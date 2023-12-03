Тур: 15. Стадион: Молинью.
Позже
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Главный тренер: Гари О'Нил
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Главный тренер: Компани Венсан
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История личных встреч
Вулверхэмптон
Бёрнли
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|7 (1)
|0.5
|Кунья Матеус
|4
|0.29
|Лемина Марио
|2
|0.14
|Калайджич Саша
|2
|0.14
|Нету Педру
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.21
|Браунхилл Джош
|3
|0.21
|Амдуни Зеки
|2
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.14
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.14
|Тэйлор Чарли
|1
|0.07
|Колеошо Лука
|1
|0.07
|Одоберт Уилсон
|1
|0.07
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|6
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бёрнли
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
3
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бёрнли
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
4
5
Вулверхэмптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бёрнли
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
6
50%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
5
50%
3
25%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
5
38%
2
11%
76-90
Забито
19
17
3 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
8
42%
4
24%
76-90
Пропущено
25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
6
24%
3
10%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
8
32%
3
10%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2
Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Бёрнли
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
68
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|3.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|4.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (5)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|7 (5)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Бёрнли
Исход игры
Вулверхэмптон
83.3% (30)
Ничья
16.7% (6)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
60.61% (20)
Нет
39.39% (13)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
38.9% (14)
2:0 Вулверхэмптон
25% (9)
1:1 Ничья
13.9% (5)
1:0 Вулверхэмптон
11.1% (4)
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