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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Видзев Лодзь
0:3
Конец матча
Радомяк Радом
0'
33' Желтая карточка
Жиро Матеуш
0:1
38' Гол
Семеду Лисандру
44' Желтая карточка
Семеду Лисандру
0:2
45' Гол
Семеду Эди
0:3
74' Гол
Вольски Рафал
90'+4
1
Равас
Генрих
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
92
Нунеш
Фабиу
47
Antoni
Klimek
9
Санчез
Джорди
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
27
Вольски
Рафал
99
Семеду
Эди
96
Pedro
Rodriguez2
Видзев Лодзь
4-3-2-1
Радомяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.24
Санчез Джорди 4 0.24
Рондич Имад 2 0.12
Альварес Франциско 2 0.12
Цыганик Андрей 2 0.12
Нунеш Фабиу 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Antoni Klimek 1 0.06
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.47
Семеду Эди 4 0.24
Вольски Рафал 2 0.12
Семеду Лисандру 2 0.12
Донис Христос 1 0.06
Кастаньеда Франк 1 0.06
Цихоцки Матеуш 1 0.06
Роча Леонардо 1 0.06
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 3 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Жиро Матеуш 3 0
Dominik Kun 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 6 0
Michal Kaput 4 0
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Pedro Rodriguez2 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Машаду Луиш 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Роча Леонардо 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
8
Видзев Лодзь
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Радомяк Радом
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
7
37%
2
12%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
5.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
6.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
7.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Pedro сделал результативную передачу.
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