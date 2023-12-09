Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

94' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Удар от ворот произведет Бёрнли

92' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Хорошую попытку сделал Хиншелвуд Джек . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Ндайишимий Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

89' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Жуан Педру наказан за толчок Траффорд Джеймс

87' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Гросс Паскаль бьет со штрафного в створ, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

86' Редмонд Натан получил желтую карточку от судьи

85' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Брайтон

83' Удар от ворот произведет Бёрнли

82' Тактическая замена. Зеки Амдуни уходит с поля и его заменяет Экдаль Хьяльмар

81' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Команда Брайтон сравняла счет! Игра продолжается!

77' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Бёрнли

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брайтон

75' Шанс! Жуан Педру из команды Брайтон пробил головой, но мимо

74' Оооо... вот это был удар! Адингра Симон должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Адингра Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Ремзи Аарон получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ремзи Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Одоберт Уилсон получил желтую карточку от судьи

71' Жуан Педру нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.

70' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Бёрнли

67' Фергюсон Эван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Судье надоело, что Тэйлор Чарли тянет время и он наказал его горчичником

65' Удар от ворот произведет Бёрнли

64' Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом

64' Удар от ворот произведет Бёрнли

63' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Брайтон

60' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Милнер Джеймс из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Брайтон

51' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Родригес Джей . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

47' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

47' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

46' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе