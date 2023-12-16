Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

55' Команда Ньюкасл имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Гордон Энтони не смог попасть в створ ударом издали

55' Крафт Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Валентино Ливраменто нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Фулхэм

47' Крафт Эмиль из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

44' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновится спорным мячом

44' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ньюкасл пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ньюкасл

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Оооо... вот это был удар! Лонгстафф Шон должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Лонгстафф Шон . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

41' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Фулхэм

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Крафт Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Фулхэм

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Оооо... вот это был удар! Айуоби Алекс должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Айуоби Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Уилсон Каллум нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

33' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Пальинья Жоау пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

32' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Ньюкасл

31' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гордон Энтони и попал в перекладину!

30' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Фулхэм

22' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Хименес Рауль из команды Фулхэм - была желтая, а стала красная.

21' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фулхэм

20' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Хименес Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Гимараэс Бруно не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Фулхэм

16' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

11' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Фулхэм

10' Гордон Энтони пробил со штрафного прямо в стенку

9' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хименес Рауль бьет ударом через себя, но Мартин Дубравка блокирует удар!

6' Удар от ворот произведет Фулхэм

6' Шёр Фабиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Фулхэм

1' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Фулхэм начинает с центра поля