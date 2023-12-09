Тур: 18. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 12376 Главный судья: Стефански Даниэль
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаТакач Далибор
71' Желтая карточкаОльсен Патрик
85' Желтая карточкаMartin Remacle
90'+4
Ход матча
35'
71'
85'
17
Шварц
Петр
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
28 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.17
1.19
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.56
0.83
Среднее время на гол
57
108
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.39
1.04
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|13 (5)
|0.72
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.22
|Науэль Матиас
|4
|0.22
|Шварц Петр
|2
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.11
|Палюшек Александр
|1
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.06
|Patryk Szwedzik
|1
|0.06
|Бейгер Лукаш
|1
|0.06
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.24
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.18
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.18
|Дякону Роналдо
|3
|0.18
|Шикавка Евгений
|2
|0.12
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Затор Доминик
|1
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.06
|Jakub Konstantyn
|1
|0.06
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
12
Шленск Вроцлав
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
6
32%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
5
36%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
45
35
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
116
810
413
315
215
117
116
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4