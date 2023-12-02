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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лутон Таун
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 37
Лутон Таун 0% (0)
X 2.7% (1)
Арсенал 97.3% (36)
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Лутон Таун
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Лутон Таун
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.21
Браун Джейкоб 2 0.14
Адебайо Элайджа 2 0.14
Локьер Том 1 0.07
Огбене Чидози 1 0.07
Андерсен Мадс 1 0.07
Чон Тахит 1 0.07
Менги Теден 1 0.07
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Каборе Исса 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.36
Нкетиа Эдди 5 0.36
Эдегор Мартин 4 (2) 0.29
Троссар Леандро 3 0.21
Райс Деклан 2 0.14
Хаверц Кай 2 (1) 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Виейра Фабиу 1 (1) 0.07
Зинченко Александр 1 0.07
Томиясу Такэхиро 1 0.07
Салиба Вильям 1 0.07
Жезус Габриэл 1 0.07
Уайт Бен 1 0.07
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локьер Том 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 2 0
Баркли Росс 1 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Доти Алфи 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Арсенал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

4
19
Лутон Таун
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Арсенал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
4
67%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
4
57%
5
26%
76-90

Пропущено

18
9
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
2
22%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Забито

13
28
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
8
62%
9
32%
76-90

Пропущено

26
12
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
3
25%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
8
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1
Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Арсенал

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
3.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 37
    Лутон Таун 0% (0)
    X 2.7% (1)
    Арсенал 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Арсенал
    13.00
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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Арсенал

    Исход игры
    Лутон Таун
    0% (0)
    Ничья
    2.7% (1)
    Арсенал
    97.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Арсенал
    35.1% (13)
    1:2 Арсенал
    18.9% (7)
    1:3 Арсенал
    16.2% (6)
    0:3 Арсенал
    10.8% (4)
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