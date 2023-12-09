Тур: 16. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 28509 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТрасти Остон
29' Желтая карточкаОниика Фрэнк
1:0
45' ГолМакати Джон
51' Желтая карточкаОсула Вильям
82' Желтая карточкаБогл Джейден
90' Желтая карточкаРобинсон Джек
90' Желтая карточкаФодеринхэм Уэсли
90'+6
Ход матча
17'
29'
45'
1:0
51'
73'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
330 Количество передач 485
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
35
Брукс
Эндри
32
Осула
Вильям
14
Годдос
Саман
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Осула ВильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
26 Оне РайанПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
42 Sydie Peck
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Годдос СаманЗащитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.13
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.13
|Арчер Камерон
|2
|0.13
|Макати Джон
|1
|0.06
|Богл Джейден
|1
|0.06
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.06
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.44
|Йенсен Матиас
|3
|0.19
|Висса Йоан
|3
|0.19
|Мопе Нил
|2
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Коллинз Натан
|1
|0.06
|Ми Бен
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Шаде Кевин
|1
|0.06
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|5
|0
|Робинсон Джек
|5
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Богл Джейден
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хамер Густаво
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Шеффилд Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брентфорд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
0
13
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брентфорд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
4
18%
4
40%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
3
21%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
7
33%
4
31%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
5
23%
76-90
Пропущено
43
23
16 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
12%
2
9%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
6
14%
4
17%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
8
19%
6
26%
61-75
12
28%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
214
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|0:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Брентфорд
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
20.2% (23)
Ничья
29.8% (34)
Брентфорд
50% (57)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Брентфорд
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.9% (33)
2:1 Шеффилд Юнайтед
12.3% (14)
0:1 Брентфорд
11.4% (13)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.3% (6)
1:3 Брентфорд
1.8% (2)
2:0 Шеффилд Юнайтед
1.8% (2)
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