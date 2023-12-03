Тур: 17. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
45'
0:1
55'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
244 Количество передач 264
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Руйтер РобинВратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Норшелланн
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
48 матчей
54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
20 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.63
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.42
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
73
62
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|7
|0.41
|Кадри Башким
|4
|0.24
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.12
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Микельсон Николас
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Tobias Slotsager
|1
|0.06
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.06
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.35
|Нуама Эрнест
|4
|0.24
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.18
|Тверсков Йеппе
|2
|0.12
|Фресе Мартин
|2
|0.12
|Осман Ибрагим
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Антман Оливер
|1
|0.06
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.06
|Нагало Адамо
|1
|0.06
|Доржелес Марио
|1
|0.06
|Хардер Конрад
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|3
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Оденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
13
Оденсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
15%
1
4%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
8
35%
76-90
Пропущено
24
15
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0
Результаты матчей
Оденсе
Норшелланн
Точный счет
1:2
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
412
79
115
511
115
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|4.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 13
|29
|5.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|26 - 18
|27
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|20 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|9.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|20 - 25
|16
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|16
|1
|4
|11
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|7 - 17
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|9 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|6