Тур: 17. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
1:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолБеньямин Нюгрен
55' Желтая карточкаФресе Мартин
1:1
64' ПенальтиКадри Башким
90' Желтая карточкаКёлер Свен
90'+7
Ход матча
45'
0:1
55'
64'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
530 Количество передач 457
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Руйтер РобинВратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Норшелланн
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
48 матчей
54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
20 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.63
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.42
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
73
62
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|7
|0.41
|Кадри Башким
|5 (1)
|0.29
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.12
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Микельсон Николас
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Tobias Slotsager
|1
|0.06
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.06
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.35
|Нуама Эрнест
|4
|0.24
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.18
|Тверсков Йеппе
|2
|0.12
|Фресе Мартин
|2
|0.12
|Осман Ибрагим
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Антман Оливер
|1
|0.06
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.06
|Нагало Адамо
|1
|0.06
|Доржелес Марио
|1
|0.06
|Хардер Конрад
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|4
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Оденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
13
Оденсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
4
24%
1
9%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
4
19%
8
33%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
7
28%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0
Результаты матчей
Оденсе
Норшелланн
Точный счет
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
35
36
17
27
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
413
710
116
512
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|10
|4
|3
|32 - 17
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|3.
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|4.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|5.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|0:3
|17
|1
|4
|12
|9 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|3:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|0:3
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|0:3
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6