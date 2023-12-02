Тур: 14. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Тейлор Энтони
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Годдос
Саман
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
33
Ярмолюк
Егор
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
29
Бэлл
Амари
17
Раддок
Пелли
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Годдос СаманЗащитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Лутон Таун
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|0.43
|Йенсен Матиас
|3
|0.21
|Висса Йоан
|3
|0.21
|Мопе Нил
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Коллинз Натан
|1
|0.07
|Годдос Саман
|1
|0.07
|Пиннок Итан
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.21
|Адебайо Элайджа
|2
|0.14
|Локьер Том
|1
|0.07
|Огбене Чидози
|1
|0.07
|Андерсен Мадс
|1
|0.07
|Чон Тахит
|1
|0.07
|Браун Джейкоб
|1
|0.07
|Менги Теден
|1
|0.07
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локьер Том
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Доти Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лутон Таун
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
4
Брентфорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Лутон Таун
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
4
22%
7
58%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
6
32%
5
22%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1
Результаты матчей
Брентфорд
Лутон Таун
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|18.
|2:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 32
|7
|19.
|0:2 Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 36
|5
|20.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|2:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Лутон Таун
Исход игры
Брентфорд
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Лутон Таун
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
44.7% (51)
2:0 Брентфорд
20.2% (23)
1:0 Брентфорд
19.3% (22)
3:1 Брентфорд
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 Лутон Таун
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!