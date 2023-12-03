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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Брондбю
4:0
Конец матча
Видовре
0'
1:0
9' Гол
Валлис Николай
14' Желтая карточка
Дивкович Марко
2:0
40' Пенальти
Омойджуфано Охи
3:0
45' Гол
Алвес Фредерик
56' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
4:0
88' Гол
Греве Матиас
90'+7

Ход матча

9'
Валлис Николай
(Греве Матиас)
1:0
14'
Дивкович Марко
 
20'
 
Спельманн Мартин
Якобсен Кристиан
40'
Омойджуфано Охи
2:0
45'
Алвес Фредерик
(Васс Даниэль)
3:0
56'
 
Ильязовски Ахмед
61'
 
Marius Holst Papuga
Magnus Fredslund
61'
 
Marc Nielsen
Nicolaj Clausen
61'
Судзуки Юито
Квистгарден Матиас
 
61'
Менса Кевин
Клейбер Шон
 
67'
 
Рамкильде Марко
Томсен Тобиас
67'
 
Jeffrey Papa
Andreas Smed
74'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
74'
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
 
83'
Себулонсен Себастьян
Дивкович Марко
 
88'
Греве Матиас
(Судзуки Юито)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 609 Количество передач 381
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
1
Джукич
Филип
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
23
Nicolaj
Clausen
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
30
Magnus
Fredslund
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
Брондбю
3-4-1-2
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Видовре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СД
0:3
ТМК
4:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМС
2:4
ТМК
3:0
ТМК
3:0
К
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
62

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.59
Квистгарден Матиас 5 0.29
Омойджуфано Охи 5 (2) 0.29
Дивкович Марко 2 0.12
Радошевич Йосип 2 0.12
Клейбер Шон 2 0.12
Васс Даниэль 1 (1) 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Эвьен Хэкон 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Судзуки Юито 1 0.06
Алвес Фредерик 1 0.06
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.24
Якобсен Кристиан II 3 0.18
Andreas Smed 1 0.06
Magnus Fredslund 1 0.06
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Камили Лирим 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Васс Даниэль 2 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Брондбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Видовре
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Видовре
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
18

Упущенные победы

15
1
Брондбю
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Видовре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

19
4

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
1
6%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Забито

32
10
18 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
15 Забивали первыми 2
1 Не забивали 10
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
7
22%
5
50%
31-45
3
9%
2
20%
46-60
5
16%
3
30%
61-75
6
19%
0
0%
76-90

Пропущено

18
34
3 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
1
6%
8
24%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
5
28%
4
12%
61-75
7
39%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1
Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2
Видовре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5
Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Видовре

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
7
10
10
7
1.5
2
15
6
11
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Копенгаген
 0:1 17 10 3 4 33 - 20 33
4.
АГФ Орхус
 1:0 17 7 7 3 20 - 16 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 0:1 9 5 1 3 15 - 8 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 1:0 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 0:1 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 1:0 9 3 5 1 10 - 6 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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