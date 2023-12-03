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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
0:1
Первый тайм: 34'
АГФ Орхус
0'
1' Желтая карточка
Поульсен Николай
0:1
8' Гол
Поульсен Николай

Ход матча

1'
 
Поульсен Николай
8'
0:1
Поульсен Николай
26'
Бойлесен Николай
Вавро Денис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
АГФ Орхус
3.47
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3.75
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5.70
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Бардгджи
Руни
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
АГФ Орхус

35 матчей

74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.7%
42.9%
11.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 12 ничьих 7 побед

47 матчей

55.3%
34%
10.7%
26 побед 16 ничьих 5 побед

Первый тайм

34%
57.4%
8.6%
16 побед 27 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.3%
46.8%
14.9%
18 побед 22 ничьи 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

57
21

Голов в среднем за матч

2.04
1.11

Среднее время на гол

44
81

Всего голов

9
28

Голов в среднем за матч

0.47
1

Среднее время на гол

190
90

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.41
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.29
Эльюнусси Мохамед 4 0.24
Оскарссон Орри 3 0.18
Ачури Мохамед Элиас 2 0.12
Фальк Расмус 2 0.12
Лерагер Лукас 2 0.12
Классон Виктор 2 0.12
Ларссон Джордан 2 0.12
Дикс Кевин 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.41
Бех Тобиас 6 0.35
Поульсен Николай 2 0.12
Серра Янни 2 0.12
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Тингагер Фредерик 1 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Копенгаген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

18
9
Копенгаген
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
5
33%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Забито

34
19
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
7
21%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
5
15%
3
16%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
9
26%
5
26%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
8
44%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
АГФ Орхус

Точный счет

2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
5
11
5
11
2.5
3
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Копенгаген
 0:1 17 10 3 4 33 - 20 33
4.
АГФ Орхус
 1:0 17 7 7 3 20 - 16 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 0:1 9 5 1 3 15 - 8 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 1:0 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 0:1 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 1:0 9 3 5 1 10 - 6 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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