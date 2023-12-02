Целых пять минут добавляет арбитр к первому тайму! А ведь не было столько пауз.

Перерыв конечно больше нужен хозяевам. Дотерпеть бы им до него, так как тучи сгущаются у ворот "лесников".

Гиббс-Уайт получает передачу в штрафной от Эланги и бьёт в одно касание по воротам, мяч пролетает в считанных сантиметрах от штанги, но вроде бы Пикфорд контролировал ситуацию.

А теперь "Эвертон" в ответной атаке входят в штрафную, но удар Гомеша оказался неточным. Игра завелась ближе к перерыву, на встречных курсах проводят её команды.

Влаходимос не торопится с введением мяча от ворот. Да и времени уже осталось совсем чуть-чуть до долгожданного перерыва.

Даёт судья свисток. Команды отправляются в раздевалки. Ну, а мы ждем более атакующего футбола во втором тайме. Пока что счёт 0:0. Отдохнём и мы!

А теперь мы увидели и первый офсайд в исполнении хозяев, слишком рано нападающий сделал забегание, оборона гостей сработала на уровне.

Мурильо захромал, уже второе микроповреждение у футболистов хозяев. Неприятная тенденция, но вроде и на этот раз обойдется без замены.

"Эвертон" попытался выбежать в контратаку через правый фланг, это Янг неплохо заметил партнера, но дальнейшая передача в центр была прервана Боли.

В ситуации с перехватом Боли, сыграв в подкате, тоже начал хромать, что-то происходит с футболистами "Ноттингема".

Попытались взорваться хозяева и убежать в быструю атаку, но ничего из этого не вышла. "Эвертон" теперь с мячом.

Моментище! Дукуре выдает передачу на Макнила, тот по левому флангу врывается в штрафную, бьет в обвод вратаря, кажется гол, но Мурильо на ленточке штрафной отбивает удар не хуже голкипера.

Падает Мурильо после спасения, сказывается повреждение полученное ранее. Врачи появляются на поле, пауза у нас, возможно, для хозяев это то, что сейчас необходимо.

Возобновляется игра, Мурильо уже на поле, но тяжеловато выглядит, сможет ли он продолжит матч и выйдет ли на второй тайм? Пока что вопрос открытый.

Больше половины тайма сыграли команды, из моментов отметить классный шанс Гомеша. У хозяев же дело до ударов не доходило.

Ну вроде бы получается у "лесников" взять мяч под свой контроль, но дальше центра поля снаряд не двигается.

Через левый фланг попытались хозяева забросить мяч в штрафную. Сфера отправилось точно в руки Пикфорду.

По ощущениям трибуны заполнены полностью, но не оказывают пока они нужной громкой поддержки своему коллективу. А ведь пора завестись. Их любимцы не создают моментов.

Эланга! После навеса с правого фланга транзитом через всю штрафную, по пути задев Вуда, доходит мяч до Эланги и нападающий с полулета бьет в дальний угол, сфера проходит рядом со штангой.

Чуть закипают трибуны и игроки хозяев, не согласны они с решением арбитра, даже желтую карточку на скамейку запасных отправляет судья представителю "лесников".

Постепенно забирают инициативу к своим ногам хозяева, больше через правый фланг идёт у них наступление.

Заброс приводит к угловому у ворот гостей. После стандарта мяч заметался по штрафной, но не нашел представителей хозяев.

Всё же непонятно кому сегодня победа нужна больше, ведь "Ноттингем Форест" тоже не может чувствовать себя спокойно на пятнадцатой позиции, а "Эвертону" необходимо выбираться с самого низа.

Фолят игроки "ирисок", но все эти нарушения правил далеко от штрафной, ближе к центру, ничего опасного пока из таких дальних забросов не выходит.

24' Очередное нарушение правил в центре поля. Пикфорд исполняет заброс, полным составом гости отправляются на чужую половину.

23' Попытались успокоить игру хозяева. Нужна им передышка после такой осады. Через контроль пытаются сбросить они темп, не совсем у них идет игра.

22' А вот и момент у Гомеша! Очередной заброс в штрафную, вратарь на выходе в борьбе с полузащитником "ирисок" играет неуверенно и на подборе Гомеш метров с одиннадцати отправляет мяч выше ворот. Какой шанс!

21' Пока что "ириски" пытаются доводить мяч через забросы. Оборона хозяев справляется с данными угрозами, но напряжение возрастает.

20' Куперу не нравится происходящее на поле, даёт подсказки он своим игрокам, активно жестикулирует тренер. А "Эвертон" продолжает наседать на ворота хозяев.

19' Нарушение правил возле центрального круга от хозяев. "Ириски" забросили мяч в штрафную, где Тарковски скидывал к одиннадцатиметровой отметке, но там защита блокирует всё.

18' Что-то после паузы совсем "Эвертон" перехватил инициативу. Дело дошло и до первого удара, если этот тычок в сторону ворот можно считать ударом. Понятное дело голкипер не испытал проблем, а сама попытка была произведена из-за штрафной площади метров с двадцати.

16' Совсем тихо стало на поле, будто в театре мы находимся. Через правый фланг Гуэйе продвигался, сумел подать в сторону вратарской, защита выигрывает верх.

15' Начинают гудеть болельщики, основательно завладели мячом гости. Попытка проникнуть в штрафную от "ирисок" ничем не закончилась, хотя было перспективно, но подвела обработка мяча.

14' Ну вроде Вуд выходит на поле, а ведь даже готовили носилки, но хорошо, что обошлось. Возобновляется игра, с мячом "Эвертон".

13' А вот сейчас что-то случилось с игроком "Ноттингема Форест". Крис Вуд держится за колено, похоже оступился, как бы ничего серьезного. Пошли шевеления на скамейке хозяев. Неужели готовится замена?

12' Подача со штрафного пошла во вратарскую, где защитники смогли выиграть верховую борьбу. Небольшая пауза в игре, игрок "ирисок" оказался на газоне, но судья не зафиксировал нарушение.

11' Скоростной проход Эланги по левому флангу останавливает Янг с нарушением правил. Грамотная работа от возрастного защитника.

9' Угловой не завершился опасным моментом, Влаходимос смог выбить мяч кулаком в аут, после чего "ириски" попробовали через левый фланг проникнуть в штрафную, но слишком сильная передача, будет удар от ворот.

8' Совсем ничего не происходит на поле, лишь владение мячом от хозяев. Хотя на перехвате попытались "ириски" убежать в контратаку и заработали первый угловой в матче.

7' Игра предельно спокойна на старте, болельщика заполнившие трибуны ведут себя тоже нешумно. Слышатся только песни фанатов.

6' Больше через центр играют хозяева, нагнетают "лесники", мяч мечется по штрафной "Эвертона" Йейтс попытался пробить головой по воротам, но слишком высока была подача, удалось лишь несильно отправить мяч за лицевую.

5' "Эвертон" избирает на первых минутах тактику игры вторым номером. Ну если глянуть в турнирную таблицу, то там у гостей всё плохо. Последняя позиции, не о таком мечтал перед сезоном клуб из Ливерпуля.

4' Наконец-то низом начинают играть команды, "Ноттингем Форест" пытаются показать кто здесь хозяева. Первый неплохой запрос в штрафную "ирисок", но голкипер первый у снаряда.

3' Пока что мяч больше всего находится в воздухе, такая воздушная перестрелка между командами. А вот и в первом офсайде оказываются гости.

2' В традиционных цветах сегодня команды: красно-белая форма у хозяев, "Эвертон" полностью синие.