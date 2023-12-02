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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 8763 Главный судья: Франковски Бартож
Корона Кельце
0:1
Конец матча
Лех
0'
14' Желтая карточка
Дуглас Барри
38' Желтая карточка
Голизаде Али
84' Желтая карточка
Хотич Дино
0:1
86' Гол
Вельде Кристоффер
88' Желтая карточка
Ноно Давид
90'+4
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
88
Martin
Remacle
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
2
Перейра
Жоэл
III
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
8
Голизаде
Али
9
Исхак
Микаэль
7
Соуза
Афонсу
Корона Кельце
4-1-4-1
Лех
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Лех

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

27 матчей

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

7.4%
51.9%
40.7%
2 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:3
Э
3:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:5
OE
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.47

Среднее время на гол

108
192

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.22
0.93

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

73
97

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.25
Ноно Давид 3 (2) 0.19
Далмау Адриан 3 (1) 0.19
Дякону Роналдо 3 0.19
Шикавка Евгений 2 0.13
Чижички Матеуш 1 0.06
Затор Доминик 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jakub Konstantyn 1 0.06
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.41
Исхак Микаэль 6 0.35
Мархвиньски Филип 5 0.29
Ба-Луа Адриэль 4 0.24
Карлстрём Йеспер 2 0.12
Шимчак Филип 1 0.06
Блажич Миха 1 0.06
Червински Алан 1 0.06
Милич Антонио 1 0.06
Дагерстол Филип 1 0.06
Гургул Михал 1 0.06
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Dawid Blanik 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 6 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Исхак Микаэль 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Дуглас Барри 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Хотич Дино 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
3
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
21
Корона Кельце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Лех
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
2
29%
5
23%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
3
16%
8
27%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
6
32%
8
27%
76-90

Пропущено

20
22
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
15%
6
27%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4
Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4
Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Лех

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
2
1
7
2.5
4
5
1
7
3.5
2
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
12
1.5
9
8
2
14
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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