Тур: 17. Стадион: Виталити. Главный судья: Хупер Саймон
Остановлена
Ход матча
3'
0:1
12'
58'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
263 Количество передач 200
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Лутон Таун
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|9
|0.56
|Семеньо Антуан
|3
|0.19
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Биллинг Филип
|2
|0.13
|Сенеси Маркос
|2
|0.13
|Синистерра Луис
|1
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.06
|Мур Киффер
|1
|0.06
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|5
|0.31
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.19
|Браун Джейкоб
|2
|0.13
|Локьер Том
|1
|0.06
|Огбене Чидози
|1
|0.06
|Баркли Росс
|1
|0.06
|Андерсен Мадс
|1
|0.06
|Чон Тахит
|1
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|1
|0.06
|Менги Теден
|1
|0.06
|Доти Алфи
|0
|0
|Таунсенд Андрос
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Браун Джейкоб
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Баркли Росс
|2
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лутон Таун
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лутон Таун
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
10
4
Борнмут
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лутон Таун
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
4
18%
8
47%
76-90
Пропущено
29
32
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
3
9%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
8
28%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Результаты матчей
Борнмут
Лутон Таун
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
79
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|2:2 Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|3:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|15.
|2:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|3:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|2:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|0:3 Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|2:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|2:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|0:3 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|15.
|3:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|9 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут - Лутон Таун
Исход игры
Борнмут
92.5% (111)
Ничья
6.7% (8)
Лутон Таун
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
46.7% (56)
1:0 Борнмут
19.2% (23)
2:0 Борнмут
11.7% (14)
3:1 Борнмут
5.8% (7)
1:1 Ничья
5% (6)
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