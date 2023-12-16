Чуть активнее стали действовать игроки гостей, видимо, понимая, что времени у них всё меньше и меньшее. Но вновь теряют они мяч, а Ахамада фолит на Фодене на левом фланге обороны "орлов".

Плавно под аккомпанемент владения "Сити" подбирается игра к своему концу. Но вот Олисе на правом фланге подбор совершил и подал в штрафную хозяев, однако летящий мяч перелетел всех.

Франсаа! Вот это было неплохо! Подал он на Матета, который поборолся за мяч, но всё же упустил его в чужой штрафной.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МАНЧЕСТЕР СИТИ"!!! Вторым темпом атака пошла, Матета ворвался в чужую штрафную, где наткнулся на подножку от Фодена! Спустя полсекунды раздумий Тирни "ставит" на точку!

Долго владеют мячом игроки "Сити", прижав гостей к своим воротам. Но опасных моментов команда Гвардиолы пока не создаёт.

Ощущение, что почти не притрагиваются к мячу после гола игроки гостей. Уж слишком активно мяч к себе прибрали "горожане".

Наконец, замены в нашей игре! Ходжсон новых игроков на поле выпускает, уходят Ридевальд и Шлупп, Ахамада и Франса в игру вступают.

Восемь минут до конца встречи, а картина матча не меняется после гола гостей. Мяч всё также у "горожан", но никаких опасных моментов. Редкий перехват гостям удаётся.

Левым флангом атаку "орлы" организовали, однако передача в штрафную не получилась - Уокер выигрывает борьбу и скидывает головой мяч Эдерсону.

Снова гости мяч теряют и отдают его игрокам "Сити". Пока в позиции выжидающего зверя гости, в надежде на контратаку. Но сколько можно ждать ещё? Игра почти заканчивается.

Неплохая атака правым флангом у "орлов" могла получиться, но Ричардс фолит на Льюисе.

Хендерсон! Браво! Ответная контратака пошла у "горожан", Бернарду наносит удар с правого фланга с острого угла, где Дин в очередной раз спасает свою команду в прыжке!

Довольно плохим вышел кросс от Альвареса, оборона "орлов" с ним справляется. Но с мячом по-прежнему "горожане" остаются и прерывают собственную атаку лишь фолом в атаке.

Олисе правым флангом разогнал атаку своей команды, подобрался к чужой штрафной, но нарвался на блок от Родри и Аке.

Уокееер! Отличную Кайл подачу оформил на Грилиша на дальнюю штангу с правого фланга, тот пробил по воротам Хендерсона и попал в Клайна прямо ему в руку! Однако прижата была конечность у защитника, никакого пенальти по поведению Пола Тирни не намечается.

А Гвардиола, несмотря на тотальное преимущество своей команды, чем-то недоволен и подошёл к бровке, давая советы своим подопечным. С мячом, как и большую часть времени - игроки "горожан".

Грилиш левым флангом пытался "накрутить" финтами Клайна, но не смог и отдал мяч на противоположный фланг, где с ним уже Бернарду и компания.

Правым флангом Бернарду исполнил прострел - дошёл он аж до Хендерсона, который ногой выбивает сферу со своей территории.

В атаку правым флангом вырвались "орлы", снова Олисе в действии. В очередной раз не может он в соло пройти заслоны из обороны "горожан", которая против него играет сегодня здорово.

Родри мяч на Грилиша посылал, но тот упустил его за лицевую, пытаясь догнать. Очередной перспективной атаки у "Сити" не вышло.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:1!!! Матета сокращает счёт и дарит нам интригу! Правый фланг провалился у "горожан" с Уокером во главе, Шлупп мяч получил и протащил его почти ко вратарской Эдерсона, где прострелил на Матета. Тот в подкате переправил мяч в ворота хозяев поля!!!

И прекрасная реализация у "орлов" сегодня, не могу не похвалить. Два момента создали - один реализовали! Игроки "Сити" тем временем в атаке... Что теперь делать будут?

Не вижу я замен ни у той, ни у другой команды. Значит, составы прежними остаются. Напомню, что у "орлов" в первом тайме была вынужденная ротация - Озо заменил Уорда, получившего травму.

Неспеша контролируют мяч "горожане" в первые минуты второго тайма. Диаш на левый фланг на Гвардиола загружал мяч, но хорват борьбу проиграл.

Олисе пытался навязать борьбу обороне "Сити" на правом фланге, но заработал только аут, который ни к чему полезному не привёл.

Подача с правого фланга от Бернарду - Клайн выносит сферу из штрафной своей команды.

А вот это неплохо! Гехи с левого фланга на Шлуппа подачу исполнил, Джеффри в падении пытался пробить, но сантиметров ему не хватило, чтоб в районе 11-метровой отметки мяч достать!

Олисе грубо сыграл в отборе против Грилиша на левом фланге атаки "Сити", очень неплохой штрафной с острого угла заработали хозяева!

Нет гола, как же так! Неужели пассивный офсайд?

Да, отменяет Тирни второй гол "Сити" из-за офсайда. А значит, жива интрига в нашем матче.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Но они всё таки забивают через 30 секунд после отменённого гола! Это Рико ЛЬЮИС!!! Грилиш сместился в центр, отдал передачу на Родри, который "отскоком" сделал ассист на Льюиса, тот в чужой штрафной мяч получил и подобрался максимально близко к воротам Хендерсона!

И даже здесь видеоассистентам что-то не понравилось, но на этот раз гораздо быстрее решение бригада на ВАР приняла. 2:0, гол засчитан!

И вновь неумолимая атака "Сити" в действии. Гвардиол левым флангом пытался создать что-то опасное, но не смог и отдал Грилишу. Тот по центру разогнал атаку своей команды, подал в штрафную и заработал корнер!

Удар головой от Гвардиола - парирует летящий с метров 10 мяч Хендерсон. Отбиваются "орлы" на сей раз.

Ответной атакой игроки "Пэлас" заработали штрафной на правом фланге! Олисе у мяча, сегодня он отвечает за все стандарты гостей.

Справляются игроки "Сити" с не слишком хитрой подачей от Олисе.

Митчелл отлично отрабатывает на левом фланге обороны "Пэлас" против Силвы, останавливая неплохой прострел от португальца!

Бернарду Силва!!! Отличная попытка дальнего удара от него с метров 20-25! Парирует выстрел с правого фланга Хендерсон, получая в процессе травму...

А здесь угловой после сейва вратаря гостей! Альварес у мяча.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, немного отдохнём и вернёмся на "Этихад Стэдиум"! 1:0, впереди "горожане" благодаря голу Грилиша.

45' Матета на скорости мог выйти один на один с Эдерсоном, но тут бразилец уже прочитал передачу "орлов" оперативно и опередил форварда!

45' Крайне неудачная подача вышла у Олисе. Мяч оказался у Клайна, который не смог чётко забросить сферу в штрафную "Сити".

45' Андерсен на левом фланге в борьбе заработал корнер для своей команды, Олисе у мяча готов подавать его.

45' Матета и Олисе вырывались в контратаку два в три, Гвардиол фолом останавливает Майкла! Штрафной на чужой половине поля заработали "орлы" на правом фланге.

45' Гехи в очередной раз подстраховывает свою команду в обороне, прерывая навес от Грилиша. Трудно сказать, с каким счётом бы вели "горожане", если бы не защитник сборной Англии.

45' Пять минут добавляет Пол Тирни к первому тайму.

44' Опаснейший удар от Майкла Олисе!!! Сантиметров не хватило ему, чтобы попасть в правую "девятку" ворот Эдерсона. Изящный гол со штрафного мог получиться. Мог, да не получился..

44' И опаснейший штрафной сейчас будет у "Пэлас". Эдерсон за свой фол получил "горчичник".

43' А вот это опасно!!! Матета внезапно вырвался один на один с Эдерсоном, который грубо и нечётко сыграл в отборе против форварда! Буквально снёс голкипер нападающего почти на линии штрафной своей команды!

42' Клайн задумал такое редкое событие этого матча как атака гостей, по правому флангу Натаниэль действовал. Однако безуспешно - на полпути к воротам "Сити" его остановили.

40' Бернарду решил исполнить навес - Ричардс выносит снаряд из опасной зоны, но там его подхватил Фоден, который метров с 25 пробил чуть правее штанги ворот Хендерсона! Ух, жара! Повезло гостям, что не нашёл мяч "девятку".

39' Гвардиол с левого фланга задумал прострел - он не получился. Аке вторым темпом мяч подхватил, но нарвался на фол от Андерсена. Безрассудный подкат Йоакима завершается первой в игре жёлтой карточкой и опасным штрафным ударом.

38' И вновь с мячом игроки чемпиона Англии. Комбинируют они флангами, в итоге Гвардиола решил подать в штрафную гостей, где Гехи выпрыгивает выше всех и выбивает сферу подальше.

36' Не закончился чем-то острым стандарт хозяев. Как итог - Уокер отважился на дальний удар метров с 25, который до ворот Хендерсона не дошёл.

35' Какой плотный удар по воротам Хендерсона! Гвардиол сегодня очень забить хочет, бил Йошко с левого фланга с линии штрафной, голкипер мяч достаёт из ближнего угла и переводит его на корнер.

34' Да, так и есть, не может продолжить игру Уорд. Очередная травма у гостей, на ровном месте буквально, ведь ей не предшествовал какой-то жёсткий стык. Озо меняет защитника.

34' Какие-то проблемы со здоровьем у Уорда... И, похоже, серьёзные. Замена напрашивается.

33' Аке пробил по воротам головой метров с 15 после подачи, почти с линии штрафной, но сильно выше перекладины ворот Хендерсона.

32' Штрафной на левом фланге заработали хозяева. У мяча Бернарду и Альварес.

31' И снова неспеша свою атаку планируют "горожане". Мяч дошёл даже до Эдерсона, который за первый тайм мог изрядно замёрзнуть. Не лето в Манчестере, однако.

30' Перевод налево у хозяева - Гвардиол снова в атаке! Теперь пытался хорват финтами пройти защиту "орлов", но не хватило ему скилла.

29' Гвардиол! Вот это исполнение! На позиции центрфорварда Йошко каким-то чудом оказался, попросил передачу с правого фланга и из центра штрафной бил по воротам Хендерсона - выручает свою команду Дин, парируя удар!!!

28' И не ринулись отыгрываться гости. Почти сразу подопечные Ходжсона отдали мяч хозяевам...

27' Да, засчитан гол!!! В правильном положении в итоге Грилиш оказался. Пол Тирни указывает на центр поля.

26' Просто миллиметры сейчас решают эпизод. Работает ВАР. Кто ближе к воротам оказался, Грилиш или Клайн?

25' А не всё так очевидно в этом голе... Есть подозрение, что в небольшом офсайде Грилиш оказался в момент приёма мяча.

24' А вот и ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! К этому всё шло, друзья. Грилиш! Проникающая передача от Фодена с линии штрафной нашла Грилиша, который метров с 13 пробил в правый нижний угол ворот Хендерсона из центра штрафной гостей!

23' Уокер и Бернарду снова пытались что-то придумать на правом фланге - гости присели глубоко в оборону и не дали им ничего сделать. Кайл перевёл мяч на левый фланг, где Аке решил исполнить дальний удар - точно в соперника...

21' Олисе, наконец, в атаку свою команду вывел, три на три по началу "орлы" выходили, но слишком замешкался Майкл - в итоге вся оборона хозяев его догнала. Отдал он после передачу на Шлуппа, который пробил в защитника из-за пределов штрафной "Сити" на левом фланге.

20' Пока не могу не похвалить Бернарду на правом фланге. Невероятную активность показывает португалец. Пожалуй, самый заметный игрок в созидательных действиях у хозяев. На втором месте Уокер, который всячески помогает мячу дойти до Силвы.

19' Чуть дальше отошли игроки "Сити" от штрафной гостей - Диаш и Аке перепасовку у центрального круга устроили. Далее на Грилиша пошёл перевод, где оборона гостей надёжна.

18' Бернарду решил навесить с правого фланга во вратарскую Хендерсона - лёгкая добыча для Уорда, выносит "ветеран" гостей мяч подальше головой.

17' И снова правый фланг хозяев дарит острый момент - это Уокер делал скрытую передачу в штрафную на Альвареса, но Гехи опять на чеку. Пока самый заметный игрок гостей лидер обороны "орлов".

16' ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ! Как мяч в сетку не попал?! Бернарду отдал на вбегающего в штрафную Льюиса, который нашёл Родри - тот с метров 11-12 пробил в упор по воротам Хендерсона и только нога Гехи не дала сфере залететь в ворота!

16' А на поле ничего нового - мяч по-прежнему у "горожан".

15' На флангах обороны гостей разместились знакомый нам по "Ливерпулю" Натаниэль Клайн и Тайрик Митчелл. Но их скорости мы пока тоже не заметили.

14' Давайте подумаем, благодаря чему гости могут сегодня как-то изменить счёт на табло в свою пользу? Разумеется, благодаря их быстрым флангам, которые мы пока не видим. Джеффри Шлупп и Майкл Олисе на них расположились в зоне полузащиты.

13' Действительно, 80 на 20 по владению, говорит статистика! Тем временем, "орлы" попытались как-то изменить ситуацию, но не вышло - защита "горожан" мяч на линии центра поля перехватила.

12' Ощущение, будто в известном футбольном симуляторе кто-то управляет игроками "горожан" на уровне сложности "новичок" пока. Что там по владению мячом? Предполагаю, около 90 на 10.

11' И ещё один удар почти с линии штрафной - это Родри "резаный" удар исполнял и левее штанги ворот Хендерсона!

10' Отличный удар от Рубена Диаша и как опасноооо!!! В метрах 20 получил португалец мяч от ворот "орлов" и жахнул по направлению в левую "девятку" ворот Хендерсона! Мяч прошёл рядом со штангой и в створ не попал, но как остро!..

9' Продолжают доминировать на поле после упущенного голевого момента "горожане". Практически не видим мы впереди гостей, зато "горожане" почти полностью на чужой половине поля.

8' И снова правый фланг Уокера в огне! На Фодена он подачу исполнял, однако Гехи передачу прервал на последнем рубеже.

7' Также помимо основного вратаря Хефферсон Лерма и Одсонн Эдуар гостям не помогут. До сих пор травмирован экс-"канонир" Роб Холдинг, не сыграет и Шейк Дукуре из-за проблем со здоровьем.

6' Справились с корнером игроки гостей, Аке был близок к тому, чтобы борьбу выиграть после подачи, но оказался под сильной опекой Натан и мяч потерял.

5' Опасно!!! Вот он и первый момент! Уокер с правого фланга навешивал точно на набегающего к вратарской Альвареса, который пробивал в упор головой по воротам Хендерсона - парирует сложный удар голкипер, переводя мяч на угловой! Браво, Дин!

5' У гостей из-за повреждения отсутствует основной голкипер Сэм Джонстон - подменяет его Дин Хендерсон.

4' Нельзя не сказать про потери обоих коллективов. У хозяев мы не видим на поле Эрлинга Холанна. Давно на травме Кевин де Брёйне, также на поле мы не увидим прекрасного дриблёра Жереми Доку.

3' И снова мяч у "горожан", но не формируют они события. Вот через левый фланг действовать пытались подопечные Гвардиолы, но оказавшийся там Грилиш за мяч зацепиться не смог.

2' Отвечают "орлы" более стремительной атакой, но Матета у самой лицевой фолит на Аке. Придётся повторить ещё раз.

2' И относительно спокойно мяч контролируют хозяева в первую минуту матча. Грилиш на острие атаки залез в офсайд - первый в нашем матче.

1' В голубо-белой форме сыграют сегодня "горожане". Гости вышли на игру в не менее традиционных сине-красных цветах.