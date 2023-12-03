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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Оденсе
0:1
Второй тайм: 62'
Норшелланн
0'
0:1
45' Гол
Беньямин Нюгрен
55' Желтая карточка
Фресе Мартин

Ход матча

45'
0:1
Беньямин Нюгрен
55'
 
Фресе Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 244 Количество передач 264
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Норшелланн
4.20
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Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
28
Tobias
Slotsager
5
Mihajlo
Ivancevic
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
31
Андреас
Гельсторф
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
23
Вилладсен
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
5
Фресе
Мартин
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
Оденсе
3-4-3
Норшелланн
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Норшелланн

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

48 матчей

54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
20 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
4:2
ТМК
4:0
ТМК
1:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.63
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.42
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

73
62

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 7 0.41
Кадри Башким 4 0.24
Хаяль Рами 2 (1) 0.12
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.35
Нуама Эрнест 4 0.24
Беньямин Нюгрен 3 0.18
Тверсков Йеппе 2 0.12
Фресе Мартин 2 0.12
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Скьеллеруп Андреас 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 3 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Оденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
13
Оденсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
15%
1
4%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
8
35%
76-90

Пропущено

24
15
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0

Результаты матчей

Оденсе
Норшелланн

Точный счет

1:2
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Брондбю
 16 9 4 3 29 - 17 31
4.
Норшелланн
 1:0 17 8 5 4 26 - 13 29
5.
Силькеборг
 0:1 17 8 3 6 26 - 18 27
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Люнгбю
 1:0 17 5 5 7 20 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 0:1 17 4 4 9 20 - 25 16
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 0:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 1:0 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 1:0 9 3 4 2 14 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 0:1 9 0 2 7 7 - 17 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 0:1 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 1:0 9 4 2 3 13 - 8 14
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 0:1 8 3 1 4 11 - 10 10
8.
Люнгбю
 1:0 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Брондбю Алвес Фредерик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе.
  • 61'
    Хорошую попытку сделал Дон Дидсон Луисиус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 61'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 60'
    Контроль мяча: Оденсе: 53%, Норшеланн: 47%.
  • 60'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 59'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 58'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 57'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 57'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 56'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 56'
    Андреас Гельсторф из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 55'
    Фресе Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 55'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дон Дидсон Луисиус.
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    • 55'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 54'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дон Дидсон Луисиус
    • 53'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 52'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 49'
      Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 49'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 46'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает ударом с левой ноги!
    • 46'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 45'
      Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 44'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 43'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Андреас Гельсторф
    • 42'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 42'
      Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Трибулл Том из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 40'
      Никлас Мурицен возвращается на поле.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Никлас Мурицен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хансен Киан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Трибулл Том наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 36'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 35'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Хаяль Рами успешно блокирует удар.
    • 32'
      Хэй Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Расмуссен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 29'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 28'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Овюсу Лерой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 28'
      Дон Дидсон Луисиус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Дон Дидсон Луисиус успешно блокирует удар.
    • 25'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 24'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Хаяль Рами из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Хэй Лукас наказан за толчок Хаяль Рами
    • 20'
      Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 19'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 17'
      Скьеллеруп Андреас бьет со штрафного в створ, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Tobias Slotsager из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 14'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн в офсайде
    • 13'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Хаяль Рами
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Дон Дидсон Луисиус из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 11'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
    • 11'
      Овюсу Лерой из команды Оденсе подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 10'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Кёлер Свен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Бернат Ханс Кристиан из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 4'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 3'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 2'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Норшелланн
    4.20
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    6.20
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    1.89
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