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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 28509 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Шеффилд Юнайтед
1:0
Конец матча
Брентфорд
0'
17' Желтая карточка
Трасти Остон
29' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
1:0
45' Гол
Макати Джон
51' Желтая карточка
Осула Вильям
82' Желтая карточка
Богл Джейден
90' Желтая карточка
Робинсон Джек
90' Желтая карточка
Фодеринхэм Уэсли
90'+6

Ход матча

17'
Трасти Остон
 
29'
 
Ониика Фрэнк
45'
Макати Джон
(Хамер Густаво)
1:0
46'
 
Ярмолюк Егор
Ониика Фрэнк
51'
Осула Вильям
 
53'
Слимане Анис
Осула Вильям
 
65'
 
Дамсгор Миккель
Баптист Шендон
66'
 
Олакигбе Майкл
Льюис-Поттер Кин
73'
Лоу Макс
Брукс Эндри
 
81'
Sydie Peck
Макати Джон
 
82'
Богл Джейден
 
90'
Робинсон Джек
 
90'
Фодеринхэм Уэсли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 330 Количество передач 485
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Шеффилд Юнайтед 20.2% (23)
X 29.8% (34)
Брентфорд 50% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
20
Богл
Джейден
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
21
Винисиус
Соуза
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
35
Брукс
Эндри
10
Арчер
Камерон
32
Осула
Вильям
1
Флеккен
Марк
14
Годдос
Саман
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
26
Баптист
Шендон
23
Льюис-Поттер
Кин
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
Шеффилд Юнайтед
4-1-4-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Брентфорд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
2:0
Ч
2:3
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.13
Макбарни Оливер 2 (1) 0.13
Арчер Камерон 2 0.13
Макати Джон 1 0.06
Богл Джейден 1 0.06
Норвуд Оливер 1 (1) 0.06
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.44
Йенсен Матиас 3 0.19
Висса Йоан 3 0.19
Мопе Нил 2 0.13
Норгор Кристиан 1 0.06
Коллинз Натан 1 0.06
Ми Бен 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 5 0
Робинсон Джек 5 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Богл Джейден 4 0
Осула Вильям 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хамер Густаво 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Трасти Остон 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Годдос Саман 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Шеффилд Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брентфорд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

0
13
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брентфорд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
4
18%
4
40%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
3
21%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
7
33%
4
31%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
5
23%
76-90

Пропущено

43
23
16 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
12%
2
9%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
6
14%
4
17%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
8
19%
6
26%
61-75
12
28%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Брентфорд

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
14.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
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    Прогнозы 114
    Шеффилд Юнайтед 20.2% (23)
    X 29.8% (34)
    Брентфорд 50% (57)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    20.2% (23)
    Ничья
    29.8% (34)
    Брентфорд
    50% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Брентфорд
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.9% (33)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    12.3% (14)
    0:1 Брентфорд
    11.4% (13)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    5.3% (6)
    1:3 Брентфорд
    1.8% (2)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    1.8% (2)
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