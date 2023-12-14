Тур: 17. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Тейлор Энтони
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бёрнли
Эвертон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.56
Среднее время на гол
60
162
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.19
|Браунхилл Джош
|3
|0.19
|Амдуни Зеки
|2
|0.13
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.13
|Одоберт Уилсон
|2
|0.13
|Тэйлор Чарли
|1
|0.06
|Колеошо Лука
|1
|0.06
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.19
|Макнил Дуайт
|2
|0.13
|Миколенко Виталий
|2
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.06
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.06
|Данджума Арно
|1
|0.06
|Гомеш Бету
|1
|0.06
|Доббин Льюис
|1
|0.06
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|О'Ши Дара
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|5
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Шон
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Гарнер Джеймс
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
3
Бёрнли
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эвертон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
10
Бёрнли
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
25%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
22%
5
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Пропущено
32
18
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
2
11%
1-15
5
16%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
9
28%
6
33%
61-75
7
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Результаты матчей
Бёрнли
Эвертон
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
36
17
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
313
610
115
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон
Исход игры
Бёрнли
14.3% (6)
Ничья
26.2% (11)
Эвертон
59.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
38.1% (16)
1:1 Ничья
21.4% (9)
0:1 Эвертон
19% (8)
2:1 Бёрнли
9.5% (4)
0:0 Ничья
4.8% (2)
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