Тур: 17. Стадион: Пяст. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Остановлена
14
Голубек
Якуб
48
Зых
Оливер
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
20 Filip Gil
-
30 Adam Kramarz
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пяст
Пуща Неполомице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.25
|Serhij Krykun
|3
|0.19
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|1
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.06
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.06
|Феликс Хорхе
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.31
|Семашко Артур
|4
|0.25
|Крачун Артур
|3 (2)
|0.19
|Холевяк Матеуш
|2
|0.13
|Запольник Камиль
|1
|0.06
|Якуба Роман
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Кидрич Рок
|1
|0.06
|Вальски Михал
|1
|0.06
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.06
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|7
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|4
|1
|Хайда Войцех
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Бартош Якуб
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Запольник Камиль
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
9
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Пуща Неполомице
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
20
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
4
20%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
6
30%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
4
29%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Пропущено
14
31
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
7%
2
6%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
29%
6
19%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 поражение
Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Результаты матчей
Пяст
Пуща Неполомице
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
6 раз 38%
1:1
5 раз 31%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пяст
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
18
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
313
610
214
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7