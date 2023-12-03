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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 3351 Главный судья: Jakob Sundberg
Люнгбю
2:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
4' Гол
Гюткьяер Фредерик
45' Желтая карточка
Грегор Паскаль
50' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
2:0
74' Гол
Финнссон Кольбейн
77' Желтая карточка
Маттссон Пелле
77' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
78' Желтая карточка
Бринк Марк
78' Желтая карточка
Йенсен Магнус
81' Желтая карточка
Винтер Каспер
90'+7

Ход матча

4'
Гюткьяер Фредерик
(Финнссон Кольбейн)
1:0
11'
 
Феликс Йоэль
Сальквист Тобиас
45'
Грегор Паскаль
 
46'
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
 
50'
 
Буш Александер Магнус
58'
 
Маккоуотт Каллум
Тенгстедт Сёрен
58'
Магнуссон Сайвар-Атли
Ромер Марсель
 
74'
Финнссон Кольбейн
(Гюткьяер Фредерик)
2:0
77'
 
Маттссон Пелле
77'
Гюткьяер Фредерик
 
78'
 
Бринк Марк
78'
Йенсен Магнус
 
80'
Санграв Лаудж
Гюткьяер Фредерик
 
81'
Хамалайнен Брайан
Муньеса Марк
 
81'
Винтер Каспер
 
82'
 
Куск Каспер
Маттссон Пелле
82'
 
Карлсен Фредрик
Адамсен Тонни
90'
Tobias Storm
William Kumado
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 177 Количество передач 341
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
40
Буш
Александер
Магнус
20
Сальквист
Тобиас
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
Люнгбю
3-5-2
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
54.3%
17.1%
10 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

СД
5:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.28

Среднее время на гол

85
70

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.72
1.06

Среднее время на гол

52
85

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 6 0.35
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.18
Чуквуани Точи 2 0.12
Финнбогасон Альфред 2 0.12
Финнссон Кольбейн 2 0.12
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.06
Ромер Марсель 1 0.06
Йенсен Магнус 1 0.06
Грегор Паскаль 1 0.06
Винтер Каспер 1 0.06
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.59
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.29
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.24
Маккоуотт Каллум 3 0.18
Адамсен Тонни 2 0.12
Клинг Андерс 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 3 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Tobias Storm 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 4 0
Сонне Оливер 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Маттссон Пелле 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Силькеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
3
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
13
Люнгбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Силькеборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
3
12%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
7
27%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
5
19%
3
16%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5
Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4

Результаты матчей

Люнгбю
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 17 10 4 3 32 - 17 34
2.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
3.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
4.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
5.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:3 17 1 4 12 9 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Брондбю
 3:0 8 5 1 2 16 - 8 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:3 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:3 9 1 3 5 5 - 14 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3351 болельщиков
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Люнгбю: 37%, Силькеборг: 63%.
  • 96'
    Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Tobias Storm ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Tobias Storm из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
  • 94'
    Гудьонсен Андри ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 93'
    Чуквуани Точи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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