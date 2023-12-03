Тур: 17. Стадион: Паркен. Зрители: 24675 Главный судья: Sandi Putros
1:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаПоульсен Николай
0:1
8' ГолПоульсен Николай
0:2
34' ГолТингагер Фредерик
44' Желтая карточкаКаль Эрик
48' Желтая карточкаБойлесен Николай
1:2
58' ГолАчури Мохамед Элиас
59' Желтая карточкаСоренсен Кристиан
80' Желтая карточкаFrederik Brandhof
88' Undefined phrase: football_event_Лерагер Лукас
90' Желтая карточкаХансен Йеспер
90'+7
Ход матча
8'
34'
0:2
44'
48'
58'
66'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
16 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
658 Количество передач 280
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
АГФ Орхус
35 матчей
74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.7%
42.9%
11.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 7 побед
47 матчей
55.3%
34%
10.7%
26 побед 16 ничьих 5 побед
Первый тайм
34%
57.4%
8.6%
16 побед 27 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.3%
46.8%
14.9%
18 побед 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
21
Голов в среднем за матч
2.04
1.11
Среднее время на гол
44
81
Всего голов
9
28
Голов в среднем за матч
0.47
1
Среднее время на гол
190
90
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.41
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.29
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.24
|Ачури Мохамед Элиас
|3
|0.18
|Оскарссон Орри
|3
|0.18
|Фальк Расмус
|2
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.12
|Классон Виктор
|2
|0.12
|Ларссон Джордан
|2
|0.12
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|Вавро Денис
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.06
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.41
|Бех Тобиас
|6
|0.35
|Поульсен Николай
|2
|0.12
|Тингагер Фредерик
|2
|0.12
|Серра Янни
|2
|0.12
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.06
|Кнудсен Магнус
|1
|0.06
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|5
|0
|Frederik Brandhof
|2
|1
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Копенгаген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
18
9
Копенгаген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
5
31%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Забито
35
21
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
7
20%
3
14%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
6
17%
3
14%
61-75
9
26%
5
24%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
8
40%
1
6%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
АГФ Орхус
Точный счет
4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
35
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
36
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
116
611
512
314
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6