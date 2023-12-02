Тур: 14. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тирни Пол
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
298 Количество передач 174
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
18
Янг
Эшли
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Эвертон
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.29
|Эланга Энтони
|3
|0.21
|Вуд Крис
|3
|0.21
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.07
|Боли Вийи
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|4
|0.29
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.21
|Миколенко Виталий
|2
|0.14
|Харрисон Джек
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.07
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.07
|Данджума Арно
|1
|0.07
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Гарнер Джеймс
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эвертон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
1
5
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эвертон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
30%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
6
33%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Эвертон
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|19.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|5
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Эвертон
Исход игры
Ноттингем Форест
25.4% (30)
Ничья
48.3% (57)
Эвертон
26.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
87.5% (98)
Нет
12.5% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (50)
1:2 Эвертон
16.9% (20)
2:1 Ноттингем Форест
15.3% (18)
0:1 Эвертон
5.9% (7)
1:0 Ноттингем Форест
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:2 Ноттингем Форест
1.7% (2)
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