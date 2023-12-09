Первый тайм

10' Перед матчем букмекеры видели фаворитом встречи "Арсенал", но сейчас котировки, разумеется, изменились. Аналитики теперь уже в 45% оценивают вероятность победы "Астон Виллы".

9' Неприятное начало для "канониров", но впереди полно игрового времени, так что всё в этот вечер ещё может измениться. В любом случае завязку мы получили очень интересную.

8' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джон Макгинн!!!

Стартовая активной "вилланов" принесла свои плоды в дебюте встречи. Бэйли с правого фланга вошёл в штрафную площадку, отдал пас в центр на Макгинна, который с разворота с семи метров сумел пробить Райя.

7' Огрызнулись гости первой контратакой, но после заброса на правый край штрафной площади Сака не сумел нормально пробить с лёту правой ногой.

6' Уоткинс с левого фланга вошёл в штрафную площадку и наносил удар по воротам гостей, но выстрел на себя принял один из защитников "Арсенала".

5' Соарес подобрал мяч на подступах к чужой штрафной площади, но на дальний удар он не решился, решив просто отпасовать направо.