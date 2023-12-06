Тур: 15. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Кавана Крис
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:0
9' Не забитый пенальтиФернандеш Бруну
15' Желтая карточкаШоу Люк
1:0
19' ГолМактоминай Скотт
22' Желтая карточкаГарначо Алехандро
1:1
45' ГолПалмер Коул
Ход матча
9'
0:0
15'
19'
1:0
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
21
Антони
26
Колвилл
Леви
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
-
29 Матсен ЯнПолузащитник
-
54 Каслдин ЛеоПолузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
52 Матос АлексНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Челси
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
40.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 14 побед
44 матча
34.1%
31.8%
34.1%
15 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.5%
47.7%
31.8%
9 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.6
1.21
Среднее время на гол
56
74
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.46
0.95
Среднее время на гол
61
94
Всего голов
67
48
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|4
|0.27
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.07
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|Далот Диогу
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Варан Рафаэль
|1
|0.07
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|Межбри Ханнибал
|1
|0.07
|Гарначо Алехандро
|1
|0.07
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|6
|0.4
|Палмер Коул
|5 (4)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|5
|0.33
|Мудрик Михаил
|2
|0.13
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.13
|Колвилл Леви
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Броя Армандо
|1
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.07
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|7
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Фернандес Энцо
|4
|0
|Галлахер Конор
|2
|1
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Маурисио Почеттино
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
13
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
4
40%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90
Забито
17
24
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
8
33%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
2
12%
7
29%
29%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
5
31%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4
Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Челси
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
77
212
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|33 - 14
|34
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 16
|31
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|1:1 Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 18
|25
|8.
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|11.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13.
|4:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 26
|18
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|16.
|0:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 40
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 5
|19
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|4:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|10.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|0:4 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|5.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|4:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
43.6% (72)
Ничья
26.7% (44)
Челси
29.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
91.45% (107)
Нет
8.55% (10)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
27.3% (45)
1:1 Ничья
18.2% (30)
1:2 Челси
7.9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
3% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
3% (5)
0:1 Челси
2.4% (4)
2:3 Челси
1.8% (3)
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