Тур: 14. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Кавана Крис
5:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолРодригес Джей
2:0
29' ГолЛарсен Якоб-Бруун
34' Желтая карточкаФлек Джон
37' Желтая карточкаМакбарни Оливер
38' Желтая карточкаО'Ши Дара
43' Желтая карточкаТомас Люк
45' Вторая желтая карточкаМакбарни Оливер
64' Желтая карточкаОсула Вильям
67' Желтая карточкаБейер Джордан
72' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
72' Желтая карточкаХамер Густаво
3:0
73' ГолАмдуни Зеки
4:0
75' ГолКолеошо Лука
5:0
80' ГолБраунхилл Джош
90'+5
Ход матча
1'
1:0
29'
2:0
34'
37'
38'
43'
45'
46'
64'
67'
72'
72'
73'
3:0
75'
4:0
80'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
567 Количество передач 328
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
14
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.21
|Браунхилл Джош
|3
|0.21
|Амдуни Зеки
|2
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.14
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.14
|Тэйлор Чарли
|1
|0.07
|Колеошо Лука
|1
|0.07
|Одоберт Уилсон
|1
|0.07
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.14
|Арчер Камерон
|2
|0.14
|Богл Джейден
|1
|0.07
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.07
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|4
|0
|Робинсон Джек
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хамер Густаво
|3
|0
|Осула Вильям
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
3
3
Бёрнли
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шеффилд Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
33%
4
19%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
4
44%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
9
30%
8
20%
61-75
6
20%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
25
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|19.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|5
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 5:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
68.8% (77)
Ничья
24.1% (27)
Шеффилд Юнайтед
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
2:1 Бёрнли
33.9% (38)
1:0 Бёрнли
25.9% (29)
1:1 Ничья
20.5% (23)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
2:0 Бёрнли
2.7% (3)
0:1 Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
3:1 Бёрнли
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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