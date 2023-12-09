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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 5647 Главный судья: Damian Kos
Радомяк Радом
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
19' Гол
Эннали Лоуренс
27' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
1:1
44' Гол
Бранко Рафаэл
45' Желтая карточка
Сиплак Михал
45' Желтая карточка
Norbert Barczak
51' Желтая карточка
Яницки Рафал
51' Вторая желтая карточка
Norbert Barczak
63' Желтая карточка
Michal Kaput
68' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
77' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
90'+5
12
Albert
Posiadala
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
7
Семеду
Лисандру
96
Pedro
Rodriguez2
1
Белица
Даниэль
19
Norbert
Barczak
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
7
Капралик
Адриан
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Радомяк Радом
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Гурник Забже

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
78

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.44
Семеду Эди 4 0.22
Вольски Рафал 2 0.11
Семеду Лисандру 2 0.11
Донис Христос 1 0.06
Кастаньеда Франк 1 0.06
Цихоцки Матеуш 1 0.06
Бранко Рафаэл 1 0.06
Роча Леонардо 1 0.06
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 6 (3) 0.33
Мусёлик Себастьян 2 0.11
Чиж Шимон 2 0.11
Эннали Лоуренс 2 0.11
Подольски Лукас 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Сиплак Михал 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Щесняк Криспин 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 7 0
Michal Kaput 5 0
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Pedro Rodriguez2 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Машаду Луиш 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Роча Леонардо 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 1
Секулич Борис 4 0
Щесняк Криспин 2 1
Яницки Рафал 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Капралик Адриан 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
6
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Гурник Забже
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
33%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
5
24%
4
21%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
5
26%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
Гурник Забже

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
1
9
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
2
16
4
14
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 17 11 4 2 29 - 14 37
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 0:0 17 6 4 7 23 - 24 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Краковия
 0:0 17 3 9 5 18 - 24 18
15.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 15 - 7 17
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 0:0 9 1 5 3 11 - 17 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 0:0 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
11.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
12.
Сталь Мелец
 0:0 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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