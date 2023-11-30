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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ноттингем Форест
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 42
Ноттингем Форест 19% (8)
X 50% (21)
Эвертон 31% (13)
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Ноттингем Форест
Ничья
Эвертон
3.30
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Ноттингем Форест
Эвертон

История личных встреч

Ноттингем Форест
Эвертон

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.31
Эланга Энтони 3 0.23
Вуд Крис 3 0.23
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Боли Вийи 1 0.08
Мангаля Орель 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.31
Калверт-Льюин Доминик 3 0.23
Миколенко Виталий 2 0.15
Харрисон Джек 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Гарнер Джеймс 1 0.08
Гуэйе Идрисса 1 0.08
Данджума Арно 1 0.08
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 4 0
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Эвертон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

1
5
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эвертон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
30%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
6
33%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0
Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Эвертон

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 9 3 1 27 - 10 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 8 0 5 16 - 16 24
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 2 4 31 - 14 23
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
11.
Брентфорд
 Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
14.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 3 4 6 16 - 21 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 3 8 12 - 23 9
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 11 - 34 5
19.
Эвертон
 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 1 11 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 6 0 1 18 - 4 18
4.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Брентфорд
 Заявка 7 2 3 2 12 - 11 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 7 0 0 7 5 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 1 день 18 часов 12 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 42
    Ноттингем Форест 19% (8)
    X 50% (21)
    Эвертон 31% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Эвертон
    3.30
    3.40
    Реклама, betcity.ru
    2.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Эвертон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    19% (8)
    Ничья
    50% (21)
    Эвертон
    31% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.2% (19)
    2:1 Ноттингем Форест
    16.7% (7)
    1:2 Эвертон
    16.7% (7)
    0:1 Эвертон
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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