Тур: 17. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
21' Undefined phrase: football_event_Хименес Рауль
22' Красная карточкаХименес Рауль
1:0
57' ГолМайли Льюис
2:0
64' ГолАльмирон Мигель
70' Желтая карточкаПальинья Жоау
81' Желтая карточкаРид Бобби
3:0
82' ГолБёрн Дэн
Ход матча
21'
22'
36'
57'
1:0
64'
2:0
70'
76'
81'
82'
3:0
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
351 Количество передач 142
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Фулхэм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.9
1.5
Среднее время на гол
100
60
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.6
Среднее время на гол
69
150
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.1
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.41
|Исак Александр
|7 (1)
|0.41
|Гордон Энтони
|6
|0.35
|Альмирон Мигель
|3
|0.18
|Жоэлинтон
|2
|0.12
|Лонгстафф Шон
|2
|0.12
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|1
|0.06
|Барнс Харви
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Майли Льюис
|1
|0.06
|Бёрн Дэн
|1
|0.06
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.06
|Тонали Сандро
|1
|0.06
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.24
|Хименес Рауль
|4
|0.24
|Айуоби Алекс
|3
|0.18
|Рид Бобби
|3
|0.18
|Уилсон Гарри
|2
|0.12
|Пальинья Жоау
|2
|0.12
|Винисиус Карлос
|2
|0.12
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.06
|Тете Кенни
|1
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.06
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|6
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Хименес Рауль
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Фулхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
10
Ньюкасл
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фулхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
12
17
Ньюкасл
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Фулхэм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
33
28
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
12%
2
7%
1-15
4
12%
5
18%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
8
24%
6
21%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Фулхэм
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
8
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
44
35
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
610
412
511
412
214
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|2:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|40 - 19
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|3:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|15.
|1:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|0:2 Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|3:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|4.
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|22 - 8
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|0:3 Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|2:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|0:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|15.
|3:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|9 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Фулхэм
Исход игры
Ньюкасл
86.4% (102)
Ничья
8.5% (10)
Фулхэм
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
47.5% (56)
1:0 Ньюкасл
14.4% (17)
3:1 Ньюкасл
10.2% (12)
2:0 Ньюкасл
10.2% (12)
1:1 Ничья
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Фулхэм
2.5% (3)
3:0 Ньюкасл
1.7% (2)
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