Тур: 17. Стадион: Брондбю. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
1:0
9' ГолВаллис Николай
14' Желтая карточкаДивкович Марко
2:0
40' ПенальтиОмойджуфано Охи
3:0
45' ГолАлвес Фредерик
Ход матча
9'
1:0
14'
40'
2:0
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
307 Количество передач 173
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
26 Marc Nielsen
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Видовре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
62
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.59
|Квистгарден Матиас
|5
|0.29
|Омойджуфано Охи
|5 (2)
|0.29
|Дивкович Марко
|2
|0.12
|Радошевич Йосип
|2
|0.12
|Клейбер Шон
|2
|0.12
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Эвьен Хэкон
|1
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|Судзуки Юито
|1
|0.06
|Алвес Фредерик
|1
|0.06
|Греве Матиас
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.24
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.18
|Andreas Smed
|1
|0.06
|Magnus Fredslund
|1
|0.06
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Камили Лирим
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Видовре
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Видовре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
18
Упущенные победы
15
1
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Видовре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
19
4
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Забито
28
10
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 2
1 Не забивали 9
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
50%
31-45
3
11%
2
20%
46-60
5
18%
3
30%
61-75
5
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
30
3 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
6%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
7
39%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1
Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2
Видовре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5
Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Видовре
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
54
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
79
97
214
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|10
|4
|3
|32 - 17
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|3.
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|4.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|5.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|0:3
|17
|1
|4
|12
|9 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|3:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|0:3
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|0:3
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6