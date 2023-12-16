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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Сити
2:2
Второй тайм: 90+'
Кристал Пэлас
0'
1:0
24' Гол
Грилиш Джек
40' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
42' Желтая карточка
Эдерсон Мораес
2:0
54' Гол
Льюис Рико
2:1
76' Гол
Матета Жан-Филипп
2:2
90' Пенальти
Олисе Майкл

Ход матча

24'
Грилиш Джек
(Фоден Фил)
1:0
34'
 
Озо Дэвид
Уорд Джоэл
40'
 
Андерсен Йоаким
42'
Эдерсон Мораес
 
54'
Льюис Рико
2:0
76'
2:1
Матета Жан-Филипп
(Шлупп Джеффри)
81'
 
Ахамада Науиру
Ридевальд Жайро
81'
 
Франса Матеус
Шлупп Джеффри
90'
 
Эзе Эберечи
Клайн Натаниэль
90'
2:2
Олисе Майкл

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 367 Количество передач 136
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 125
Манчестер Сити 96% (120)
X 2.4% (3)
Кристал Пэлас 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Кристал Пэлас
1.19
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
30
Хендерсон
Дин
2
Уорд
Джоэл
6
Гехи
Марк
16
Андерсен
Йоаким
17
Клайн
Натаниэль
3
Митчелл
Тайрик
7
Олисе
Майкл
44
Ридевальд
Жайро
26
Ричардс
Крис
15
Шлупп
Джеффри
14
Матета
Жан-Филипп
Манчестер Сити
4-2-3-1
Кристал Пэлас
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

23 матча

73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

3.18
1.58

Среднее время на гол

28
56

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.33
0.91

Среднее время на гол

270
99

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.82
Альварес Хулиан 4 0.24
Фоден Фил 4 0.24
Силва Бернарду 4 0.24
Родри Эрнандес 3 0.18
Грилиш Джек 3 0.18
Доку Жереми 2 0.12
Аке Натан 2 0.12
Аканджи Мануэль 2 0.12
Льюис Рико 1 0.06
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.35
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.12
Андерсен Йоаким 2 0.12
Эзе Эберечи 2 (1) 0.12
Айю Джордан 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.06
Олисе Майкл 1 0.06
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 6 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

17
3
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

20
7

Голы по времени матча

Забито

19
8
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
38%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
5
26%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Забито

38
16
18 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
13%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
5
13%
6
38%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
9
24%
5
31%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
33%
4
18%
61-75
5
28%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
1
7
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
3
13
7
9
2.5
1
15
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 17 11 3 3 40 - 19 36
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Челси
 2:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 0:3 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
15.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 8 6 2 0 22 - 8 20
5.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 0:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 2:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 2:0 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
15.
Ньюкасл
 3:0 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Пенальти
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:2!!! МАЙКЛ ОЛИСЕ!!!
     
  • Пенальти!
    90'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МАНЧЕСТЕР СИТИ"!!! Вторым темпом атака пошла, Матета ворвался в чужую штрафную, где наткнулся на подножку от Фодена! Спустя полсекунды раздумий Тирни "ставит" на точку!
  • 90'
    Франсаа! Вот это было неплохо! Подал он на Матета, который поборолся за мяч, но всё же упустил его в чужой штрафной.
  • Замена
    90'
    Замена от Ходжсона на самую концовку - Эзе меняет Клайна.
  • Дополнительное время
    90'
    +4 минуты ко второму тайму от Тирни.
  • 90'
    Плавно под аккомпанемент владения "Сити" подбирается игра к своему концу. Но вот Олисе на правом фланге подбор совершил и подал в штрафную хозяев, однако летящий мяч перелетел всех.
  • Фол, нарушение
    88'
    Чуть активнее стали действовать игроки гостей, видимо, понимая, что времени у них всё меньше и меньшее. Но вновь теряют они мяч, а Ахамада фолит на Фодене на левом фланге обороны "орлов".
  • Опасный момент
    87'
    Хендерсон! Браво! Ответная контратака пошла у "горожан", Бернарду наносит удар с правого фланга с острого угла, где Дин в очередной раз спасает свою команду в прыжке!
  • Фол, нарушение
    86'
    Неплохая атака правым флангом у "орлов" могла получиться, но Ричардс фолит на Льюисе.
  • 84'
    Снова гости мяч теряют и отдают его игрокам "Сити". Пока в позиции выжидающего зверя гости, в надежде на контратаку. Но сколько можно ждать ещё? Игра почти заканчивается.
  • 83'
    Левым флангом атаку "орлы" организовали, однако передача в штрафную не получилась - Уокер выигрывает борьбу и скидывает головой мяч Эдерсону.
  • 82'
    Восемь минут до конца встречи, а картина матча не меняется после гола гостей. Мяч всё также у "горожан", но никаких опасных моментов. Редкий перехват гостям удаётся.
  • Замена
    80'
    Наконец, замены в нашей игре! Ходжсон новых игроков на поле выпускает, уходят Ридевальд и Шлупп, Ахамада и Франса в игру вступают.
  • 80'
    Ощущение, что почти не притрагиваются к мячу после гола игроки гостей. Уж слишком активно мяч к себе прибрали "горожане".
  • 78'
    Долго владеют мячом игроки "Сити", прижав гостей к своим воротам. Но опасных моментов команда Гвардиолы пока не создаёт.
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    • 77'
      И прекрасная реализация у "орлов" сегодня, не могу не похвалить. Два момента создали - один реализовали! Игроки "Сити" тем временем в атаке... Что теперь делать будут?
    • Описание гола
      75'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:1!!! Матета сокращает счёт и дарит нам интригу! Правый фланг провалился у "горожан" с Уокером во главе, Шлупп мяч получил и протащил его почти ко вратарской Эдерсона, где прострелил на Матета. Тот в подкате переправил мяч в ворота хозяев поля!!!
       
    • 74'
      Родри мяч на Грилиша посылал, но тот упустил его за лицевую, пытаясь догнать. Очередной перспективной атаки у "Сити" не вышло.
    • 73'
      В атаку правым флангом вырвались "орлы", снова Олисе в действии. В очередной раз не может он в соло пройти заслоны из обороны "горожан", которая против него играет сегодня здорово.
    • 71'
      Правым флангом Бернарду исполнил прострел - дошёл он аж до Хендерсона, который ногой выбивает сферу со своей территории.
    • 70'
      Грилиш левым флангом пытался "накрутить" финтами Клайна, но не смог и отдал мяч на противоположный фланг, где с ним уже Бернарду и компания.
    • 69'
      А Гвардиола, несмотря на тотальное преимущество своей команды, чем-то недоволен и подошёл к бровке, давая советы своим подопечным. С мячом, как и большую часть времени - игроки "горожан".
    • Опасный момент
      67'
      Уокееер! Отличную Кайл подачу оформил на Грилиша на дальнюю штангу с правого фланга, тот пробил по воротам Хендерсона и попал в Клайна прямо ему в руку! Однако прижата была конечность у защитника, никакого пенальти по поведению Пола Тирни не намечается.
    • 66'
      Олисе правым флангом разогнал атаку своей команды, подобрался к чужой штрафной, но нарвался на блок от Родри и Аке.
    • Фол, нарушение
      65'
      Довольно плохим вышел кросс от Альвареса, оборона "орлов" с ним справляется. Но с мячом по-прежнему "горожане" остаются и прерывают собственную атаку лишь фолом в атаке.
    • Угловой
      65'
      А здесь угловой после сейва вратаря гостей! Альварес у мяча.
    • Травма, повреждение
      64'
      Видимо, потянул мышцу голкипер "орлов", парируя удар игрока "горожан". Пока пауза в игре возникла...
    • Опасный момент
      63'
      Бернарду Силва!!! Отличная попытка дальнего удара от него с метров 20-25! Парирует выстрел с правого фланга Хендерсон, получая в процессе травму...
    • 62'
      Митчелл отлично отрабатывает на левом фланге обороны "Пэлас" против Силвы, останавливая неплохой прострел от португальца! 
    • 60'
      Справляются игроки "Сити" с не слишком хитрой подачей от Олисе.
    • Фол, нарушение
      59'
      Ответной атакой игроки "Пэлас" заработали штрафной на правом фланге! Олисе у мяча, сегодня он отвечает за все стандарты гостей.
    • 58'
      Удар головой от Гвардиола - парирует летящий с метров 10 мяч Хендерсон. Отбиваются "орлы" на сей раз.
    • Угловой
      57'
      И вновь неумолимая атака "Сити" в действии. Гвардиол левым флангом пытался создать что-то опасное, но не смог и отдал Грилишу. Тот по центру разогнал атаку своей команды, подал в штрафную и заработал корнер!
    • Видеоповтор
      55'
      И даже здесь видеоассистентам что-то не понравилось, но на этот раз гораздо быстрее решение бригада на ВАР приняла. 2:0, гол засчитан!
    • Описание гола
      54'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Но они всё таки забивают через 30 секунд после отменённого гола! Это Рико ЛЬЮИС!!! Грилиш сместился в центр, отдал передачу на Родри, который "отскоком" сделал ассист на Льюиса, тот в чужой штрафной мяч получил и подобрался максимально близко к воротам Хендерсона!
       
    • Судья
      54'
      Да, отменяет Тирни второй гол "Сити" из-за офсайда. А значит, жива интрига в нашем матче.
    • Офсайд
      53'
      Нет гола, как же так! Неужели пассивный офсайд?
    • 53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0, Хулиан Альварес - прямым ударом со штрафного!!!
       
    • Фол, нарушение
      52'
      Олисе грубо сыграл в отборе против Грилиша на левом фланге атаки "Сити", очень неплохой штрафной с острого угла заработали хозяева!
    • Опасный момент
      51'
      А вот это неплохо! Гехи с левого фланга на Шлуппа подачу исполнил, Джеффри в падении пытался пробить, но сантиметров ему не хватило, чтоб в районе 11-метровой отметки мяч достать!
    • 50'
      Подача с правого фланга от Бернарду - Клайн выносит сферу из штрафной своей команды. 
    • 49'
      Олисе пытался навязать борьбу обороне "Сити" на правом фланге, но заработал только аут, который ни к чему полезному не привёл.
    • 48'
      Неспеша контролируют мяч "горожане" в первые минуты второго тайма. Диаш на левый фланг на Гвардиола загружал мяч, но хорват борьбу проиграл.
    • 47'
      Не вижу я замен ни у той, ни у другой команды. Значит, составы прежними остаются. Напомню, что у "орлов" в первом тайме была вынужденная ротация - Озо заменил Уорда, получившего травму.
    • Второй тайм начался
      46'
      Возвращаемся на второй тайм, матч продолжается!!!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершается первый тайм, немного отдохнём и вернёмся на "Этихад Стэдиум"! 1:0, впереди "горожане" благодаря голу Грилиша.
    • 45'
      Матета на скорости мог выйти один на один с Эдерсоном, но тут бразилец уже прочитал передачу "орлов" оперативно и опередил форварда!
    • 45'
      Крайне неудачная подача вышла у Олисе. Мяч оказался у Клайна, который не смог чётко забросить сферу в штрафную "Сити".
    • Угловой
      45'
      Андерсен на левом фланге в борьбе заработал корнер для своей команды, Олисе у мяча готов подавать его.
    • Фол, нарушение
      45'
      Матета и Олисе вырывались в контратаку два в три, Гвардиол фолом останавливает Майкла! Штрафной на чужой половине поля заработали "орлы" на правом фланге.
    • 45'
      Гехи в очередной раз подстраховывает свою команду в обороне, прерывая навес от Грилиша. Трудно сказать, с каким счётом бы вели "горожане", если бы не защитник сборной Англии.
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавляет Пол Тирни к первому тайму. 
    • Опасный момент
      44'
      Опаснейший удар от Майкла Олисе!!! Сантиметров не хватило ему, чтобы попасть в правую "девятку" ворот Эдерсона. Изящный гол со штрафного мог получиться. Мог, да не получился..
    • Желтая карточка
      44'
      И опаснейший штрафной сейчас будет у "Пэлас". Эдерсон за свой фол получил "горчичник".
    • Фол, нарушение
      43'
      А вот это опасно!!! Матета внезапно вырвался один на один с Эдерсоном, который грубо и нечётко сыграл в отборе против форварда! Буквально снёс голкипер нападающего почти на линии штрафной своей команды!
    • 42'
      Клайн задумал такое редкое событие этого матча как атака гостей, по правому флангу Натаниэль действовал. Однако безуспешно - на полпути к воротам "Сити" его остановили.
    • Опасный момент
      40'
      Бернарду решил исполнить навес - Ричардс выносит снаряд из опасной зоны, но там его подхватил Фоден, который метров с 25 пробил чуть правее штанги ворот Хендерсона! Ух, жара! Повезло гостям, что не нашёл мяч "девятку".
    • Желтая карточка
      39'
      Гвардиол с левого фланга задумал прострел - он не получился. Аке вторым темпом мяч подхватил, но нарвался на фол от Андерсена. Безрассудный подкат Йоакима завершается первой в игре жёлтой карточкой и опасным штрафным ударом.
    • 38'
      И вновь с мячом игроки чемпиона Англии. Комбинируют они флангами, в итоге Гвардиола решил подать в штрафную гостей, где Гехи выпрыгивает выше всех и выбивает сферу подальше.
    • 36'
      Не закончился чем-то острым стандарт хозяев. Как итог - Уокер отважился на дальний удар метров с 25, который до ворот Хендерсона не дошёл.
    • Угловой
      35'
      Какой плотный удар по воротам Хендерсона! Гвардиол сегодня очень забить хочет, бил Йошко с левого фланга с линии штрафной, голкипер мяч достаёт из ближнего угла и переводит его на корнер.
    • Замена
      34'
      Да, так и есть, не может продолжить игру Уорд. Очередная травма у гостей, на ровном месте буквально, ведь ей не предшествовал какой-то жёсткий стык. Озо меняет защитника.
    • 34'
      Какие-то проблемы со здоровьем у Уорда... И, похоже, серьёзные. Замена напрашивается.
    • 33'
      Аке пробил по воротам головой метров с 15 после подачи, почти с линии штрафной, но сильно выше перекладины ворот Хендерсона.
    • Фол, нарушение
      32'
      Штрафной на левом фланге заработали хозяева. У мяча Бернарду и Альварес.
    • 31'
      И снова неспеша свою атаку планируют "горожане". Мяч дошёл даже до Эдерсона, который за первый тайм мог изрядно замёрзнуть. Не лето в Манчестере, однако.
    • 30'
      Перевод налево у хозяева - Гвардиол снова в атаке! Теперь пытался хорват финтами пройти защиту "орлов", но не хватило ему скилла. 
    • Опасный момент
      29'
      Гвардиол! Вот это исполнение! На позиции центрфорварда Йошко каким-то чудом оказался, попросил передачу с правого фланга и из центра штрафной бил по воротам Хендерсона - выручает свою команду Дин, парируя удар!!!
    • 28'
      И не ринулись отыгрываться гости. Почти сразу подопечные Ходжсона отдали мяч хозяевам...
    • Судья
      27'
      Да, засчитан гол!!! В правильном положении в итоге Грилиш оказался. Пол Тирни указывает на центр поля.
    • 26'
      Просто миллиметры сейчас решают эпизод. Работает ВАР. Кто ближе к воротам оказался, Грилиш или Клайн?
    • Видеоповтор
      25'
      А не всё так очевидно в этом голе... Есть подозрение, что в небольшом офсайде Грилиш оказался в момент приёма мяча. 
    • Описание гола
      24'
      А вот и ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! К этому всё шло, друзья. Грилиш! Проникающая передача от Фодена с линии штрафной нашла Грилиша, который метров с 13 пробил в правый нижний угол ворот Хендерсона из центра штрафной гостей!
    • 23'
      Уокер и Бернарду снова пытались что-то придумать на правом фланге - гости присели глубоко в оборону и не дали им ничего сделать. Кайл перевёл мяч на левый фланг, где Аке решил исполнить дальний удар - точно в соперника...
    • 21'
      Олисе, наконец, в атаку свою команду вывел, три на три по началу "орлы" выходили, но слишком замешкался Майкл - в итоге вся оборона хозяев его догнала. Отдал он после передачу на Шлуппа, который пробил в защитника из-за пределов штрафной "Сити"  на левом фланге.
    • 20'
      Пока не могу не похвалить Бернарду на правом фланге. Невероятную активность показывает португалец. Пожалуй, самый заметный игрок в созидательных действиях у хозяев. На втором месте Уокер, который всячески помогает мячу дойти до Силвы.
    • 19'
      Чуть дальше отошли игроки "Сити" от штрафной гостей - Диаш и Аке перепасовку у центрального круга устроили. Далее на Грилиша пошёл перевод, где оборона гостей надёжна.
    • 18'
      Бернарду решил навесить с правого фланга во вратарскую Хендерсона - лёгкая добыча для Уорда, выносит "ветеран" гостей мяч подальше головой.
    • 17'
      И снова правый фланг хозяев дарит острый момент - это Уокер делал скрытую передачу в штрафную на Альвареса, но Гехи опять на чеку. Пока самый заметный игрок гостей лидер обороны "орлов".
    • Опасный момент
      16'
      ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ! Как мяч в сетку не попал?! Бернарду отдал на вбегающего в штрафную Льюиса, который нашёл Родри - тот с метров 11-12 пробил в упор по воротам Хендерсона и только нога Гехи не дала сфере залететь в ворота!
    • 16'
      А на поле ничего нового - мяч по-прежнему у "горожан". 
    • 15'
      На флангах обороны гостей разместились знакомый нам по "Ливерпулю" Натаниэль Клайн и Тайрик Митчелл. Но их скорости мы пока тоже не заметили.
    • 14'
      Давайте подумаем, благодаря чему гости могут сегодня как-то изменить счёт на табло в свою пользу? Разумеется, благодаря их быстрым флангам, которые мы пока не видим. Джеффри Шлупп и Майкл Олисе на них расположились в зоне полузащиты.
    • 13'
      Действительно, 80 на 20 по владению, говорит статистика! Тем временем, "орлы" попытались как-то изменить ситуацию, но не вышло - защита "горожан" мяч на линии центра поля перехватила.
    • 12'
      Ощущение, будто в известном футбольном симуляторе кто-то управляет игроками "горожан" на уровне сложности "новичок" пока. Что там по владению мячом? Предполагаю, около 90 на 10.
    • Опасный момент
      11'
      И ещё один удар почти с линии штрафной - это Родри "резаный" удар исполнял и левее штанги ворот Хендерсона!
    • Опасный момент
      10'
      Отличный удар от Рубена Диаша и как опасноооо!!! В метрах 20 получил португалец мяч от ворот "орлов" и жахнул по направлению в левую "девятку" ворот Хендерсона! Мяч прошёл рядом со штангой и в створ не попал, но как остро!..
    • 9'
      Продолжают доминировать на поле после упущенного голевого момента "горожане". Практически не видим мы впереди гостей, зато "горожане" почти полностью на чужой половине поля.
    • 8'
      И снова правый фланг Уокера в огне! На Фодена он подачу исполнял, однако Гехи передачу прервал на последнем рубеже.
    • 7'
      Также помимо основного вратаря Хефферсон Лерма и Одсонн Эдуар гостям не помогут. До сих пор травмирован экс-"канонир" Роб Холдинг, не сыграет и Шейк Дукуре из-за проблем со здоровьем.
    • Угловой
      6'
      Справились с корнером игроки гостей, Аке был близок к тому, чтобы борьбу выиграть после подачи, но оказался под сильной опекой Натан и мяч потерял.
    • Опасный момент
      5'
      Опасно!!! Вот он и первый момент! Уокер с правого фланга навешивал точно на набегающего к вратарской Альвареса, который пробивал в упор головой по воротам Хендерсона - парирует сложный удар голкипер, переводя мяч на угловой! Браво, Дин!
    • 5'
      У гостей из-за повреждения отсутствует основной голкипер Сэм Джонстон - подменяет его Дин Хендерсон. 
    • 4'
      Нельзя не сказать про потери обоих коллективов. У хозяев мы не видим на поле Эрлинга Холанна. Давно на травме Кевин де Брёйне, также на поле мы не увидим прекрасного дриблёра Жереми Доку.
    • 3'
      И снова мяч у "горожан", но не формируют они события. Вот через левый фланг действовать пытались подопечные Гвардиолы, но оказавшийся там Грилиш за мяч зацепиться не смог.
    • Фол, нарушение
      2'
      Отвечают "орлы" более стремительной атакой, но Матета у самой лицевой фолит на Аке. Придётся повторить ещё раз.
    • Офсайд
      2'
      И относительно спокойно мяч контролируют хозяева в первую минуту матча. Грилиш на острие атаки залез в офсайд - первый в нашем матче.
    • 1'
      В голубо-белой форме сыграют сегодня "горожане". Гости вышли на игру в не менее традиционных сине-красных цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали! Разыграли лондонцы мяч в центре поля!