Тур: 18. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 5647 Главный судья: Damian Kos
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЭннали Лоуренс
27' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
1:1
44' ГолБранко Рафаэл
45' Желтая карточкаСиплак Михал
45' Желтая карточкаNorbert Barczak
51' Желтая карточкаЯницки Рафал
51' Вторая желтая карточкаNorbert Barczak
63' Желтая карточкаMichal Kaput
68' Желтая карточкаБранко Рафаэл
77' Желтая карточкаПачеко Даниэль
90'+5
Ход матча
19'
44'
1:1
45'
45'
51'
51'
63'
68'
77'
99
Семеду
Эди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
53 Tiago Matos
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
27 Сала Доминик
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Радомяк Радом
Гурник Забже
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
78
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.44
|Семеду Эди
|4
|0.22
|Вольски Рафал
|2
|0.11
|Семеду Лисандру
|2
|0.11
|Донис Христос
|1
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.06
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.06
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Роча Леонардо
|1
|0.06
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|6 (3)
|0.33
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Чиж Шимон
|2
|0.11
|Эннали Лоуренс
|2
|0.11
|Подольски Лукас
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Щесняк Криспин
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|7
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|1
|Секулич Борис
|4
|0
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
6
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Гурник Забже
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
33%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
5
24%
4
21%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Гурник Забже
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
54
19
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
711
216
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|10.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|23 - 24
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|12.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|18 - 24
|18
|15.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|12.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4