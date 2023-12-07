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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Вулверхэмптон
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 36
Вулверхэмптон 80.6% (29)
X 16.7% (6)
Ноттингем Форест 2.8% (1)
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Вулверхэмптон
Ничья
Ноттингем Форест
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Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1.29

Среднее время на гол

101
70

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
60

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 8 (1) 0.53
Кунья Матеус 4 0.27
Лемина Марио 2 0.13
Калайджич Саша 2 0.13
Нету Педру 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.27
Эланга Энтони 3 0.2
Вуд Крис 3 0.2
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Боли Вийи 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 7 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Кунья Матеус 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
5
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ноттингем Форест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
8
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
6
50%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Забито

20
16
4 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
8
40%
4
25%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
24%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
1
4%
6
22%
31-45
8
32%
5
19%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Вулверхэмптон.
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    • Прогнозы 36
    Вулверхэмптон 80.6% (29)
    X 16.7% (6)
    Ноттингем Форест 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.90
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    3.65
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    4.60
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    80.6% (29)
    Ничья
    16.7% (6)
    Ноттингем Форест
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    47.2% (17)
    1:0 Вулверхэмптон
    22.2% (8)
    1:1 Ничья
    16.7% (6)
    2:0 Вулверхэмптон
    11.1% (4)
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