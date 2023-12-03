  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 24675 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
1:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1' Желтая карточка
Поульсен Николай
0:1
8' Гол
Поульсен Николай
0:2
34' Гол
Тингагер Фредерик
44' Желтая карточка
Каль Эрик
48' Желтая карточка
Бойлесен Николай
1:2
58' Гол
Ачури Мохамед Элиас
59' Желтая карточка
Соренсен Кристиан
80' Желтая карточка
Frederik Brandhof
88' Undefined phrase: football_event_
Лерагер Лукас
90' Желтая карточка
Хансен Йеспер
90'+7

Ход матча

1'
 
Поульсен Николай
8'
0:1
Поульсен Николай
(Frederik Brandhof)
26'
Бойлесен Николай
Вавро Денис
 
34'
0:2
Тингагер Фредерик
(Линкс Гифт)
44'
 
Каль Эрик
46'
Оскарссон Орри
Бардгджи Руни
 
48'
Бойлесен Николай
 
58'
Ачури Мохамед Элиас
1:2
59'
Соренсен Кристиан
 
64'
Анкерсен Петер
Соренсен Кристиан
 
66'
 
Якоб Андерсен
Каль Эрик
66'
 
Серра Янни
Бех Тобиас
66'
 
Андерсон Микаэль
Кнудсен Магнус
73'
 
Мадсен Мадс Эмиль
Поульсен Николай
73'
 
Tobias Anker
Линкс Гифт
79'
Классон Виктор
Эльюнусси Мохамед
 
80'
 
Frederik Brandhof
88'
Лерагер Лукас
 
90'
 
Хансен Йеспер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 16 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 658 Количество передач 280
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Бардгджи
Руни
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
АГФ Орхус

35 матчей

74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.7%
42.9%
11.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 12 ничьих 7 побед

47 матчей

55.3%
34%
10.7%
26 побед 16 ничьих 5 побед

Первый тайм

34%
57.4%
8.6%
16 побед 27 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.3%
46.8%
14.9%
18 побед 22 ничьи 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

57
21

Голов в среднем за матч

2.04
1.11

Среднее время на гол

44
81

Всего голов

9
28

Голов в среднем за матч

0.47
1

Среднее время на гол

190
90

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.41
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.29
Эльюнусси Мохамед 4 0.24
Ачури Мохамед Элиас 3 0.18
Оскарссон Орри 3 0.18
Фальк Расмус 2 0.12
Лерагер Лукас 2 0.12
Классон Виктор 2 0.12
Ларссон Джордан 2 0.12
Дикс Кевин 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.41
Бех Тобиас 6 0.35
Поульсен Николай 2 0.12
Тингагер Фредерик 2 0.12
Серра Янни 2 0.12
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 5 0
Frederik Brandhof 2 1
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Копенгаген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

18
9
Копенгаген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
5
31%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Забито

35
21
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
7
20%
3
14%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
6
17%
3
14%
61-75
9
26%
5
24%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
8
40%
1
6%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
АГФ Орхус

Точный счет

4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
3
5
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
6
11
5
12
2.5
3
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 1:2 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     