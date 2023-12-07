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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Астон Вилла
 
Позже
Арсенал
Астон Вилла
Арсенал

История личных встреч

Астон Вилла
Арсенал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
6 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.85
1.2

Среднее время на гол

106
75

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.69

Среднее время на гол

38
53

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.53
Бэйли Леон 5 0.33
Соарес Дуглас 5 (3) 0.33
Диаби Мусса 3 0.2
Макгинн Джон 3 0.2
Кэш Мэтти 2 0.13
Дуран Джон 2 0.13
Торрес Пау II 2 0.13
Рамси Джакоб 1 0.07
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.33
Нкетиа Эдди 5 0.33
Эдегор Мартин 4 (2) 0.27
Троссар Леандро 3 0.2
Райс Деклан 3 0.2
Хаверц Кай 3 (1) 0.2
Мартинелли Габриэл 2 0.13
Жезус Габриэль 2 0.13
Виейра Фабиу 1 (1) 0.07
Зинченко Александр 1 0.07
Томиясу Такэхиро 1 0.07
Уайт Бен 1 0.07
Салиба Вильям 1 0.07
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 0
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Макгинн Джон 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Конса Эзри 2 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
19
Астон Вилла
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Арсенал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
5
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
6
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

33
32
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
8
24%
5
16%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
8
24%
10
31%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
9
43%
5
33%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Арсенал

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
7
1
6
1
2.5
3
5
3
4
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
10
5
7
8
2.5
5
10
3
12
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 35
    Астон Вилла 2.9% (1)
    X 20% (7)
    Арсенал 77.1% (27)
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    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Арсенал
    3.62
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.9% (1)
    Ничья
    20% (7)
    Арсенал
    77.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.86% (29)
    Меньше
    17.14% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    94.29% (33)
    Нет
    5.71% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    65.7% (23)
    1:1 Ничья
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    1:3 Арсенал
    5.7% (2)
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