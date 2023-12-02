Тур: 15. Стадион: Кенилуорт Роуд.
Позже
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.21
|Браун Джейкоб
|2
|0.14
|Адебайо Элайджа
|2
|0.14
|Локьер Том
|1
|0.07
|Огбене Чидози
|1
|0.07
|Андерсен Мадс
|1
|0.07
|Чон Тахит
|1
|0.07
|Менги Теден
|1
|0.07
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.36
|Нкетиа Эдди
|5
|0.36
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.29
|Троссар Леандро
|3
|0.21
|Райс Деклан
|2
|0.14
|Хаверц Кай
|2 (1)
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.07
|Зинченко Александр
|1
|0.07
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.07
|Салиба Вильям
|1
|0.07
|Жезус Габриэл
|1
|0.07
|Уайт Бен
|1
|0.07
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локьер Том
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Доти Алфи
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Арсенал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
4
19
Лутон Таун
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Арсенал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
4
67%
4
44%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
4
57%
5
26%
76-90
Пропущено
18
9
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
2
22%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Забито
13
28
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
8
62%
9
32%
76-90
Пропущено
26
12
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
3
25%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
8
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1
Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Арсенал
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
311
95
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|4.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогнозы на матч Лутон Таун - Арсенал
Исход игры
Лутон Таун
0% (0)
Ничья
2.7% (1)
Арсенал
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (19)
Меньше
42.42% (14)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
0:2 Арсенал
35.1% (13)
1:2 Арсенал
18.9% (7)
1:3 Арсенал
16.2% (6)
0:3 Арсенал
10.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!