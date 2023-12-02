Тур: 17. Стадион: Видзев. Главный судья: Мусял Томаш
0:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаЖиро Матеуш
0:1
38' ГолСемеду Лисандру
44' Желтая карточкаСемеду Лисандру
0:2
45' ГолСемеду Эди
0:3
74' ГолВольски Рафал
90'+4
Ход матча
33'
38'
0:1
44'
45'
0:2
74'
80'
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.24
|Санчез Джорди
|4
|0.24
|Рондич Имад
|2
|0.12
|Альварес Франциско
|2
|0.12
|Цыганик Андрей
|2
|0.12
|Нунеш Фабиу
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Antoni Klimek
|1
|0.06
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.47
|Семеду Эди
|4
|0.24
|Вольски Рафал
|2
|0.12
|Семеду Лисандру
|2
|0.12
|Донис Христос
|1
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.06
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.06
|Роча Леонардо
|1
|0.06
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|3
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|6
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
7
8
Видзев Лодзь
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Радомяк Радом
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
2
11%
5
29%
29%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
7
37%
2
12%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
511
610
214
313
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7