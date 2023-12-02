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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Пяст
 
Остановлена
Пуща Неполомице
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Пуща Неполомице
1.65
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Все Коэффициенты
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
16
Дзичек
Патрик
6
Храпек
Михал
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
5
Konrad
Stepien
27
Lukasz
Solowiej
21
Кой
Михал
16
Вальски
Михал
14
Jacub
Serafin
17
Бартош
Якуб
93
Bartlomiej
Poczobut
9
Семашко
Артур
25
Запольник
Камиль
Пяст
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.25
Serhij Krykun 3 0.19
Michael Ameyaw 2 0.13
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Томашевич Гжегож 1 0.06
Мосур Ариэль 1 0.06
Храпек Михал 1 (1) 0.06
Феликс Хорхе 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.31
Семашко Артур 4 0.25
Крачун Артур 3 (2) 0.19
Холевяк Матеуш 2 0.13
Запольник Камиль 1 0.06
Якуба Роман 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Кидрич Рок 1 0.06
Вальски Михал 1 0.06
Bartlomiej Poczobut 1 0.06
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Томашевич Гжегож 4 0
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 7 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 4 1
Хайда Войцех 4 0
Якуба Роман 4 0
Бартош Якуб 3 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Запольник Камиль 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Пуща Неполомице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
9
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Пуща Неполомице
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
20
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
4
20%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
6
30%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
4
29%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
1
7%
3
15%
76-90

Пропущено

14
31
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
7%
2
6%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
29%
6
19%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 поражение
Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1

Результаты матчей

Пяст
Пуща Неполомице

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
6 раз 38%
1:1
5 раз 31%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пяст
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
11.
Радомяк Радом
 16 5 4 7 18 - 20 19
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
5.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
6.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
7.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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