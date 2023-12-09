  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 12376 Главный судья: Стефански Даниэль
Шленск Вроцлав
0:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
35' Желтая карточка
Такач Далибор
71' Желтая карточка
Ольсен Патрик
85' Желтая карточка
Martin Remacle
90'+4
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
23
Лукашик
Даниэль
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
8
Такач
Далибор
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

28 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.19

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.56
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 13 (5) 0.72
Самец-Талар Пётр 4 0.22
Науэль Матиас 4 0.22
Шварц Петр 2 0.11
Индже Бурак 2 0.11
Палюшек Александр 1 0.06
Кончковски Мартин 1 0.06
Patryk Szwedzik 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.24
Ноно Давид 3 (2) 0.18
Далмау Адриан 3 (1) 0.18
Дякону Роналдо 3 0.18
Шикавка Евгений 2 0.12
Чижички Матеуш 1 0.06
Затор Доминик 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jakub Konstantyn 1 0.06
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Ольсен Патрик 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Шварц Петр 2 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Martin Remacle 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
12
Шленск Вроцлав
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
6
32%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
5
36%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
6
8
10
1.5
4
13
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
15.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
11.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
12.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
14.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Такач Далибор получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шленск Вроцлав 0:0 Корона Кельце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     