Тур: 16. Стадион: Фалмер. Главный судья: Хупер Саймон
0'
14' Желтая карточкаО'Ши Дара
0:1
45' ГолОдоберт Уилсон
66' Желтая карточкаТэйлор Чарли
72' Желтая карточкаОдоберт Уилсон
1:1
77' ГолАдингра Симон
86' Желтая карточкаРедмонд Натан
90'+9
Ход матча
14'
45'
0:1
66'
72'
77'
1:1
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
725 Количество передач 299
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брайтон
Бёрнли
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
1.11
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
0.78
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
115
85
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.38
|Педро Жоао
|5 (2)
|0.31
|Адингра Симон
|4
|0.25
|Гросс Паскаль
|3
|0.19
|Митома Каору
|3
|0.19
|Марч Соломон
|3
|0.19
|Фати Ансу
|2
|0.13
|Эступиньян Первис
|1
|0.06
|Буонанотте Факундо
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|1
|0.06
|Данк Льюис
|1
|0.06
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.19
|Браунхилл Джош
|3
|0.19
|Амдуни Зеки
|2
|0.13
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.13
|Одоберт Уилсон
|2
|0.13
|Тэйлор Чарли
|1
|0.06
|Колеошо Лука
|1
|0.06
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гилмор Билли
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|О'Ши Дара
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Бёрнли
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
4
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бёрнли
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
10
5
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Бёрнли
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
25%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
25%
6
33%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Забито
33
18
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
2
6%
4
22%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
4
12%
4
22%
31-45
8
24%
3
17%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
7
21%
4
22%
76-90
Пропущено
28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
7
25%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
6
21%
9
28%
61-75
6
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Брайтон
Бёрнли
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
26
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
17
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
313
610
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 20
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Бёрнли
Исход игры
Брайтон
88.6% (101)
Ничья
8.8% (10)
Бёрнли
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
37.7% (43)
2:0 Брайтон
26.3% (30)
1:0 Брайтон
13.2% (15)
1:1 Ничья
7.9% (9)
3:1 Брайтон
5.3% (6)
3:0 Брайтон
4.4% (5)
1:2 Бёрнли
1.8% (2)
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