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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 45+'
Челси
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Фернандеш Бруну
15' Желтая карточка
Шоу Люк
1:0
19' Гол
Мактоминай Скотт
22' Желтая карточка
Гарначо Алехандро
1:1
45' Гол
Палмер Коул

Ход матча

9'
Фернандеш Бруну
0:0
15'
Шоу Люк
 
19'
Мактоминай Скотт
1:0
22'
Гарначо Алехандро
 
45'
1:1
Палмер Коул
(Мудрик Михаил)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 165
Манчестер Юнайтед 43.6% (72)
X 26.7% (44)
Челси 29.7% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Челси
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
4
Амрабат
Софьян
21
Антони
39
Мактоминай
Скотт
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
1
Санчес
Роберт
3
Кукурелья
Марк
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
7
Стерлинг
Рахим
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
Манчестер Юнайтед
4-1-4-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Челси

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
40.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 14 побед

44 матча

34.1%
31.8%
34.1%
15 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.5%
47.7%
31.8%
9 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
94

Всего голов

67
48

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 4 0.27
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.2
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.07
Линделоф Виктор 1 0.07
Далот Диогу 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Варан Рафаэль 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Межбри Ханнибал 1 0.07
Гарначо Алехандро 1 0.07
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 6 0.4
Палмер Коул 5 (4) 0.33
Стерлинг Рахим 5 0.33
Мудрик Михаил 2 0.13
Фернандес Энцо 2 (1) 0.13
Колвилл Леви 1 0.07
Силва Тьяго 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.07
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Антони 3 0
Онана Андре 3 0
Шоу Люк 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 7 0
Кукурелья Марк 5 0
Стерлинг Рахим 4 0
Кайседо Мойсес 4 0
Фернандес Энцо 4 0
Галлахер Конор 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Палмер Коул 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Маурисио Почеттино 2 0
Колвилл Леви 2 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
13
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
4
40%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90

Забито

17
24
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
8
33%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
2
12%
7
29%
29%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
5
31%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4
Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Челси

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 15 10 4 1 33 - 14 34
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 9 4 2 36 - 16 31
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 9 3 3 33 - 20 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 8 1 6 17 - 18 25
8.
Брайтон
 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 5 5 26 - 23 20
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Фулхэм
 4:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 26 18
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 40 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 5 19
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 11 13
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 4:0 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 2:1 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 4:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Повторная подача последовала в центр вратарской площади, где Санчес не смог поймать мяч в руки, но это произошло по той причине, что против вратаря нарушали правила.
  • Угловой
    45'
    А теперь уже Гарначо заработал угловой для своей команды на левом фланге. Фернандеш от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там Силва выбил мяч на ещё один корнер.
  • 45'
    Гарначо сумел умело отработать на оборону "МЮ" на левом фланге, хитро врезав мячом в ногу соперника, от которой мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • 45'
    2,94 : 0,40 - статистика ожидаемых голов (коэффициент xG) в первом тайме показывает большое преимущество "Манчестер Юнайтед". Но реализация у "красных дьяволов" сегодня не на пиковом уровне.
  • 45'
    Хорошо слышно сейчас фан-сектор "Челси", тогда как манкунианские болельщики на "Олд Траффорд" сейчас притихли и приуныли.
  • Фол, нарушение
    45'
    Стерлинг в глубине поля собрал вокруг себя трёх соперников и, казалось, потерял мяч, но судья всё же зафиксировал против него нарушение правил.
  • 45'
    "Синие" активно работают в прессинге на чужой половине поля, надеясь, что соперники сейчас потрясены, но манкунианцы достаточно уверенно пасуются в касание.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Коул Палмер!!!
    Мудрик отдал пас к правому краю чужой штрафной площади на Палмера, который сместился на несколько метров левее, после чего с 14 метров из-под двух соперников точно пробил в правый нижний угол ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    8 минут компенсировано.
  • 44'
    Фернандеш плотно пробивал со стандарта, но не сумел перебросить "стенку", так что мяч ушёл на угловой на правом фланге. Разыграли корнер хозяева накоротке, после чего Фернандеш снова пробивал с дальней дистанции, но получился ощутимый промах.
  • Фол, нарушение
    43'
    Хёйлунн заработал штрафной удар для "Манчестер Юнайтед" метрах в 28 от ворот соперника практически по центральной оси. Достаточно интересная позиция для прямого удара.
  • 42'
    Достаточно долго оказывали помощь Мактоминаю, но в итоге его поставили на ногу, так что он уже вовсю бегает, работая в прессинге со своей командой на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Мактоминай после жёсткого стыка с Колвиллом неудачно приземлился на газон, получив повреждение. Медиков приходится приглашать на поле.
  • 39'
    Гарначо получил мяч на левом краю атаки в ответной атаке "МЮ", мог отдать пас на ход Фернандешу, но в итоге сам решил пробить, однако его выстрел был блокирован ближайшим соперником.
  • Опасный момент
    38'
    Мудрик в контратаке ворвался в чужую штрафную площадку, левее центральной оси. Решил украинец сам пробить из-под Магуайра в ближний нижний угол, но промахнулся.
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    • 37'
      Решили сейчас лондонцы немного сбавить градус матча, принявшись пасовать поперёк поля на своей половине. Манкунианцы изображают видимость прессинга, но без агрессии.
    • 36'
      Много опасных моментов мы видим с обеих сторон. Можно сказать, что "Манчестер Юнайтед" справедливо ведёт в счёте, но по игре, наверное, счёт должен был быть 2:1 на эту минуту.
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Тут же "синие" ответили своей острейшей контратакой, в ходе которой Стерлинг вывел Джексона 1 на 1 с Онаной, но сенегальский защитник также не сумел пробить стража ворот.
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! После подачи с левого фланга от Фернандеша, Мактиминай дважды пробил с линии вратарской площади, сначала головой, а затем ногой, но в обоих случаях умудрился попасть в Санчеса.
    • 33'
      Манкунианцы перешли в позиционную атаку, принявшись пасоваться поперёк поля. "Челси" старается работать в прессинге, но вынудить соперников ошибиться не получается.
    • 32'
      Всё нормально, встреча продолжается, но пару лишних минут компенсировать из-за этих проблем главному арбитру к первому тайму придётся.
    • Судья
      31'
      Нет, снова пауза из-за проблем со связью. Похоже, что передатчик вовсе вышел из строя, или попросту батарейки сели. Проблему надо как-то решить.
    • Судья
      30'
      Проблемы с радиооборудованием возникли у одного из линейных арбитров, из-за чего возникла небольшая вынужденная техническая пауза, но игра достаточно быстро возобновилась.
    • Опасный момент
      29'
      Вот сейчас хозяева провели контрвыпад. Мяч был доставлен на левый край штрафной площади на Гарначо, который немного потанцевал с мячом и соперником, после чего прострелил вдоль ворот, но Хёйлунну в падении не удалось дотянуться и сработать на замыкании.
    • 28'
      Постепенно игровое и территориальное преимущество на поле всё же постепенно начало переходить к гостям из Лондона. Но манкунианцы будут выжидать возможности для своих контратак.
    • Судья
      27'
      В атаке "Челси" Джексон выдал передачу на правый край штрафной площади на Стерлинга, который попытался обыграть Линделофа и картинно упал. Странно во времена VAR всерьёз надеяться на пенальти за такую симуляцию.
    • Фол, нарушение
      26'
      Амрабат в середине поля сыграл на опережении против Фернандеса, но всё же задел соперника по ноге. Арбитр зафиксировал нарушение правил.
    • 25'
      Шоу подключился в атаку по левому флангу и выполнил диагональную подачу в район линии вратарской площади, но получилось слишком близко к воротам, так что Санчес спокойно поймал мяч.
    • 24'
      Уже две жёлтые карточки "красные дьяволы" в этот вечер получили за неспортивное поведение. Как бы эта несдержанность не аукнулась им в эту ночь.
    • Желтая карточка
      23'
      Гарначо по левому флангу продавил Кукурелью, но с его стороны зафиксировали фол. В сердцах Алехандро пнул по мячу после свистка, за что получил предупреждение.
    • 22'
      Манкунианцы после локального успеха стараются не сбавлять обороты, продолжая попытки агрессивно играть в атаку. "Челси" будет очень непросто что-либо этому противопоставить.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Скотт Мактоминай!!!
      "Челси" отбился после подачи углового у своих ворот, после чего ринулся в контратаку, но быстро потерял мяч. С левого фланга прошёл прострел на Магуайра, удар в касание которого был блокирован, но Мактоминай сыграл на подборе, с десяти метров сильно и точно пробив низом.
    • 19'
      Фернандес с дальней дистанции плотно пробил по центру ворот хозяев, надеясь, что Онана пропустит "бабочку", но камерунский вратарь сумел в этом случае поймать мяч.
    • 18'
      Достаточно насыщенная первая треть тайма на различные острые моменты. Хотелось бы надеяться, что и в будущем нас ждёт интересная игра с обоюдными шансами на голы.
    • 17'
      Антони из-за пределов штрафной площади пробил по воротам лондонцев с левой ноги, метя в левый нижний угол, но слабовато получилось, так что Санчес в падении сумел намертво поймать мяч.
    • Желтая карточка
      16'
      Шоу в середине поля нарушил правила, после чего отбросил мяч, чтобы соперники быстро не могли разыграть штрафной удар. Судья наказал Люка жёлтой карточкой.
    • Опасный момент
      15'
      В ответной атаке "Ман Юнайтед" Гарначо по левому краю ворвался на левый край штрафной площади гостей и плотно пробил в ближний нижний угол, но не дрогнул Санчес, который ногой парировал мяч в поле.
    • Опасный момент
      14'
      Мудрик по центру теперь разгонял контратаку "Челси" четыре в два, но сплоховал с передачей на правый край штрафной площади, так что мяч был перехвачен манкунианцами.
    • Штанга
      13'
      Быструю контратаку провели гости, Джексон толкнул мяч на левый край штрафной площади на Мудрика, который под прессингом соперника пробил с острого угла с левой ноги, но мяч попал в ближнюю штангу и ушёл за пределы поля.
    • 12'
      Правым флангом новую атаку провели манкунианцы, откуда следовала подача в район дальней штанги, но высоковато летел мяч, из-за чего Гарначо до игрового снаряда не смог допрыгнуть.
    • 11'
      Интересно, что перед пробитием пенальти Джексон подошёл к Фернандешу и что-то ему сказал. Возможно, сработала психологическое воздействие, так как Бруну пробил не в самый угол.
    • Не забитый пенальти
      10'
      НЕТ ГОЛА! Бруну Фернандеш с точки пробил в левый нижний угол, но Санчес угадал и парировал мяч, а Гарначо на добивании пустил мяч над воротами с левой ноги.
    • Пенальти!
      9'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЧЕЛСИ"! Судью пригласили к монитору. Как оказалось, Фернандес наступил на ногу Антони шипами в предыдущем эпизоде в пределах штрафной площади.
    • Угловой
      8'
      Антони с правого края сместился в центр вдоль линии штрафной площади, но попытка его удара по воротам была блокирована - мяч в итоге ушёл на угловой.
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге теперь заработали хозяева. После розыгрыша мяча накоротке Фернандеш выполнил диагональную подачу, но защитники "Челси" отбились, после чего судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • Угловой
      6'
      Не лучшим образом угловой подали манкунианцы, так что Санчес спокойно забрал мяч в руки на выходе. Быструю контратаку вратарь не рискнул начать.
    • Опасный момент
      5'
      Шоу с левого фланга выполнил пас на ближний край штрафной площади, куда ворвался Хёйлунн и с достаточно острого угла пробил с левой ноги в дальний нижний угол - Санчес парировал мяч на угловой.
    • 4'
      Бруну Фернандеш решил начать пристрелку по чужим воротам, выстрелив в касание из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел выше ворот на пару метров.
    • Судья
      3'
      Первую контратаку "синие" провели левым флангом, где Джексон упал при попытке обыгрыша Магуайра, но судья не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.
    • 2'
      Лондонцы с первых минут решили всем составом обосноваться на своей половине поля. Видимо, команда Маурисио Почеттино ожидает, что соперник сразу активно включится и ринется в атаку большими силами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    43.6% (72)
    Ничья
    26.7% (44)
    Челси
    29.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    91.45% (107)
    Нет
    8.55% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    27.3% (45)
    1:1 Ничья
    18.2% (30)
    1:2 Челси
    7.9% (13)
    2:2 Ничья
    4.8% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    3% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3% (5)
    0:1 Челси
    2.4% (4)
    2:3 Челси
    1.8% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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