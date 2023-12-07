Тур: 16. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
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Главный тренер: Стейвенберг Альберт
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История личных встреч
Астон Вилла
Арсенал
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
28 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
6 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
0.85
1.2
Среднее время на гол
106
75
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.69
Среднее время на гол
38
53
Всего голов
46
40
Голов в среднем за матч
1.64
1.43
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8
|0.53
|Бэйли Леон
|5
|0.33
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.33
|Диаби Мусса
|3
|0.2
|Макгинн Джон
|3
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.13
|Дуран Джон
|2
|0.13
|Торрес Пау II
|2
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.33
|Нкетиа Эдди
|5
|0.33
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.27
|Троссар Леандро
|3
|0.2
|Райс Деклан
|3
|0.2
|Хаверц Кай
|3 (1)
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.13
|Жезус Габриэль
|2
|0.13
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.07
|Зинченко Александр
|1
|0.07
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.07
|Уайт Бен
|1
|0.07
|Салиба Вильям
|1
|0.07
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Дуран Джон
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
2
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
9
19
Астон Вилла
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Арсенал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
5
38%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
1
9%
5
26%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
6
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
33
32
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
8
24%
5
16%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
8
24%
10
31%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
9
43%
5
33%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Арсенал
Точный счет
3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
61
35
34
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
96
105
78
510
312
312
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал
Исход игры
Астон Вилла
2.9% (1)
Ничья
20% (7)
Арсенал
77.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (29)
Меньше
17.14% (6)
Обе команды забьют
Да
94.29% (33)
Нет
5.71% (2)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
65.7% (23)
1:1 Ничья
11.4% (4)
2:2 Ничья
8.6% (3)
1:3 Арсенал
5.7% (2)
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