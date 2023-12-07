Тур: 16. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Питер Банкс
Позже
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Борнмут
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.83
1.5
Среднее время на гол
31
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.33
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.07
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|Далот Диогу
|1
|0.07
|Гарначо Алехандро
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Варан Рафаэль
|1
|0.07
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|Межбри Ханнибал
|1
|0.07
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|7
|0.47
|Семеньо Антуан
|3
|0.2
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Биллинг Филип
|1
|0.07
|Сенеси Маркос
|1
|0.07
|Синистерра Луис
|1
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.07
|Мур Киффер
|1
|0.07
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
6
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
7
7
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
2
12%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
5%
3
16%
1-15
4
21%
5
26%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
7
37%
4
21%
76-90
Пропущено
17
29
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
3
10%
1-15
5
29%
29%
5
17%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
18%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
69
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Борнмут
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (15)
Меньше
62.5% (25)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
45% (18)
2:1 Манчестер Юнайтед
27.5% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
15% (6)
4:0 Манчестер Юнайтед
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!