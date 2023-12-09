Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Годдос Саман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Брентфорд

86' Камерон Арчер не смог попасть в створ ударом издали

86' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Судье надоело, что Богл Джейден тянет время и он наказал его горчичником

82' Удар от ворот произведет Брентфорд

82' Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Висса Йоан пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем ловит мяч

80' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Камерон Арчер из команды Шеффилд Юнайтед в офсайде

77' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

76' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Мопе Нил не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

69' Висса Йоан нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

68' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Слимане Анис пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

59' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Оооо... вот это был удар! Слимане Анис должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Слимане Анис . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

52' Пиннок Итан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошую попытку сделал Ярмолюк Егор . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ярмолюк Егор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля