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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Борнмут
 
Остановлена
Лутон Таун

Ход матча

3'
0:1
Адебайо Элайджа
(Доти Алфи)
12'
 
Доти Алфи
46'
Биллинг Филип
Семеньо Антуан
 
58'
Соланке Доминик
1:1
59'
 
Раддок Пелли
Самби Локонга Альберт-Мбойо
59'
 
Моррис Карлтон
Адебайо Элайджа
59'
 
Огбене Чидози
Таунсенд Андрос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 263 Количество передач 200
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Борнмут 92.5% (111)
X 6.7% (8)
Лутон Таун 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Лутон Таун
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Соланке
Доминик
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
6
Баркли
Росс
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
30
Таунсенд
Андрос
19
Браун
Джейкоб
11
Адебайо
Элайджа
Борнмут
4-2-3-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Борнмут
Лутон Таун

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
3:2
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
0:0
К
4:0
ВЛ
1:1
ВЛ
3:3
ПЛ
1:4
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 9 0.56
Семеньо Антуан 3 0.19
Тавернер Маркус 2 0.13
Биллинг Филип 2 0.13
Сенеси Маркос 2 0.13
Синистерра Луис 1 0.06
Брукс Дэвид 1 0.06
Мур Киффер 1 0.06
Клюйверт Джастин 1 0.06
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 5 0.31
Моррис Карлтон 3 (2) 0.19
Браун Джейкоб 2 0.13
Локьер Том 1 0.06
Огбене Чидози 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Андерсен Мадс 1 0.06
Чон Тахит 1 0.06
Ошо Гэбриэл 1 0.06
Менги Теден 1 0.06
Доти Алфи 0 0
Таунсенд Андрос 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Семеньо Антуан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Кристи Райан 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Доти Алфи 3 0
Баркли Росс 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0

Результаты матчей

Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лутон Таун
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лутон Таун
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

10
4
Борнмут
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лутон Таун
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
4
57%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
4
18%
8
47%
76-90

Пропущено

29
32
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
8
28%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0

Результаты матчей

Борнмут
Лутон Таун

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 2:2 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 0:3 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
15.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 2:2 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 0:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 2:2 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
15.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Весь список
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    Прогнозы 120
    Борнмут 92.5% (111)
    X 6.7% (8)
    Лутон Таун 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Лутон Таун
    7.50
    5.00
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    7.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут - Лутон Таун

    Исход игры
    Борнмут
    92.5% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Лутон Таун
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    46.7% (56)
    1:0 Борнмут
    19.2% (23)
    2:0 Борнмут
    11.7% (14)
    3:1 Борнмут
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    5% (6)
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