Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Норшеланн

85' Хеландер Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Дон Дидсон Луисиус не смог попасть в створ ударом издали

84' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Markus Gustav Jensen не смог попасть в створ ударом издали

82' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

82' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

78' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Норшеланн контролирует мяч.

75' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Норшеланн

70' Хаяль Рами из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

70' Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оденсе

68' Хорошую попытку сделал Овюсу Лерой . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Команда Оденсе сравняла счет! Игра продолжается!

64' Г О О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреас Гельсторф прыгнул не в ту сторону.

63' После проверки VAR судья изменил решение - Оденсе пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе

61' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Андреас Гельсторф из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Фресе Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

54' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Норшеланн контролирует мяч.

53' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Оденсе

49' Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

49' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе

47' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника