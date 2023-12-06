"Синие" активно работают в прессинге на чужой половине поля, надеясь, что соперники сейчас потрясены, но манкунианцы достаточно уверенно пасуются в касание.

Стерлинг в глубине поля собрал вокруг себя трёх соперников и, казалось, потерял мяч, но судья всё же зафиксировал против него нарушение правил.

Хорошо слышно сейчас фан-сектор "Челси", тогда как манкунианские болельщики на "Олд Траффорд" сейчас притихли и приуныли.

2,94 : 0,40 - статистика ожидаемых голов (коэффициент xG) в первом тайме показывает большое преимущество "Манчестер Юнайтед". Но реализация у "красных дьяволов" сегодня не на пиковом уровне.

Гарначо сумел умело отработать на оборону "МЮ" на левом фланге, хитро врезав мячом в ногу соперника, от которой мяч ушёл за лицевую линию поля.

А теперь уже Гарначо заработал угловой для своей команды на левом фланге. Фернандеш от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там Силва выбил мяч на ещё один корнер.

Повторная подача последовала в центр вратарской площади, где Санчес не смог поймать мяч в руки, но это произошло по той причине, что против вратаря нарушали правила.

Мудрик в контратаке ворвался в чужую штрафную площадку, левее центральной оси. Решил украинец сам пробить из-под Магуайра в ближний нижний угол, но промахнулся.

Гарначо получил мяч на левом краю атаки в ответной атаке "МЮ", мог отдать пас на ход Фернандешу, но в итоге сам решил пробить, однако его выстрел был блокирован ближайшим соперником.

Мактоминай после жёсткого стыка с Колвиллом неудачно приземлился на газон, получив повреждение. Медиков приходится приглашать на поле.

Достаточно долго оказывали помощь Мактоминаю, но в итоге его поставили на ногу, так что он уже вовсю бегает, работая в прессинге со своей командой на чужой половине поля.

Хёйлунн заработал штрафной удар для "Манчестер Юнайтед" метрах в 28 от ворот соперника практически по центральной оси. Достаточно интересная позиция для прямого удара.

Фернандеш плотно пробивал со стандарта, но не сумел перебросить "стенку", так что мяч ушёл на угловой на правом фланге. Разыграли корнер хозяева накоротке, после чего Фернандеш снова пробивал с дальней дистанции, но получился ощутимый промах.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Коул Палмер!!! Мудрик отдал пас к правому краю чужой штрафной площади на Палмера, который сместился на несколько метров левее, после чего с 14 метров из-под двух соперников точно пробил в правый нижний угол ворот.

Постепенно игровое и территориальное преимущество на поле всё же постепенно начало переходить к гостям из Лондона. Но манкунианцы будут выжидать возможности для своих контратак.

Вот сейчас хозяева провели контрвыпад. Мяч был доставлен на левый край штрафной площади на Гарначо, который немного потанцевал с мячом и соперником, после чего прострелил вдоль ворот, но Хёйлунну в падении не удалось дотянуться и сработать на замыкании.

Проблемы с радиооборудованием возникли у одного из линейных арбитров, из-за чего возникла небольшая вынужденная техническая пауза, но игра достаточно быстро возобновилась.

Нет, снова пауза из-за проблем со связью. Похоже, что передатчик вовсе вышел из строя, или попросту батарейки сели. Проблему надо как-то решить.

Всё нормально, встреча продолжается, но пару лишних минут компенсировать из-за этих проблем главному арбитру к первому тайму придётся.

Манкунианцы перешли в позиционную атаку, принявшись пасоваться поперёк поля. "Челси" старается работать в прессинге, но вынудить соперников ошибиться не получается.

ОПАСНО! После подачи с левого фланга от Фернандеша, Мактиминай дважды пробил с линии вратарской площади, сначала головой, а затем ногой, но в обоих случаях умудрился попасть в Санчеса.

ОПАСНО! Тут же "синие" ответили своей острейшей контратакой, в ходе которой Стерлинг вывел Джексона 1 на 1 с Онаной, но сенегальский защитник также не сумел пробить стража ворот.

Много опасных моментов мы видим с обеих сторон. Можно сказать, что "Манчестер Юнайтед" справедливо ведёт в счёте, но по игре, наверное, счёт должен был быть 2:1 на эту минуту.

Решили сейчас лондонцы немного сбавить градус матча, принявшись пасовать поперёк поля на своей половине. Манкунианцы изображают видимость прессинга, но без агрессии.

27' В атаке "Челси" Джексон выдал передачу на правый край штрафной площади на Стерлинга, который попытался обыграть Линделофа и картинно упал. Странно во времена VAR всерьёз надеяться на пенальти за такую симуляцию.

26' Амрабат в середине поля сыграл на опережении против Фернандеса, но всё же задел соперника по ноге. Арбитр зафиксировал нарушение правил.

25' Шоу подключился в атаку по левому флангу и выполнил диагональную подачу в район линии вратарской площади, но получилось слишком близко к воротам, так что Санчес спокойно поймал мяч.

24' Уже две жёлтые карточки "красные дьяволы" в этот вечер получили за неспортивное поведение. Как бы эта несдержанность не аукнулась им в эту ночь.

23' Гарначо по левому флангу продавил Кукурелью, но с его стороны зафиксировали фол. В сердцах Алехандро пнул по мячу после свистка, за что получил предупреждение.

22' Манкунианцы после локального успеха стараются не сбавлять обороты, продолжая попытки агрессивно играть в атаку. "Челси" будет очень непросто что-либо этому противопоставить.

20' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Скотт Мактоминай!!!

"Челси" отбился после подачи углового у своих ворот, после чего ринулся в контратаку, но быстро потерял мяч. С левого фланга прошёл прострел на Магуайра, удар в касание которого был блокирован, но Мактоминай сыграл на подборе, с десяти метров сильно и точно пробив низом.

19' Фернандес с дальней дистанции плотно пробил по центру ворот хозяев, надеясь, что Онана пропустит "бабочку", но камерунский вратарь сумел в этом случае поймать мяч.

18' Достаточно насыщенная первая треть тайма на различные острые моменты. Хотелось бы надеяться, что и в будущем нас ждёт интересная игра с обоюдными шансами на голы.

17' Антони из-за пределов штрафной площади пробил по воротам лондонцев с левой ноги, метя в левый нижний угол, но слабовато получилось, так что Санчес в падении сумел намертво поймать мяч.

16' Шоу в середине поля нарушил правила, после чего отбросил мяч, чтобы соперники быстро не могли разыграть штрафной удар. Судья наказал Люка жёлтой карточкой.

15' В ответной атаке "Ман Юнайтед" Гарначо по левому краю ворвался на левый край штрафной площади гостей и плотно пробил в ближний нижний угол, но не дрогнул Санчес, который ногой парировал мяч в поле.

14' Мудрик по центру теперь разгонял контратаку "Челси" четыре в два, но сплоховал с передачей на правый край штрафной площади, так что мяч был перехвачен манкунианцами.

13' Быструю контратаку провели гости, Джексон толкнул мяч на левый край штрафной площади на Мудрика, который под прессингом соперника пробил с острого угла с левой ноги, но мяч попал в ближнюю штангу и ушёл за пределы поля.

12' Правым флангом новую атаку провели манкунианцы, откуда следовала подача в район дальней штанги, но высоковато летел мяч, из-за чего Гарначо до игрового снаряда не смог допрыгнуть.

11' Интересно, что перед пробитием пенальти Джексон подошёл к Фернандешу и что-то ему сказал. Возможно, сработала психологическое воздействие, так как Бруну пробил не в самый угол.

10' НЕТ ГОЛА! Бруну Фернандеш с точки пробил в левый нижний угол, но Санчес угадал и парировал мяч, а Гарначо на добивании пустил мяч над воротами с левой ноги.

9' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЧЕЛСИ"! Судью пригласили к монитору. Как оказалось, Фернандес наступил на ногу Антони шипами в предыдущем эпизоде в пределах штрафной площади.

8' Антони с правого края сместился в центр вдоль линии штрафной площади, но попытка его удара по воротам была блокирована - мяч в итоге ушёл на угловой.

7' Угловой на левом фланге теперь заработали хозяева. После розыгрыша мяча накоротке Фернандеш выполнил диагональную подачу, но защитники "Челси" отбились, после чего судьи зафиксировали положение "вне игры".

6' Не лучшим образом угловой подали манкунианцы, так что Санчес спокойно забрал мяч в руки на выходе. Быструю контратаку вратарь не рискнул начать.

5' Шоу с левого фланга выполнил пас на ближний край штрафной площади, куда ворвался Хёйлунн и с достаточно острого угла пробил с левой ноги в дальний нижний угол - Санчес парировал мяч на угловой.

4' Бруну Фернандеш решил начать пристрелку по чужим воротам, выстрелив в касание из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел выше ворот на пару метров.

3' Первую контратаку "синие" провели левым флангом, где Джексон упал при попытке обыгрыша Магуайра, но судья не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

2' Лондонцы с первых минут решили всем составом обосноваться на своей половине поля. Видимо, команда Маурисио Почеттино ожидает, что соперник сразу активно включится и ринется в атаку большими силами.