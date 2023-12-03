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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Брондбю
3:0
Перерыв
Видовре
0'
1:0
9' Гол
Валлис Николай
14' Желтая карточка
Дивкович Марко
2:0
40' Пенальти
Омойджуфано Охи
3:0
45' Гол
Алвес Фредерик

Ход матча

9'
Валлис Николай
(Греве Матиас)
1:0
14'
Дивкович Марко
 
20'
 
Спельманн Мартин
Якобсен Кристиан
40'
Омойджуфано Охи
2:0
45'
Алвес Фредерик
(Васс Даниэль)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 307 Количество передач 173
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Видовре
1.27
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
1
Джукич
Филип
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
23
Nicolaj
Clausen
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
30
Magnus
Fredslund
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
Брондбю
3-4-1-2
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Видовре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СД
0:3
ТМК
4:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМС
2:4
ТМК
3:0
ТМК
3:0
К
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
62

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.59
Квистгарден Матиас 5 0.29
Омойджуфано Охи 5 (2) 0.29
Дивкович Марко 2 0.12
Радошевич Йосип 2 0.12
Клейбер Шон 2 0.12
Васс Даниэль 1 (1) 0.06
Эвьен Хэкон 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Судзуки Юито 1 0.06
Алвес Фредерик 1 0.06
Греве Матиас 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.24
Якобсен Кристиан II 3 0.18
Andreas Smed 1 0.06
Magnus Fredslund 1 0.06
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Камили Лирим 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Васс Даниэль 2 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Линдберг Маркус 2 1
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Видовре
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Видовре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
18

Упущенные победы

15
1
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Видовре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Забито

28
10
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 2
1 Не забивали 9
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
50%
31-45
3
11%
2
20%
46-60
5
18%
3
30%
61-75
5
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
30
3 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
6%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
7
39%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1
Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2
Видовре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5
Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Видовре

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
2
6
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
9
9
7
1.5
2
14
5
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 17 10 4 3 32 - 17 34
2.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
3.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
4.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
5.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:3 17 1 4 12 9 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Брондбю
 3:0 8 5 1 2 16 - 8 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:3 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:3 9 1 3 5 5 - 14 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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    • 46'
      Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 63%, Видовре: 37%.
    • 45'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Расмуссен Якоб из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Камили Лирим
    • 43'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Видовре
    1.27
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    9.40
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    88.00
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