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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брайтон
1:1
Конец матча
Бёрнли
0'
14' Желтая карточка
О'Ши Дара
0:1
45' Гол
Одоберт Уилсон
66' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
72' Желтая карточка
Одоберт Уилсон
1:1
77' Гол
Адингра Симон
86' Желтая карточка
Редмонд Натан
90'+9

Ход матча

14'
 
О'Ши Дара
45'
0:1
Одоберт Уилсон
(Родригес Джей)
46'
Митома Каору
Лаллана Адам
 
46'
Гилмор Билли
Дауд Махмуд
 
58'
 
Ремзи Аарон
Гудмундссон Йоханн
59'
Хиншелвуд Джек
Милнер Джеймс
 
59'
Роша Игор
Балеба Карлос
 
66'
 
Тэйлор Чарли
72'
 
Одоберт Уилсон
77'
Адингра Симон
(Гросс Паскаль)
1:1
78'
 
Ндайишимий Майк
Одоберт Уилсон
78'
 
Редмонд Натан
Родригес Джей
79'
 
Робертс Коннор
Ремзи Аарон
82'
 
Экдаль Хьяльмар
Амдуни Зеки
85'
Буонанотте Факундо
Данк Льюис
 
86'
 
Редмонд Натан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 725 Количество передач 299
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Брайтон 88.6% (101)
X 8.8% (10)
Бёрнли 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
13
Гросс
Паскаль
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
6
Милнер
Джеймс
20
Балеба
Карлос
8
Дауд
Махмуд
24
Адингра
Симон
14
Лаллана
Адам
9
Педро
Жоао
28
Фергюсон
Эван
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
Брайтон
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Бёрнли

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
1.11

Среднее время на гол

115
81

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

0.78
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

115
85

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.38
Педро Жоао 5 (2) 0.31
Адингра Симон 4 0.25
Гросс Паскаль 3 0.19
Митома Каору 3 0.19
Марч Соломон 3 0.19
Фати Ансу 2 0.13
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.19
Браунхилл Джош 3 0.19
Амдуни Зеки 2 0.13
Родригес Джей 2 (1) 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.13
Одоберт Уилсон 2 0.13
Тэйлор Чарли 1 0.06
Колеошо Лука 1 0.06
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Милнер Джеймс 3 0
Гилмор Билли 3 0
Митома Каору 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэйлор Чарли 5 0
Каллен Джош 5 0
Бейер Джордан 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Берге Сандер 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
О'Ши Дара 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Брайтон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Бёрнли
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
4
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бёрнли
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

10
5
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Бёрнли
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
25%
6
33%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Забито

33
18
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
2
6%
4
22%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
8
24%
3
17%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
7
21%
4
22%
76-90

Пропущено

28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
7
25%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
6
21%
9
28%
61-75
6
21%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Брайтон
Бёрнли

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
6
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
7
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
1.5
Больше Меньше
3
13
6
10
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 16 11 4 1 33 - 14 37
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 10 3 3 34 - 20 33
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
14.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 7 1 0 24 - 5 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Брайтон играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Брайтон: 71%, Бёрнли: 29%.
  • 99'
    Бейер Джордан из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Митома Каору нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Брайтон 88.6% (101)
    X 8.8% (10)
    Бёрнли 2.6% (3)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Бёрнли

    Исход игры
    Брайтон
    88.6% (101)
    Ничья
    8.8% (10)
    Бёрнли
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    37.7% (43)
    2:0 Брайтон
    26.3% (30)
    1:0 Брайтон
    13.2% (15)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    3:1 Брайтон
    5.3% (6)
    3:0 Брайтон
    4.4% (5)
    1:2 Бёрнли
    1.8% (2)
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