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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Шленск Вроцлав
0:0
Второй тайм: 67'
Корона Кельце
0'
35' Желтая карточка
Такач Далибор

Ход матча

35'
 
Такач Далибор
55'
 
Дякону Роналдо
Такач Далибор
55'
 
Шикавка Евгений
Далмау Адриан
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Корона Кельце
3.40
3.30
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4.37
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
23
Лукашик
Даниэль
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
8
Такач
Далибор
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

28 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.19

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.56
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 13 (5) 0.72
Самец-Талар Пётр 4 0.22
Науэль Матиас 4 0.22
Шварц Петр 2 0.11
Индже Бурак 2 0.11
Палюшек Александр 1 0.06
Кончковски Мартин 1 0.06
Patryk Szwedzik 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.24
Ноно Давид 3 (2) 0.18
Далмау Адриан 3 (1) 0.18
Дякону Роналдо 3 0.18
Шикавка Евгений 2 0.12
Чижички Матеуш 1 0.06
Затор Доминик 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jakub Konstantyn 1 0.06
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Шварц Петр 2 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Dawid Blanik 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
12
Шленск Вроцлав
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
6
32%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
5
36%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
1.5
Больше Меньше
4
12
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 0:0 17 3 9 5 19 - 20 18
15.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 0:0 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 0:0 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
11.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
12.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Корона Кельце
 0:0 9 1 5 3 7 - 10 8
14.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Такач Далибор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Корона Кельце
3.40
3.30
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4.37
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