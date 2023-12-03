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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Оденсе
1:1
Конец матча
Норшелланн
0'
0:1
45' Гол
Беньямин Нюгрен
55' Желтая карточка
Фресе Мартин
1:1
64' Пенальти
Кадри Башким
90' Желтая карточка
Кёлер Свен
90'+7

Ход матча

45'
0:1
Беньямин Нюгрен
55'
 
Фресе Мартин
64'
Кадри Башким
1:1
70'
Манне Аласана
Хаяль Рами
 
71'
 
Осман Ибрагим
Вилладсен Оливер
71'
 
Ингвартсен Маркус
Скьеллеруп Андреас
77'
Микельсон Николас
Nicklas Mouritzen
 
77'
Markus Gustav Jensen
Кадри Башким
 
86'
Bjoern Paulsen
Хеландер Филип
 
90'
 
Хардер Конрад
Расмуссен Кристиан
90'
Кёлер Свен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 530 Количество передач 457
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
28
Tobias
Slotsager
5
Mihajlo
Ivancevic
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
6
Кёлер
Свен
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
31
Андреас
Гельсторф
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
23
Вилладсен
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
5
Фресе
Мартин
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
Оденсе
3-4-3
Норшелланн
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Норшелланн

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

48 матчей

54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
20 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
4:2
ТМК
4:0
ТМК
1:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.63
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.42
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

73
62

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 7 0.41
Кадри Башким 5 (1) 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.12
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.35
Нуама Эрнест 4 0.24
Беньямин Нюгрен 3 0.18
Тверсков Йеппе 2 0.12
Фресе Мартин 2 0.12
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Скьеллеруп Андреас 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Оденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
13
Оденсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
4
19%
8
33%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
7
28%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0

Результаты матчей

Оденсе
Норшелланн

Точный счет

1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 17 10 4 3 32 - 17 34
2.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
3.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
4.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
5.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:3 17 1 4 12 9 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Брондбю
 3:0 8 5 1 2 16 - 8 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:3 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:3 9 1 3 5 5 - 14 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 96'
    Кёлер Свен из команды Оденсе получает желтую после опасной игры.
  • 96'
    Кёлер Свен из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Беньямин Нюгрен заработал фол
  • 95'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Норшеланн: 46%.
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    • 87'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 87'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Хеландер Филип получил легкую травму, и его заменил Бьёрн Паульсен.
    • 85'
      Хеландер Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 84'
      Дон Дидсон Луисиус не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 82'
      Markus Gustav Jensen не смог попасть в створ ударом издали
    • 82'
      Оденсе начинает контратаку
    • 82'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 82'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Трибулл Том
    • 80'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 79'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Mihajlo Ivancevic
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Манне Аласана
    • 78'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Markus Gustav Jensen
    • 77'
      Тактическая замена. Никлас Мурицен уходит с поля и его заменяет Микельсон Николас
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Трибулл Том
    • 76'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 75'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 75'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Ингвартсен Маркус
    • 71'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Осман Ибрагим
    • 70'
      Тактическая замена. Хаяль Рами уходит с поля и его заменяет Манне Аласана
    • 70'
      Хаяль Рами из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 70'
      Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 69'
      Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 68'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оденсе.
    • 68'
      Никлас Мурицен из команды Оденсе в офсайде
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Овюсу Лерой. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 66'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Судья сигнализирует, что Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Трибулл Том
    • 65'
      Контроль мяча: Оденсе: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 64'
      Команда Оденсе сравняла счет! Игра продолжается!
    • 64'
      Г О О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреас Гельсторф прыгнул не в ту сторону.
    • 63'
      После проверки VAR судья изменил решение - Оденсе пробьет пенальти!
    • 62'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе.
    • 61'
      ПЕНАЛЬТИ - Нагало Адамо из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кадри Башким.
    • 61'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 60'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Андреас Гельсторф из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Фресе Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 55'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дон Дидсон Луисиус.
    • 55'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 54'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дон Дидсон Луисиус
    • 53'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 52'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 49'
      Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 49'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Андреас Гельсторф взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 46'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает ударом с левой ноги!
    • 46'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 45'
      Контроль мяча: Оденсе: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 44'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 43'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Андреас Гельсторф
    • 42'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 42'
      Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Трибулл Том из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 40'
      Никлас Мурицен возвращается на поле.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Никлас Мурицен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хансен Киан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Трибулл Том наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 36'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 35'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Хаяль Рами успешно блокирует удар.
    • 32'
      Хэй Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Расмуссен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 29'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 28'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Овюсу Лерой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 28'
      Дон Дидсон Луисиус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Дон Дидсон Луисиус успешно блокирует удар.
    • 25'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 24'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Хаяль Рами из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Хэй Лукас наказан за толчок Хаяль Рами
    • 20'
      Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 19'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 17'
      Скьеллеруп Андреас бьет со штрафного в створ, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Tobias Slotsager из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Оденсе: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 14'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн в офсайде
    • 13'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Хаяль Рами
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Дон Дидсон Луисиус из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 11'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
    • 11'
      Овюсу Лерой из команды Оденсе подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 10'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Кёлер Свен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Бернат Ханс Кристиан из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 4'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 3'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 2'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 1:1 Норшелланн онлайн

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