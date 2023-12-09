Тур: 18. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Damian Kos
1:1
Первый тайм: 45'
0'
0:1
19' ГолЭннали Лоуренс
27' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
1:1
44' ГолБранко Рафаэл
Ход матча
19'
44'
1:1
99
Семеду
Эди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
53 Tiago Matos
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
27 Сала Доминик
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Радомяк Радом
Гурник Забже
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
78
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.44
|Семеду Эди
|4
|0.22
|Вольски Рафал
|2
|0.11
|Семеду Лисандру
|2
|0.11
|Донис Христос
|1
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.06
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.06
|Роча Леонардо
|1
|0.06
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|6 (3)
|0.33
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Чиж Шимон
|2
|0.11
|Эннали Лоуренс
|2
|0.11
|Подольски Лукас
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Щесняк Криспин
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|6
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|1
|Секулич Борис
|4
|0
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
6
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Гурник Забже
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
33%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
5
25%
4
22%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
2
10%
5
28%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Гурник Забже
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
54
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
710
215
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|9.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 21
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|12.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|12.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4