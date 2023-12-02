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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ноттингем Форест
0:0
Перерыв
Эвертон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 298 Количество передач 174
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 118
Ноттингем Форест 25.4% (30)
X 48.3% (57)
Эвертон 26.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Эвертон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Влаходимос
Одиссеас
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
22
Йейтс
Райан
10
Гиббс-Уайт
Морган
11
Вуд
Крис
21
Эланга
Энтони
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
Ноттингем Форест
4-3-3
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Эвертон

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.29
Эланга Энтони 3 0.21
Вуд Крис 3 0.21
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Боли Вийи 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.29
Калверт-Льюин Доминик 3 0.21
Миколенко Виталий 2 0.14
Харрисон Джек 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.07
Гуэйе Идрисса 1 0.07
Данджума Арно 1 0.07
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 4 0
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эвертон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

1
5
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эвертон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
30%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
6
33%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Эвертон

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 20 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
2.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
3.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
4.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Даёт судья свисток. Команды отправляются в раздевалки. Ну, а мы ждем более атакующего футбола во втором тайме. Пока что счёт 0:0. Отдохнём и мы!
  • 45'
    Влаходимос не торопится с введением мяча от ворот. Да и времени уже осталось совсем чуть-чуть до долгожданного перерыва.
  • 45'
    А теперь "Эвертон" в ответной атаке входят в штрафную, но удар Гомеша оказался неточным. Игра завелась ближе к перерыву, на встречных курсах проводят её команды.
  • Опасный момент
    45'
    Гиббс-Уайт получает передачу в штрафной от Эланги и бьёт в одно касание по воротам, мяч пролетает в считанных сантиметрах от штанги, но вроде бы Пикфорд контролировал ситуацию.
  • 45'
    Перерыв конечно больше нужен хозяевам. Дотерпеть бы им до него, так как тучи сгущаются у ворот "лесников". 
  • Дополнительное время
    45'
    Целых пять минут добавляет арбитр к первому тайму! А ведь не было столько пауз.
  • 44'
    Возобновляется игра, Мурильо уже на поле, но тяжеловато выглядит, сможет ли он продолжит матч и выйдет ли на второй тайм? Пока что вопрос открытый.
  • 43'
    Падает Мурильо после спасения, сказывается повреждение полученное ранее. Врачи появляются на поле, пауза у нас, возможно, для хозяев это то, что сейчас необходимо.
  • Опасный момент
    42'
    Моментище! Дукуре выдает передачу на Макнила, тот по левому флангу врывается в штрафную, бьет в обвод вратаря, кажется гол, но Мурильо на ленточке штрафной отбивает удар не хуже голкипера.
  • 41'
    Попытались взорваться хозяева и убежать в быструю атаку, но ничего из этого не вышла. "Эвертон" теперь с мячом.
  • 40'
    В ситуации с перехватом Боли, сыграв в подкате, тоже начал хромать, что-то происходит с футболистами "Ноттингема".
  • 39'
    "Эвертон" попытался выбежать в контратаку через правый фланг, это Янг неплохо заметил партнера, но дальнейшая передача в центр была прервана Боли.
  • 38'
    Мурильо захромал, уже второе микроповреждение у футболистов хозяев. Неприятная тенденция, но вроде и на этот раз обойдется без замены.
  • Офсайд
    37'
    А теперь мы увидели и первый офсайд в исполнении хозяев, слишком рано нападающий сделал забегание, оборона гостей сработала на уровне.
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    • 36'
      Фолят игроки "ирисок", но все эти нарушения правил далеко от штрафной, ближе к центру, ничего опасного пока из таких дальних забросов не выходит.
    • 34'
      Всё же непонятно кому сегодня победа нужна больше, ведь "Ноттингем Форест" тоже не может чувствовать себя спокойно на пятнадцатой позиции, а "Эвертону" необходимо выбираться с самого низа.
    • Угловой
      33'
      Заброс приводит к угловому у ворот гостей. После стандарта мяч заметался по штрафной, но не нашел представителей хозяев.
    • 32'
      Постепенно забирают инициативу к своим ногам хозяева, больше через правый фланг идёт у них наступление.
    • Желтая карточка
      31'
      Чуть закипают трибуны и игроки хозяев, не согласны они с решением арбитра, даже желтую карточку на скамейку запасных отправляет судья представителю "лесников".
    • Опасный момент
      30'
      Эланга! После навеса с правого фланга транзитом через всю штрафную, по пути задев Вуда, доходит мяч до Эланги и нападающий с полулета бьет в дальний угол, сфера проходит рядом со штангой.
    • 29'
      По ощущениям трибуны заполнены полностью, но не оказывают пока они нужной громкой поддержки своему коллективу. А ведь пора завестись. Их любимцы не создают моментов.
    • 27'
      Через левый фланг попытались хозяева забросить мяч в штрафную. Сфера отправилось точно в руки Пикфорду.
    • 26'
      Ну вроде бы получается у "лесников" взять мяч под свой контроль, но дальше центра поля снаряд не двигается.
    • 25'
      Больше половины тайма сыграли команды, из моментов отметить классный шанс Гомеша. У хозяев же дело до ударов не доходило.
    • 24'
      Очередное нарушение правил в центре поля. Пикфорд исполняет заброс, полным составом гости отправляются на чужую половину.
    • 23'
      Попытались успокоить игру хозяева. Нужна им передышка после такой осады. Через контроль пытаются сбросить они темп, не совсем у них идет игра.
    • Опасный момент
      22'
      А вот и момент у Гомеша! Очередной заброс в штрафную, вратарь на выходе в борьбе с полузащитником "ирисок" играет неуверенно и на подборе Гомеш метров с одиннадцати отправляет мяч выше ворот. Какой шанс!
    • 21'
      Пока что "ириски" пытаются доводить мяч через забросы. Оборона хозяев справляется с данными угрозами, но напряжение возрастает.
    • 20'
      Куперу не нравится происходящее на поле, даёт подсказки он своим игрокам, активно жестикулирует тренер. А "Эвертон" продолжает наседать на ворота хозяев.
    • 19'
      Нарушение правил возле центрального круга от хозяев. "Ириски" забросили мяч в штрафную, где Тарковски скидывал к одиннадцатиметровой отметке, но там защита блокирует всё.
    • 18'
      Что-то после паузы совсем "Эвертон" перехватил инициативу. Дело дошло и до первого удара, если этот тычок в сторону ворот можно считать ударом. Понятное дело голкипер не испытал проблем, а сама попытка была произведена из-за штрафной площади метров с двадцати.
    • 16'
      Совсем тихо стало на поле, будто в театре мы находимся. Через правый фланг Гуэйе продвигался, сумел подать в сторону вратарской, защита выигрывает верх.
    • 15'
      Начинают гудеть болельщики, основательно завладели мячом гости. Попытка проникнуть в штрафную от "ирисок" ничем не закончилась, хотя было перспективно, но подвела обработка мяча.
    • 14'
      Ну вроде Вуд выходит на поле, а ведь даже готовили носилки, но хорошо, что обошлось. Возобновляется игра, с мячом "Эвертон".
    • 13'
      А вот сейчас что-то случилось с игроком "Ноттингема Форест". Крис Вуд держится за колено, похоже оступился, как бы ничего серьезного. Пошли шевеления на скамейке хозяев. Неужели готовится замена?
    • 12'
      Подача со штрафного пошла во вратарскую, где защитники смогли выиграть верховую борьбу. Небольшая пауза в игре, игрок "ирисок" оказался на газоне, но судья не зафиксировал нарушение.
    • Фол, нарушение
      11'
      Скоростной проход Эланги по левому флангу останавливает Янг с нарушением правил. Грамотная работа от возрастного защитника.
    • 9'
      Угловой не завершился опасным моментом, Влаходимос смог выбить мяч кулаком в аут, после чего "ириски" попробовали через левый фланг проникнуть в штрафную, но слишком сильная передача, будет удар от ворот.
    • Угловой
      8'
      Совсем ничего не происходит на поле, лишь владение мячом от хозяев. Хотя на перехвате попытались "ириски" убежать в контратаку и заработали первый угловой в матче.
    • 7'
      Игра предельно спокойна на старте, болельщика заполнившие трибуны ведут себя тоже нешумно. Слышатся только песни фанатов.
    • 6'
      Больше через центр играют хозяева, нагнетают "лесники", мяч мечется по штрафной "Эвертона" Йейтс попытался пробить головой по воротам, но слишком высока была подача, удалось лишь несильно отправить мяч за лицевую.
    • 5'
      "Эвертон" избирает на первых минутах тактику игры вторым номером. Ну если глянуть в турнирную таблицу, то там у гостей всё плохо. Последняя позиции, не о таком мечтал перед сезоном клуб из Ливерпуля.
    • 4'
      Наконец-то низом начинают играть команды, "Ноттингем Форест" пытаются показать кто здесь хозяева. Первый неплохой запрос в штрафную "ирисок", но голкипер первый у снаряда.
    • Офсайд
      3'
      Пока что мяч больше всего находится в воздухе, такая воздушная перестрелка между командами. А вот и в первом офсайде оказываются гости.
    • 2'
      В традиционных цветах сегодня команды: красно-белая форма у хозяев, "Эвертон" полностью синие.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует первый тайм! С центра поля разыграли хозяева.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    25.4% (30)
    Ничья
    48.3% (57)
    Эвертон
    26.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (98)
    Нет
    12.5% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (50)
    1:2 Эвертон
    16.9% (20)
    2:1 Ноттингем Форест
    15.3% (18)
    0:1 Эвертон
    5.9% (7)
    1:0 Ноттингем Форест
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
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