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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 11'
Арсенал
0'
1:0
7' Гол
Макгинн Джон

Ход матча

7'
Макгинн Джон
(Бэйли Леон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 151
Астон Вилла 16.6% (25)
X 30.5% (46)
Арсенал 53% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
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1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
8
Тилеманс
Юри
11
Уоткинс
Олли
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
Астон Вилла
4-4-1-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Арсенал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
6 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.85
1.2

Среднее время на гол

106
75

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.69

Среднее время на гол

38
53

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.5
Бэйли Леон 5 0.31
Соарес Дуглас 5 (3) 0.31
Диаби Мусса 3 0.19
Макгинн Джон 3 0.19
Кэш Мэтти 2 0.13
Дуран Джон 2 0.13
Торрес Пау II 2 0.13
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.31
Нкетиа Эдди 5 0.31
Эдегор Мартин 4 (2) 0.25
Троссар Леандро 3 0.19
Райс Деклан 3 0.19
Хаверц Кай 3 (1) 0.19
Мартинелли Габриэл 2 0.13
Жезус Габриэль 2 0.13
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 0
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Макгинн Джон 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Конса Эзри 2 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
19
Астон Вилла
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Арсенал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
5
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
6
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

33
32
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
8
24%
5
16%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
8
24%
10
31%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
9
43%
5
33%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Арсенал

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
7
1
6
1
2.5
3
5
3
4
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
10
5
7
8
2.5
5
10
3
12
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:1 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
14.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Перед матчем букмекеры видели фаворитом встречи "Арсенал", но сейчас котировки, разумеется, изменились. Аналитики теперь уже в 45% оценивают вероятность победы "Астон Виллы".
  • 9'
    Неприятное начало для "канониров", но впереди полно игрового времени, так что всё в этот вечер ещё может измениться. В любом случае завязку мы получили очень интересную.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джон Макгинн!!!
    Стартовая активной "вилланов" принесла свои плоды в дебюте встречи. Бэйли с правого фланга вошёл в штрафную площадку, отдал пас в центр на Макгинна, который с разворота с семи метров сумел пробить Райя.
  • 7'
    Огрызнулись гости первой контратакой, но после заброса на правый край штрафной площади Сака не сумел нормально пробить с лёту правой ногой.
  • 6'
    Уоткинс с левого фланга вошёл в штрафную площадку и наносил удар по воротам гостей, но выстрел на себя принял один из защитников "Арсенала".
  • 5'
    Соарес подобрал мяч на подступах к чужой штрафной площади, но на дальний удар он не решился, решив просто отпасовать направо.
  • 4'
    Не пытается "Арсенал" на первых минутах стремиться навязывать контригру соперникам. Строго сосредоточены в этот момент "канониры" работать строго на разрушении игры соперника.
  • 3'
    Со стандарта подача последовала на ближнюю штангу, но там на оборону хорошо отработал Жезус, который головой отбил мяч в аут.
  • Угловой
    2'
    Потрясная атмосфера нынче на "Вилла Парк". Публика стазу погнала своих любимцев вперёд и команда Унаи Эмери заработала угловой на правом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.3% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Арсенал

Исход игры
Астон Вилла
17% (27)
Ничья
30.2% (48)
Арсенал
52.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (84)
Меньше
28.21% (33)
Обе команды забьют
Да
94.02% (110)
Нет
5.98% (7)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33.3% (53)
1:1 Ничья
16.4% (26)
2:2 Ничья
8.8% (14)
2:1 Астон Вилла
6.9% (11)
1:3 Арсенал
2.5% (4)
1:0 Астон Вилла
1.9% (3)
0:1 Арсенал
1.9% (3)
2:3 Арсенал
1.3% (2)
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