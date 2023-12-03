Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

90' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Копенгаген отменен из-за положения "вне игры".

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

88' Матч возобновлен

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Ачури Мохамед Элиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Дикс Кевин из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Корнелиус Андреас из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Бойлесен Николай из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Фредерик Брандоф получил желтую карточку от судьи

80' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

79' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

74' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Корнелиус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оооо... вот это был удар! Orri Oskarsson должен был забить с этой позиции.

69' Orri Oskarsson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Оооо... вот это был удар! Эльюнусси Мохамед должен был забить с этой позиции.

69' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Корнелиус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни

66' Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

63' Корнелиус Андреас из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

62' Соренсен Кристиан I пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

61' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мортенсен Патрик и попал в каркас ворот!

59' Безумный фол. Соренсен Кристиан I грубо играет против соперника. Пострадал Тобиас Бех

59' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Забив гол, Копенгаген сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

58' Г О О О О Л - Ачури Мохамед Элиас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' Хорошую попытку сделал Orri Oskarsson. Удар в створ, но вратарь начеку

57' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

53' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

51' Orri Oskarsson нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

48' Бойлесен Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Бойлесен Николай наказан за толчок Тобиас Бех

47' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Бардгджи Руни уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson