Тур: 17. Стадион: Паркен. Главный судья: Sandi Putros
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
АГФ Орхус
35 матчей
74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.7%
42.9%
11.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 7 побед
47 матчей
55.3%
34%
10.7%
26 побед 16 ничьих 5 побед
Первый тайм
34%
57.4%
8.6%
16 побед 27 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.3%
46.8%
14.9%
18 побед 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
21
Голов в среднем за матч
2.04
1.11
Среднее время на гол
44
81
Всего голов
9
28
Голов в среднем за матч
0.47
1
Среднее время на гол
190
90
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.41
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.29
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.24
|Оскарссон Орри
|3
|0.18
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.12
|Фальк Расмус
|2
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.12
|Классон Виктор
|2
|0.12
|Ларссон Джордан
|2
|0.12
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|Вавро Денис
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.06
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.41
|Бех Тобиас
|6
|0.35
|Поульсен Николай
|2
|0.12
|Серра Янни
|2
|0.12
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.06
|Тингагер Фредерик
|1
|0.06
|Кнудсен Магнус
|1
|0.06
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Копенгаген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
18
9
Копенгаген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
5
33%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Забито
34
19
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
7
21%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
5
15%
3
16%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
9
26%
5
26%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
8
44%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
АГФ Орхус
Точный счет
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
115
511
511
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|3.
|0:1
|17
|10
|3
|4
|33 - 20
|33
|4.
|1:0
|17
|7
|7
|3
|20 - 16
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6