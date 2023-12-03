Тур: 17. Стадион: Люнгбю. Зрители: 3351 Главный судья: Jakob Sundberg
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолГюткьяер Фредерик
45' Желтая карточкаГрегор Паскаль
50' Желтая карточкаБуш Александер Магнус
2:0
74' ГолФиннссон Кольбейн
77' Желтая карточкаМаттссон Пелле
77' Желтая карточкаГюткьяер Фредерик
78' Желтая карточкаБринк Марк
78' Желтая карточкаЙенсен Магнус
81' Желтая карточкаВинтер Каспер
90'+7
Ход матча
4'
45'
74'
77'
78'
78'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
177 Количество передач 341
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Силькеборг
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
54.3%
17.1%
10 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.28
Среднее время на гол
85
70
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.72
1.06
Среднее время на гол
52
85
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|6
|0.35
|Гюткьяер Фредерик
|3 (1)
|0.18
|Чуквуани Точи
|2
|0.12
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.12
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.12
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.06
|Ромер Марсель
|1
|0.06
|Йенсен Магнус
|1
|0.06
|Грегор Паскаль
|1
|0.06
|Винтер Каспер
|1
|0.06
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.59
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.29
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.24
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.18
|Адамсен Тонни
|2
|0.12
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Маттссон Пелле
|1
|0.06
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньеса Марк
|5
|0
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|3
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|4
|0
|Сонне Оливер
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Маттссон Пелле
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Силькеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
3
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
5
13
Люнгбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Силькеборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
3
12%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
7
27%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
5
19%
3
16%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5
Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4
Результаты матчей
Люнгбю
Силькеборг
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
89
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|10
|4
|3
|32 - 17
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|3.
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|4.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|5.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|0:3
|17
|1
|4
|12
|9 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|3:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|0:3
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|0:3
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6