обводящим ударом с линии штрафной, однако в створ Фабиан не попал.

Буквально месяц назад команды встречались в Кубке лиги на "Олд Траффорд", там "Ньюкасл" забил три безответных мяча и вслед за "Сити" выбил и другой клуб из Манчестера.

Альмирон входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую, однако не попадает в дальний верхний угол.

Шер смело продвинулся к штрафной площади "МЮ" и в нескольких метрах от границы был сбит Магуйаром. Отличный шанс для "Ньюкасла".

Долго готовил удар Триппьер, в итоге пальнул Киран знатно - мяч перелетел "стенку", угодил в перекладину и вылетел в поле совсем рядом с линией ворот!

Да, на гол "Ньюкасл" по ходу первого тайма явно наиграл, но ворота "Манчестер Юнайтед" удивительным образом остаются заколдованы.

Жоэлинтон прорвался по левому краю штрафной и выдал передачу на Исака, однако бригада арбитров определила, что предварительно бразилец упустил мяч за лицевую линию.

Ливраменто врывается в штрафную с левого края и простреливает в центр, мяч от ноги Магуайра отскакивает в сетку с внешней стороны - угловой.

После подачи с углового и верхового единоборства мяч отскакивает к Шеру, однако мощный удар швейцарца принимает на себя один из соперников.

8:2 у нас по ударам к середине первого тайма, 68 процентов игрового времени мячом владеют хозяева.

Альмирон разгоняет стремительную контратаку "Ньюкасла", протащив мяч на добрые 50 метров, а вот передача на Гордона от парагвайца не прошла.

Гимараэс после передачи Альмирона исполняет кросс в чужую штрафную, однако удается манкунианцам выбить мяч подальше.

Регулярно нам показывали по ходу первого тайма Онана, который откровенно привез в Стамбуле в Лиге чемпионов. "МЮ" упустил победу и теперь идет последним в квартете с "Баварией", "Галатасараем" и "Копенгагеном".

А ведь в последнем туре через полторы недели предстоит сыграть против хоть и немотивированной, но всё же "Баварии", а в паралелльном матче в Дании при собственной победе требуется ничья.

Угловой с правого фланга подает Триппьер, Онана на выходе мяч смахивает не очень далеко, но всё же создать момента "сорокам" не удается.

Марсьяль заработал штрафной на левом фланге атаки, Шоу исполнил подачу в гущу игроков, а первым на выходе сыграл Поуп.

Последний матч на "Сент-Джеймс Парк" в апреле этого года завершился победой "сорок" со счётом 2:0, при этом до середины второго тайма голов в той встрече не было.

Исак отмечается обводящим ударом с линии штрафной из-под Магуайра - мяч проходит правее створа, но Онана, кажется, всё контролировал.

20' Затяжной розыгрыш углового завершается ударом Ласселлса в верховой борьбе с соперником - мяч пролетает над перекладиной.

19' Альмирон врывается в штрафную и от лицевой отдает на Исака, тот зряче пробивает в ближний угол, однако снаряд цепляет пятку Магуайра и проходит рядом со штангой!

18' Еще одна атака удается "Ньюкаслу", в завершении её оказывается Гимараэс, мощно стреляющий с радиуса штрафной площади - мяч пролетает чуть выше "девятки".

17' Жоэлинтон получает мяч на правом краю штрафной и оставляет под удар Альмирону, который катит в дальний нижний угол, но Онана спасает свои ворота!

16' Работает прессинг "Ньюкасла", удар Гордона из-за пределов штрафной пришелся в Гимараэса, после отскока от бразильца снова Энтони пробил по воротам - Онана на месте.

15' Позиционно поддавливает "Ньюкасл" в эти минуты, Исак в завершении не смог пробить мимо Шоу, а прыжок Онана позволил "МЮ" избежать углового.

13' Гарначо с левого края штрафной прострелил по диагонали назад, мяч в опорной зоне подбирает Уан-Биссака, однако удар Аарона низом заблокирован.

11' Гарначо в быстрой атаке "МЮ" после паса Фернандеша добирается до штрафной по левому краю и пробивает в ближний угол - Поуп ногой отводит угрозу!

10' Как тут не вспомнить резонансный пенальти в ворота "Ньюкасла" в Париже, в результате которого "сороки" упустили победу и пропустили "ПСЖ" на вторую строчку в группе.

9' Далот после передачи с левого фланга неуклюже выбивает мяч, попадая себе в руку. Такой технический брак пенальти не наказывается.

8' Бруно Гимараэс получает мяч на правом краю штрафной и пытается шведой пробить по воротам, но попадает в одного из соперников.

7' Онана после навеса с углового уткнулся в Гимараэса и не смог сыграть на выходе, но повезло камерунцу, что Исак также не добрался до мяча и пробить по воротам не сумел.

6' Ливраменто вошел в штрафную с левого края, однако прострел во второй темп удается прервать защитникам "МЮ".

5' Рэшфорд получил мяч на правом фланге, легко обыграл одного защитника, смещаясь в центр, однако Жоэлинтон классно сыграл на подстраховке.

4' Ливраменто приближается к штрафной гостей с левого края и исполняет подачу, Далота не удается сыграть верховой мяч, но и Майли острого продолжения не придумал.

2' Напомним, что команды соседствуют в турнирной таблице, "МЮ" благодаря трем победам подряд и вовсе опережает "Ньюкасл" на одно очко в погоне за топ-4.