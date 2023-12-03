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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Люнгбю
1:0
Второй тайм: 60'
Силькеборг
0'
1:0
4' Гол
Гюткьяер Фредерик
45' Желтая карточка
Грегор Паскаль
50' Желтая карточка
Буш Александер Магнус

Ход матча

4'
Гюткьяер Фредерик
(Финнссон Кольбейн)
1:0
11'
 
Феликс Йоэль
Сальквист Тобиас
45'
Грегор Паскаль
 
46'
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
 
50'
 
Буш Александер Магнус
58'
 
Маккоуотт Каллум
Тенгстедт Сёрен
59'
Магнуссон Сайвар-Атли
Ромер Марсель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 177 Количество передач 341
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

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Люнгбю
Ничья
Силькеборг
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Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
40
Буш
Александер
Магнус
20
Сальквист
Тобиас
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
Люнгбю
3-5-2
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
54.3%
17.1%
10 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

СД
5:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.28

Среднее время на гол

85
70

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.72
1.06

Среднее время на гол

52
85

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 6 0.35
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.18
Чуквуани Точи 2 0.12
Финнбогасон Альфред 2 0.12
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.06
Ромер Марсель 1 0.06
Финнссон Кольбейн 1 0.06
Йенсен Магнус 1 0.06
Грегор Паскаль 1 0.06
Винтер Каспер 1 0.06
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.59
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.29
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.24
Маккоуотт Каллум 3 0.18
Адамсен Тонни 2 0.12
Клинг Андерс 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Tobias Storm 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Бринк Марк 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Силькеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
3
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
13
Люнгбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Силькеборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

19
26
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
3
12%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Пропущено

27
17
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
5
19%
2
12%
1-15
3
11%
5
29%
29%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
7
26%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5
Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4

Результаты матчей

Люнгбю
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Брондбю
 16 9 4 3 29 - 17 31
4.
Норшелланн
 1:0 17 8 5 4 26 - 13 29
5.
Силькеборг
 0:1 17 8 3 6 26 - 18 27
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Люнгбю
 1:0 17 5 5 7 20 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 0:1 17 4 4 9 20 - 25 16
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 0:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 1:0 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 1:0 9 3 4 2 14 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 0:1 9 0 2 7 7 - 17 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 0:1 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 1:0 9 4 2 3 13 - 8 14
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 0:1 8 3 1 4 11 - 10 10
8.
Люнгбю
 1:0 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Брондбю Алвес Фредерик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Адамсен Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Мэдс Киккенборг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Мэдс Киккенборг делает важнейший сейв!
  • 59'
    Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 59'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 59'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
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