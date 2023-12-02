Тур: 17. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 8763 Главный судья: Франковски Бартож
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаДуглас Барри
38' Желтая карточкаГолизаде Али
84' Желтая карточкаХотич Дино
0:1
86' ГолВельде Кристоффер
88' Желтая карточкаНоно Давид
90'+4
Ход матча
14'
38'
84'
86'
0:1
88'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Корона Кельце
Лех
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
27 матчей
14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
7.4%
51.9%
40.7%
2 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.47
Среднее время на гол
108
192
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.22
0.93
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
73
97
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.25
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.19
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.19
|Дякону Роналдо
|3
|0.19
|Шикавка Евгений
|2
|0.13
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Затор Доминик
|1
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.06
|Jakub Konstantyn
|1
|0.06
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.41
|Исхак Микаэль
|6
|0.35
|Мархвиньски Филип
|5
|0.29
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.24
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.12
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Блажич Миха
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Дагерстол Филип
|1
|0.06
|Гургул Михал
|1
|0.06
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|6
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
3
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
21
Корона Кельце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Лех
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
7
22
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
2
29%
5
23%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
3
16%
8
27%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
6
32%
8
27%
76-90
Пропущено
20
22
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
15%
6
27%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4
Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4
Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Лех
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
72
17
45
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
412
98
214
413
115
215
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7