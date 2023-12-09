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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Краковия
0:0
Второй тайм: 50'
Сталь Мелец
0'
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Сталь Мелец
5.75
3.80
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6.85
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Все Коэффициенты
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
15
Глик
Камил
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
20
Karol
Knap
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
3
Сковгор
Андреас
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
1
Кохальски
Матеуш
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
27
Яунземс
Алвис
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
11
Krzysztof
Wolkowicz
Краковия
3-5-2
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Сталь Мелец

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 4 0.24
Ракочи Михал 3 0.18
Patryk Makuch 3 0.18
Karol Knap 3 (1) 0.18
Кялльман Беньямин 2 0.12
Атанасов Яни 1 0.06
Глик Камил 1 0.06
Ярошински Павел 1 0.06
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 8 0.47
Доманьски Мацей 3 0.18
Koki Hinokio 3 0.18
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.12
Эсселинк Берт 2 0.12
Матрас Матеуш 1 0.06
Тромбка Михал 1 0.06
Krzysztof Wolkowicz 1 0.06
Мерилуото Кай 1 0.06
Lukasz Gerstenstein 1 0.06
Piotr Wlazlo 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 5 0
Ракочи Михал 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Гицэ Вирджил 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Какабадзе Отар 1 1
Ярошински Павел 2 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
3
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
13
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
5
38%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
4
21%
5
21%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
8
35%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0

Результаты матчей

Краковия
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краковия
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
8
8
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 17 11 4 2 29 - 14 37
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 0:0 17 6 4 7 23 - 24 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Краковия
 0:0 17 3 9 5 18 - 24 18
15.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 15 - 7 17
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 0:0 9 1 5 3 11 - 17 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 0:0 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
11.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
12.
Сталь Мелец
 0:0 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Сталь Мелец
5.75
3.80
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6.85
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Краковия
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