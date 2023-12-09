Тур: 18. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 5164 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
2:2
Конец матча
0'
1:0
69' ГолКялльман Беньямин
2:0
80' ПенальтиKarol Knap
2:1
86' ГолМерилуото Кай
2:2
87' ГолГетингер Крыстян
90'+4
Ход матча
69'
80'
2:0
86'
2:1
87'
2:2
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Szymon Doba
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Краковия
Сталь Мелец
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Karol Knap
|4 (2)
|0.24
|Гицэ Вирджил
|4
|0.24
|Кялльман Беньямин
|3
|0.18
|Ракочи Михал
|3
|0.18
|Patryk Makuch
|3
|0.18
|Атанасов Яни
|1
|0.06
|Глик Камил
|1
|0.06
|Ярошински Павел
|1
|0.06
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|8
|0.47
|Доманьски Мацей
|3
|0.18
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.18
|Koki Hinokio
|3
|0.18
|Мерилуото Кай
|2
|0.12
|Эсселинк Берт
|2
|0.12
|Матрас Матеуш
|1
|0.06
|Тромбка Михал
|1
|0.06
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.06
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.06
|Piotr Wlazlo
|0
|0
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Какабадзе Отар
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
5
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
13
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
5
45%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
5
33%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
2
10%
7
27%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
29%
6
23%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
8
32%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
8
32%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0
Результаты матчей
Краковия
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краковия
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
62
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
611
98
116
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 14
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|12.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|15.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|14.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4