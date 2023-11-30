Тур: 14. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
-
Главный тренер: Хау Эдди
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История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
31 матч
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.35
1.79
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
54
42
Голов в среднем за матч
1.74
1.35
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|7 (1)
|0.54
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.54
|Гордон Энтони
|5
|0.38
|Альмирон Мигель
|2
|0.15
|Лонгстафф Шон
|2
|0.15
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Барнс Харви
|1
|0.08
|Ботман Свен
|1
|0.08
|Гимараэс Бруно
|1
|0.08
|Бёрн Дэн
|1
|0.08
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.08
|Тонали Сандро
|1
|0.08
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Майли Льюис
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.23
|Мактоминай Скотт
|3
|0.23
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.15
|Эриксен Кристиан
|1
|0.08
|Линделоф Виктор
|1
|0.08
|Далот Диогу
|1
|0.08
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Варан Рафаэль
|1
|0.08
|Марсьяль Антони
|1
|0.08
|Межбри Ханнибал
|1
|0.08
|Гарначо Алехандро
|1
|0.08
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Триппьер Киран
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
12
7
Ньюкасл
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
4
50%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
31
17
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
8
26%
2
12%
61-75
6
19%
7
41%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
8
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
49
49
211
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|20.
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
62.5% (25)
Ничья
20% (8)
Манчестер Юнайтед
17.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
45% (18)
1:1 Ничья
10% (4)
2:2 Ничья
10% (4)
1:2 Манчестер Юнайтед
7.5% (3)
1:0 Ньюкасл
7.5% (3)
3:2 Ньюкасл
5% (2)
3:1 Ньюкасл
5% (2)
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