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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Бёрнли
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 40
Бёрнли 15% (6)
X 25% (10)
Эвертон 60% (24)
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Эвертон

История личных встреч

Бёрнли
Эвертон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.56

Среднее время на гол

60
162

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.19
Браунхилл Джош 3 0.19
Амдуни Зеки 2 0.13
Родригес Джей 2 (1) 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.13
Одоберт Уилсон 2 0.13
Тэйлор Чарли 1 0.06
Колеошо Лука 1 0.06
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Бейер Джордан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.38
Калверт-Льюин Доминик 3 0.19
Макнил Дуайт 2 0.13
Миколенко Виталий 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.06
Гуэйе Идрисса 1 0.06
Данджума Арно 1 0.06
Гомеш Бету 1 0.06
Доббин Льюис 1 0.06
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэйлор Чарли 5 0
Каллен Джош 5 0
Бейер Джордан 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Берге Сандер 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
О'Ши Дара 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 5 0
Брэнтуэйт Джерред 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Шон 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
3
Бёрнли
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Эвертон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
10
Бёрнли
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
25%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
6
33%
3
30%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
22%
5
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Пропущено

32
18
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
2
11%
1-15
5
16%
4
22%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
9
28%
6
33%
61-75
7
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0

Результаты матчей

Бёрнли
Эвертон

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Бёрнли 15% (6)
    X 25% (10)
    Эвертон 60% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Эвертон
    3.70
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    3.45
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    3.65
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон

    Исход игры
    Бёрнли
    14.3% (6)
    Ничья
    26.2% (11)
    Эвертон
    59.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    38.1% (16)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    0:1 Эвертон
    19% (8)
    2:1 Бёрнли
    9.5% (4)
    0:0 Ничья
    4.8% (2)
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