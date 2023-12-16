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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Ньюкасл
3:0
Второй тайм: 86'
Фулхэм
0'
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Хименес Рауль
22' Красная карточка
Хименес Рауль
1:0
57' Гол
Майли Льюис
2:0
64' Гол
Альмирон Мигель
70' Желтая карточка
Пальинья Жоау
81' Желтая карточка
Рид Бобби
3:0
82' Гол
Бёрн Дэн

Ход матча

14'
Крафт Эмиль
Шёр Фабиан
 
21'
 
Хименес Рауль
22'
 
Хименес Рауль
36'
Майли Льюис
Жоэлинтон
 
57'
Майли Льюис
(Гимараэс Бруно)
1:0
61'
 
Родриго Мунис
Кастань Тимоти
61'
 
Тете Кенни
Перейра Андреас
64'
Альмирон Мигель
(Гордон Энтони)
2:0
70'
 
Пальинья Жоау
76'
 
Лукич Саша
Кэрни Том
76'
 
Рид Харрисон
Пальинья Жоау
77'
 
Рид Бобби
Айуоби Алекс
81'
 
Рид Бобби
82'
Бёрн Дэн
3:0
84'
Ритчи Мэтт
Ливраменто Валентино
 
84'
Ботман Свен
Бёрн Дэн
 
84'
Холл Льюис
Гордон Энтони
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 351 Количество передач 142
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 118
Ньюкасл 86.4% (102)
X 8.5% (10)
Фулхэм 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Фулхэм
1.91
3.85
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
Ньюкасл
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Фулхэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
Ч
1:3
Ч
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.9
1.5

Среднее время на гол

100
60

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.6

Среднее время на гол

69
150

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.1
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.41
Исак Александр 7 (1) 0.41
Гордон Энтони 6 0.35
Альмирон Мигель 3 0.18
Жоэлинтон 2 0.12
Лонгстафф Шон 2 0.12
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Гимараэс Бруно 1 0.06
Барнс Харви 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Майли Льюис 1 0.06
Бёрн Дэн 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Тонали Сандро 1 0.06
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 4 (2) 0.24
Хименес Рауль 4 0.24
Айуоби Алекс 3 0.18
Рид Бобби 3 0.18
Уилсон Гарри 2 0.12
Пальинья Жоау 2 0.12
Винисиус Карлос 2 0.12
Перейра Андреас 1 0.06
Кэрни Том 1 0.06
Рим Тим 1 0.06
Тете Кенни 1 0.06
Адарабиойо Олуватосин 1 0.06
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Триппьер Киран 5 0
Гимараэс Бруно 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Жоэлинтон 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 6 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Хименес Рауль 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Фулхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
10
Ньюкасл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фулхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

12
17
Ньюкасл
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Фулхэм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
50%
3
20%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

33
28
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
5
18%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
8
24%
6
21%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Фулхэм

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
8
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
4
4
3
5
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
4
12
2.5
5
11
4
12
3.5
2
14
2
14
4.5
2
14
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 17 11 3 3 40 - 19 36
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Челси
 2:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 0:3 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
15.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 8 6 2 0 22 - 8 20
5.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 0:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 2:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 2:0 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
15.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 81'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 70%, Фулхэм: 30%.
    • 80'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Родриго Мунис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Лено Бернд из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Диоп Исса из команды Фулхэм заходит слишком далеко, он валит Уилсон Каллум.
    • 78'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.5% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Ньюкасл 86.4% (102)
    X 8.5% (10)
    Фулхэм 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Фулхэм
    1.91
    3.85
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    99.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Фулхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    86.4% (102)
    Ничья
    8.5% (10)
    Фулхэм
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.14% (77)
    Меньше
    31.86% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    47.5% (56)
    1:0 Ньюкасл
    14.4% (17)
    3:1 Ньюкасл
    10.2% (12)
    2:0 Ньюкасл
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Фулхэм
    2.5% (3)
    3:0 Ньюкасл
    1.7% (2)
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