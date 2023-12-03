Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает ударом с левой ноги!

46' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Норшеланн контролирует мяч.

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Оденсе

42' Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Норшеланн контролирует мяч.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Никлас Мурицен получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хансен Киан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

35' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

33' Норшеланн контролирует мяч.

32' Удар от ворот произведет Оденсе

32' Расмуссен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

31' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Норшеланн контролирует мяч.

27' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

24' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Норшеланн контролирует мяч.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Скьеллеруп Андреас бьет со штрафного в створ, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

16' Норшеланн контролирует мяч.

14' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн в офсайде

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Удар от ворот произведет Норшеланн

10' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Норшеланн контролирует мяч.

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Норшеланн контролирует мяч.

3' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Норшеланн начинает с центра поля