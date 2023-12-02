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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брентфорд
3:1
Конец матча
Лутон Таун
0'
38' Желтая карточка
Камински Томас
1:0
49' Гол
Мопе Нил
50' Желтая карточка
Чон Тахит
2:0
56' Гол
Ми Бен
2:1
76' Гол
Браун Джейкоб
81' Желтая карточка
Норгор Кристиан
3:1
81' Гол
Баптист Шендон
90'+9

Ход матча

38'
 
Камински Томас
46'
 
Браун Джейкоб
Локьер Том
49'
Мопе Нил
1:0
50'
 
Чон Тахит
56'
Ми Бен
(Мбеумо Брайан)
2:0
60'
 
Кларк Джордан
Раддок Пелли
60'
 
Таунсенд Андрос
Огбене Чидози
61'
 
Адебайо Элайджа
Моррис Карлтон
70'
Баптист Шендон
Ярмолюк Егор
 
76'
 
Джайлз Райан
Менги Теден
76'
2:1
Браун Джейкоб
77'
Расмуссен Мадс
Годдос Саман
 
78'
Льюис-Поттер Кин
Мбеумо Брайан
 
81'
Норгор Кристиан
 
81'
Баптист Шендон
3:1
90'
Пирт-Харрис Милс
Мопе Нил
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 618 Количество передач 271
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Брентфорд 93.9% (107)
X 4.4% (5)
Лутон Таун 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
14
Годдос
Саман
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
33
Ярмолюк
Егор
19
Мбеумо
Брайан
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
29
Бэлл
Амари
17
Раддок
Пелли
6
Баркли
Росс
14
Чон
Тахит
7
Огбене
Чидози
9
Моррис
Карлтон
Брентфорд
4-3-3
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Лутон Таун

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
7:0
ТМК
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ТФЛ
2:2
К
0:2
К
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.43
Йенсен Матиас 3 0.21
Висса Йоан 3 0.21
Мопе Нил 2 0.14
Норгор Кристиан 1 0.07
Коллинз Натан 1 0.07
Ми Бен 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Баптист Шендон 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.21
Браун Джейкоб 2 0.14
Адебайо Элайджа 2 0.14
Локьер Том 1 0.07
Огбене Чидози 1 0.07
Андерсен Мадс 1 0.07
Чон Тахит 1 0.07
Менги Теден 1 0.07
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локьер Том 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 2 0
Баркли Росс 1 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Доти Алфи 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
5
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лутон Таун
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
4
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лутон Таун
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
4
57%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
8
62%
76-90

Пропущено

20
26
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
1
5%
7
27%
46-60
6
30%
5
19%
61-75
6
30%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Лутон Таун

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
1
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
2
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
3
11
4
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 20 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
2.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
3.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
4.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
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    Прогнозы 114
    Брентфорд 93.9% (107)
    X 4.4% (5)
    Лутон Таун 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Брентфорд
    93.9% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Лутон Таун
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    44.7% (51)
    2:0 Брентфорд
    20.2% (23)
    1:0 Брентфорд
    19.3% (22)
    3:1 Брентфорд
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Лутон Таун
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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