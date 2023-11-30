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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 40
Ньюкасл 62.5% (25)
X 20% (8)
Манчестер Юнайтед 17.5% (7)
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Ничья
Манчестер Юнайтед
3.75
4.00
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Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

31 матч

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.35
1.79

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

54
42

Голов в среднем за матч

1.74
1.35

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.54
Уилсон Каллум 7 (2) 0.54
Гордон Энтони 5 0.38
Альмирон Мигель 2 0.15
Лонгстафф Шон 2 0.15
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Гимараэс Бруно 1 0.08
Бёрн Дэн 1 0.08
Ласcеллс Джамал 1 0.08
Тонали Сандро 1 0.08
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.23
Мактоминай Скотт 3 0.23
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.15
Эриксен Кристиан 1 0.08
Линделоф Виктор 1 0.08
Далот Диогу 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Варан Рафаэль 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Межбри Ханнибал 1 0.08
Гарначо Алехандро 1 0.08
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Жоэлинтон 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

12
7
Ньюкасл
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
4
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
6
19%
7
41%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
4
9
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
14.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Ньюкасл 62.5% (25)
    X 20% (8)
    Манчестер Юнайтед 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.75
    4.00
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    3.90
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    62.5% (25)
    Ничья
    20% (8)
    Манчестер Юнайтед
    17.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    45% (18)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    2:2 Ничья
    10% (4)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    7.5% (3)
    1:0 Ньюкасл
    7.5% (3)
    3:2 Ньюкасл
    5% (2)
    3:1 Ньюкасл
    5% (2)
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