Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Глупую желтую получил Грегор Паскаль за то, что отбил ногой мяч после свистка

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Судья свистит. Грегор Паскаль атаковал сзади соперника. Это Пелле Мэттсон заработал своей команде штрафной

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Игра в одни ворота сейчас. Силькеборг доминирует и владеет мячом

34' Сонне Оливер нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

34' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

32' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Силькеборг

31' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

30' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

28' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

25' Удар от ворот произведет Силькеборг

25' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Муньеса Марк нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

21' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

19' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

16' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Сальквист Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Сальквист Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Команда Люнгбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Силькеборг начинает с центра поля