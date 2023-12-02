Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Зеки Амдуни забивает с левой ноги!

Зеки Амдуни пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

Первый тайм

52' Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Люк Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

42' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Люк Томас успешно блокирует удар.

39' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Макбарни Оливер получил желтую карточку от судьи

36' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Флек Джон получил желтую карточку от судьи

32' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Ларсен Якоб-Бруун забивает с левой ноги!

29' О'Ши Дара создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Бэлдок Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Норвуд Оливер пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

19' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Бёрнли

14' Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали

11' Родригес Джей не смог попасть в створ ударом издали

9' Ларсен Якоб-Бруун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

4' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Команда Бёрнли забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Бёрнли начинает с центра поля