Тур: 16. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
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Главный тренер: Ходжсон Рой
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Главный тренер: Клопп Юрген
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Ливерпуль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
23 матча
17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
2.08
2.55
Среднее время на гол
43
35
Всего голов
38
40
Голов в среднем за матч
1.65
1.74
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.4
|Андерсен Йоаким
|2
|0.13
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (3)
|0.67
|Нуньес Дарвин
|4
|0.27
|Жота Диогу
|4
|0.27
|Диас Луис
|3
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.13
|Собослаи Доминик
|2
|0.13
|Гакпо Коди
|2
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|Макаллистер Алексис
|1
|0.07
|Эндо Ватару
|1
|0.07
|Робертсон Эндрю
|1
|0.07
|Цимикас Костас
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
7
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
19
Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
7
54%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
15
32
3 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
7%
1
3%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
0
0%
9
28%
31-45
5
33%
3
9%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
5
33%
12
38%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
6
38%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
7
35%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
16
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
114
114
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Исход игры
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Ливерпуль
97.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
51.1% (23)
0:2 Ливерпуль
22.2% (10)
1:3 Ливерпуль
13.3% (6)
0:1 Ливерпуль
6.7% (3)
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