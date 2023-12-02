Тур: 14. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Кавана Крис
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
1' ГолРодригес Джей
2:0
29' ГолЛарсен Якоб-Бруун
34' Желтая карточкаФлек Джон
37' Желтая карточкаМакбарни Оливер
38' Желтая карточкаО'Ши Дара
43' Желтая карточкаТомас Люк
45' Вторая желтая карточкаМакбарни Оливер
Ход матча
1'
1:0
29'
2:0
34'
37'
38'
43'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
14
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.21
|Браунхилл Джош
|2
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.14
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.14
|Тэйлор Чарли
|1
|0.07
|Амдуни Зеки
|1
|0.07
|Одоберт Уилсон
|1
|0.07
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.14
|Арчер Камерон
|2
|0.14
|Богл Джейден
|1
|0.07
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.07
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Бейер Джордан
|4
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|1
|Норвуд Оливер
|4
|0
|Робинсон Джек
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Хамер Густаво
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
3
3
Бёрнли
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Шеффилд Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
6
33%
2
13%
61-75
2
11%
6
38%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Пропущено
30
36
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
10%
4
11%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
3
10%
7
19%
46-60
9
30%
6
17%
61-75
6
20%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|18.
|2:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 32
|7
|19.
|0:2 Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 36
|5
|20.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|2:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
68.8% (77)
Ничья
24.1% (27)
Шеффилд Юнайтед
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Бёрнли
33.9% (38)
1:0 Бёрнли
25.9% (29)
1:1 Ничья
20.5% (23)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
2:0 Бёрнли
2.7% (3)
0:1 Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
3:1 Бёрнли
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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