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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Кристал Пэлас
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 45
Кристал Пэлас 0% (0)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 97.8% (44)
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Кристал Пэлас
Ничья
Ливерпуль
5.80
4.50
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Кристал Пэлас
Ливерпуль

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ливерпуль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

23 матча

17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

2.08
2.55

Среднее время на гол

43
35

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.65
1.74

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.4
Андерсен Йоаким 2 0.13
Эзе Эберечи 2 (1) 0.13
Айю Джордан 1 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Олисе Майкл 1 0.07
Матета Жан-Филипп 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.67
Нуньес Дарвин 4 0.27
Жота Диогу 4 0.27
Диас Луис 3 0.2
Александер-Арнольд Трент 2 0.13
Собослаи Доминик 2 0.13
Гакпо Коди 2 0.13
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Макаллистер Алексис 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.07
Цимикас Костас 0 0
Эллиотт Харви 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Эндо Ватару 2 0
Конате Ибраима 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
19
Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
7
54%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

15
32
3 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
7%
1
3%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
0
0%
9
28%
31-45
5
33%
3
9%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
5
33%
12
38%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
6
38%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
7
35%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
6
2.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
11
4
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.1% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Кристал Пэлас 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 97.8% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Ливерпуль
    5.80
    4.50
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    1.58
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    51.1% (23)
    0:2 Ливерпуль
    22.2% (10)
    1:3 Ливерпуль
    13.3% (6)
    0:1 Ливерпуль
    6.7% (3)
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