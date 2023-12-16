Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Лутон Таун имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тавернер Маркус пробует нанести удар издали, но Томас Каминьски держит все под контролем

46' Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Таунсенд Андрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

37' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Теден Менги выиграл воздушное противоборство у Семеньо Антуан

35' Удар от ворот произведет Борнмут

34' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок из команды Лутон Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Борнмут

27' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Соланке Доминик нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

26' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Теден Менги выиграл воздушное противоборство у Соланке Доминик

21' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тавернер Маркус не смог попасть в створ ударом издали

20' Кристи Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Борнмут

16' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

15' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Борнмут

13' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Судье надоело, что Доти Алфи тянет время и он наказал его горчичником

11' Теден Менги наказан за толчок Смит Адам

10' Семеньо Антуан наказан за толчок Теден Менги

9' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Команда Лутон Таун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля