Тур: 16. Стадион: Молинью. Главный судья: Барротт Сэмюэл
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1.29
Среднее время на гол
101
70
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
60
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|8 (1)
|0.53
|Кунья Матеус
|4
|0.27
|Лемина Марио
|2
|0.13
|Калайджич Саша
|2
|0.13
|Нету Педру
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.27
|Эланга Энтони
|3
|0.2
|Вуд Крис
|3
|0.2
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.07
|Боли Вийи
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|7
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
5
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ноттингем Форест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
8
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
6
50%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
20
16
4 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
8
40%
4
25%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
24%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
1
4%
6
22%
31-45
8
32%
5
19%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
69
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Исход игры
Вулверхэмптон
80.6% (29)
Ничья
16.7% (6)
Ноттингем Форест
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
47.2% (17)
1:0 Вулверхэмптон
22.2% (8)
1:1 Ничья
16.7% (6)
2:0 Вулверхэмптон
11.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!