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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 122
Манчестер Юнайтед 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Борнмут 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
15
Регилон
Серхио
4
Амрабат
Софьян
39
Мактоминай
Скотт
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Марсьяль
Антони
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Борнмут

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.83
1.5

Среднее время на гол

31
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.33
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.2
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.07
Линделоф Виктор 1 0.07
Далот Диогу 1 0.07
Гарначо Алехандро 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Варан Рафаэль 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Межбри Ханнибал 1 0.07
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 7 0.47
Семеньо Антуан 3 0.2
Тавернер Маркус 2 0.13
Биллинг Филип 1 0.07
Сенеси Маркос 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Брукс Дэвид 1 0.07
Мур Киффер 1 0.07
Клюйверт Джастин 1 0.07
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Антони 3 0
Онана Андре 3 0
Далот Диогу 3 0
Шоу Люк 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Регилон Серхио 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Семеньо Антуан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Кристи Райан 1 0
Соланке Доминик 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

7
7
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
2
12%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
5%
3
16%
1-15
4
21%
5
26%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
7
37%
4
21%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
3
10%
1-15
5
29%
29%
5
17%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
18%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Борнмут

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня АПЛ нас ждет противостояние двух интересных команд, "Манчестер Сити" примет "Борнмут". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 19 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.4% пользователей.
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Прогнозы 122
Манчестер Юнайтед 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Борнмут 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
1.70
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4.80
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4.75
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Борнмут

Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.4% (118)
Ничья
4% (5)
Борнмут
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.4% (48)
2:0 Манчестер Юнайтед
28.8% (36)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.4% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
4% (5)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.2% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.4% (3)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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