  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Вулверхэмптон
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 36
Вулверхэмптон 83.3% (30)
X 16.7% (6)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Бёрнли
4.15
3.80
Реклама, tennisi.bet
4.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Вулверхэмптон
Бёрнли

История личных встреч

Вулверхэмптон
Бёрнли

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 7 (1) 0.5
Кунья Матеус 4 0.29
Лемина Марио 2 0.14
Калайджич Саша 2 0.14
Нету Педру 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.21
Браунхилл Джош 3 0.21
Амдуни Зеки 2 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.14
Родригес Джей 2 (1) 0.14
Тэйлор Чарли 1 0.07
Колеошо Лука 1 0.07
Одоберт Уилсон 1 0.07
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 6 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Кунья Матеус 2 0
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Бейер Джордан 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
О'Ши Дара 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бёрнли
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
3
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бёрнли
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

4
5
Вулверхэмптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бёрнли
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
6
50%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
5
50%
3
25%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
5
38%
2
11%
76-90

Забито

19
17
3 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
8
42%
4
24%
76-90

Пропущено

25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
6
24%
3
10%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
8
32%
3
10%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2
Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Бёрнли

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 2 2 33 - 13 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 9 1 3 31 - 18 28
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 8 4 1 28 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 8 2 3 25 - 17 26
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 28 - 23 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 2 5 23 - 23 20
10.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
11.
Челси
 Заявка 13 4 4 5 22 - 20 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
13.
Фулхэм
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 3 7 14 - 28 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
3.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
14.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Челси
 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (5)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.85. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.85 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 36
    Вулверхэмптон 83.3% (30)
    X 16.7% (6)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Бёрнли
    4.15
    3.80
    Реклама, tennisi.bet
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Бёрнли онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Бёрнли

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    83.3% (30)
    Ничья
    16.7% (6)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    38.9% (14)
    2:0 Вулверхэмптон
    25% (9)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    1:0 Вулверхэмптон
    11.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Бёрнли
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     