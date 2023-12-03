Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ГОООООЛ - Фредерик Алвес Ибсен Брондбю забивает ударом головой

47' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ahmed Iljazovski выиграл воздушное противоборство у Расмуссен Якоб

46' Оооо... вот это был удар! Греве Матиас должен был забить с этой позиции.

46' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

43' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

42' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

40' 'Г О О О О О Л - Омойджуфано Охи из команды Брондбю забивает с пенальти! Он пробил правой. Filip Djukic был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

39' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Омойджуфано Охи нанес удар головой, но Filip Djukic спокойно отбил мяч.

37' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Геммер Йонас из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Magnus Fredslund навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

30' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Квистгарден Матиас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

26' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Nicolaj Clausen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Геммер Йонас пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Кристиан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Якобсен Кристиан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

18' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

17' Nicolaj Clausen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' На стадионе зимние условия – снег начался.

17' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ahmed Iljazovski на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Дивкович Марко получил желтую карточку от судьи

14' Безумный фол. Дивкович Марко грубо играет против соперника. Пострадал Ahmed Iljazovski

14' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

11' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Томсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!

9' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Matti Olsen нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

7' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Magnus Fredslund навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля

1' Судья начинает матч