Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Таунсенд Андрос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Льюис-Поттер Кин . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Баптист Шендон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Г О О О О Л - Баптист Шендон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

81' Судье надоело, что Норгор Кристиан тянет время и он наказал его горчичником

80' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Г О О О О Л - Браун Джейкоб забивает ударом с левой ноги!

76' Теден Менги получил легкую травму, и его заменил Джайлз Райан

75' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Теден Менги возвращается на поле.

74' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

74' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Теден Менги получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Теден Менги успешно блокирует удар.

71' Норгор Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Сегодня очень холодно для футбола.

66' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Брентфорд

62' Браун Джейкоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали

58' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Норгор Кристиан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Чон Тахит получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Г О О О О Л - Мопе Нил забивает ударом с правой ноги!

49' Висса Йоан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника