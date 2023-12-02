  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Бёрнли
5:0
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Родригес Джей
2:0
29' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
34' Желтая карточка
Флек Джон
37' Желтая карточка
Макбарни Оливер
38' Желтая карточка
О'Ши Дара
43' Желтая карточка
Томас Люк
45' Вторая желтая карточка
Макбарни Оливер
64' Желтая карточка
Осула Вильям
67' Желтая карточка
Бейер Джордан
72' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
72' Желтая карточка
Хамер Густаво
3:0
73' Гол
Амдуни Зеки
4:0
75' Гол
Колеошо Лука
5:0
80' Гол
Браунхилл Джош
90'+5

Ход матча

1'
Родригес Джей
(Тэйлор Чарли)
1:0
25'
 
Богл Джейден
Бэлдок Джордж
29'
Ларсен Якоб-Бруун
(О'Ши Дара)
2:0
34'
 
Флек Джон
37'
 
Макбарни Оливер
38'
О'Ши Дара
 
43'
 
Томас Люк
45'
 
Макбарни Оливер
46'
 
Макати Джон
Томас Люк
46'
 
Осула Вильям
Флек Джон
46'
 
Траоре Бени
Арчер Камерон
64'
 
Осула Вильям
65'
Гудмундссон Йоханн
Ларсен Якоб-Бруун
 
67'
Бейер Джордан
 
72'
 
Ахмедходжич Анел
72'
 
Хамер Густаво
73'
Амдуни Зеки
(Бейер Джордан)
3:0
75'
Колеошо Лука
(Амдуни Зеки)
4:0
77'
Ндайишимий Майк
Колеошо Лука
 
77'
Обафеми Майкл
Родригес Джей
 
77'
Редмонд Натан
Амдуни Зеки
 
80'
Браунхилл Джош
5:0
83'
Экдаль Хьяльмар
О'Ши Дара
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 567 Количество передач 328
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Бёрнли 68.8% (77)
X 24.1% (27)
Шеффилд Юнайтед 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
34
Ларсен
Якоб-Бруун
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
2
Бэлдок
Джордж
14
Томас
Люк
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
8
Хамер
Густаво
10
Арчер
Камерон
9
Макбарни
Оливер
Бёрнли
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Шеффилд Юнайтед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Ч
4:2
Ч
3:3
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
1:2
Ч
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.75

Среднее время на гол

38
120

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.21
Браунхилл Джош 3 0.21
Амдуни Зеки 2 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.14
Родригес Джей 2 (1) 0.14
Тэйлор Чарли 1 0.07
Колеошо Лука 1 0.07
Одоберт Уилсон 1 0.07
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Бейер Джордан 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 (1) 0.14
Хамер Густаво 2 0.14
Арчер Камерон 2 0.14
Богл Джейден 1 0.07
Норвуд Оливер 1 (1) 0.07
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Бейер Джордан 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
О'Ши Дара 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 4 0
Робинсон Джек 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хамер Густаво 3 0
Осула Вильям 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

3
3
Бёрнли
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шеффилд Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
33%
4
19%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
4
33%
4
20%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
4
44%
76-90

Пропущено

30
41
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
9
30%
8
20%
61-75
6
20%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Бёрнли
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 20 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
2.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
3.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
4.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Бёрнли 68.8% (77)
    X 24.1% (27)
    Шеффилд Юнайтед 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бёрнли 5:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 5:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Бёрнли
    68.8% (77)
    Ничья
    24.1% (27)
    Шеффилд Юнайтед
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Бёрнли
    33.9% (38)
    1:0 Бёрнли
    25.9% (29)
    1:1 Ничья
    20.5% (23)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    2.7% (3)
    2:0 Бёрнли
    2.7% (3)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    2.7% (3)
    3:1 Бёрнли
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     